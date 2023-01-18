Тема для трейдеров. - страница 59

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Renat Akhtyamov #:
Торговать тебе еще учиться и учиться и куча граблей впереди совсем не у меня.
Если ты анализируешь волны, то должен понимать, что они все разные и в одном флаконе.. Некоторые тянутся годами. Поэтому устареют только тиковые, т.е. пипсовочные, то есть те, которые ты пытаешься торговать

Кто не углублялся в теорию волн, тому трудно понять о чем речь.

Волны в одном ТФ можно видеть по разному, но все они находятся в единой цепи, как канат сплетенный из многочисленных нитей.

Может и я еще не всё знаю о волнах, не беда, но даже того что знаю о них достаточно для моих потребностей.

Неужели ты не видишь, что сигнал не для подписки? Это яд на раны недоброжелателей.) 

Мне не надо показывать 1000% прибыли, а достаточно капать на раны мечтателей)))

 
Alexsey Minchenko #:

Синтетик ходит около нуля +/- 100 у.е, почти год)). Вот такой должен быть синтетик.

И кстати, система очень давно вытянута с сырьевого рынка, Я его когда-то торговал в 2011г.

Позже претерпела некоторые изменения. Пробовал её использовать на фондовом и товарном(США), ничего хорошего не получилось в силу хождения пар в разные стороны - кто-то растёт, а кто-то банкротится, это не предугадать, можно поймать огромный убыток, если сразу не составить портфель с минимум 4 бумаг, но чтобы его составить, нужно следить за отчётностями компаний и другими факторами, а их там ох как много.

На товарном та-же ситуация, что-то залило дождём, а что-то отлично выросло под солнцем - снова расхождение с неизвестным концом, хотя несколько лет всё шло синхронно.

Лучше всего себя показал форекс, движения почти синхронны, нет больших убытков, но и нет больших прибылей, система идёт мягко. Конечно, были случаи, что пары висели по 2-3 недели, но это при форс-мажорах, которые иногда можно избежать при тщательном анализе при открытии. Я так делаю крайне редко, в основном: есть сигнал - открылся.

P.S. Любая безстоповая ТС не должна давать больших прибылей, иначе она неизбежно даст большой убыток - это казино.

Когда одной сделкой делается +30% к депозиту, тут-же появляется щенячья радость, но не надолго, потому как в следующий раз будет минус весь депозит.

 
Vitaly Muzichenko #:

И кстати, система очень давно вытянута с сырьевого рынка, Я его когда-то торговал в 2011г.

Позже претерпела некоторые изменения. Пробовал её использовать на фондовом и товарном(США), ничего хорошего не получилось в силу хождения пар в разные стороны - кто-то растёт, а кто-то банкротится, это не предугадать, можно поймать огромный убыток, если сразу не составить портфель с минимум 4 бумаг, но чтобы его составить, нужно следить за отчётностями компаний и другими факторами, а их там ох как много.

На товарном та-же ситуация, что-то залило дождём, а что-то отлично выросло под солнцем - снова расхождение с неизвестным концом, хотя несколько лет всё шло синхронно.

Лучше всего себя показал форекс, движения почти синхронны, нет больших убытков, но и нет больших прибылей, система идёт мягко. Конечно, были случаи, что пары висели по 2-3 недели, но это при форс-мажорах, которые иногда можно избежать при тщательном анализе при открытии. Я так делаю крайне редко, в основном: есть сигнал - открылся.

P.S. Любая безстоповая ТС не должна давать больших прибылей, иначе она неизбежно даст большой убыток - это казино.

Когда одной сделкой делается +30% к депозиту, тут-же появляется щенячья радость, но не надолго, потому как в следующий раз будет минус весь депозит.

Ну хоть тут откровенно.

Самый простой рынок это рынок акций. Купил и держи.

Самый сложный это рынок форекс. Надо сидеть как ворона на суку и всего бояться.

 

Вот так Вот получилось... 

 
Uladzimir Izerski #:

Ну хоть тут откровенно.

Самый простой рынок это рынок акций. Купил и держи.

Самый сложный это рынок форекс. Надо сидеть как ворона на суку и всего бояться.

Ты забыл как он падал, и при том не так давно и не впервые. Докуда держать при таком раскладе.

При том, "купил и держи" - это уже инвестирование, а инвестирование как известно, требует большой капитал, чем впрочем и занимается один из успешных фондов (Баффет)

Наш удел - спекулировать, а не "держать"

 
Uladzimir Izerski #:

Ну хоть тут откровенно.

Самый простой рынок это рынок акций. Купил и держи.

Самый сложный это рынок форекс. Надо сидеть как ворона на суку и всего бояться.

по рынку акций желательно вкладывать и привлекать в свои, по форекс, у тебя уже есть система.

Изерский ты вообще понимаешь для чего покупают акции, и в какой стране их покупают многие, инвестируют в свою страну и компании

и как только сейчас начинается в рф через приложения

 
Uladzimir Izerski #:

Ну хоть тут откровенно.

Самый простой рынок это рынок акций. Купил и держи.

Самый сложный это рынок форекс. Надо сидеть как ворона на суку и всего бояться.

Володя, открой прям сейчас сделки по AUDCHF(buy)/NZDJPY(sell)

Открывать можешь на реальном счёте, тот который мониторится, лот минимальный 0.01

Понаблюдай всю следующую неделю, как будет меняться результат.

P.S. Хотя нет, открой в понедельник с утра, чтобы не было лишнего свопа

 
Fast235 #:

по рынку акций желательно вкладывать и привлекать в свои, по форекс, у тебя уже есть система.

Изерский ты вообще понимаешь для чего покупают акции, и в какой стране их покупают многие, инвестируют в свою страну и компании

и как только сейчас начинается в рф через приложения

Это уже вопрос патриотизма инвесторов. Акции мне не интересны. От них никакого адреналина.)

 
Vitaly Muzichenko #:

Володя, открой прям сейчас сделки по AUDCHF(buy)/NZDJPY(sell)

Открывать можешь на реальном счёте, тот который мониторится, лот минимальный 0.01

Понаблюдай всю следующую неделю, как будет меняться результат.

P.S. Хотя нет, открой в понедельник с утра, чтобы не было лишнего свопа

 AUD и NZD не отслеживаю, даже удалены из списка пары с этими валютами.

А что собственно можно получить из такой комбинации?

 
Uladzimir Izerski #:

 AUD и NZD не отслеживаю, даже удалены из списка пар с этими валютами.

А что собственно можно получить из такой комбинации?

Маленький убыток и маленькую прибыль, зато надёжно и спишь спокойно, при этом вкладывая минимум усилий для извлечения прибыли.

Это и есть простейшая и надёжная ТС для форекс
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