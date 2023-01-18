Тема для трейдеров. - страница 58
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В вашем синтетике CHFJPY явно лишняя. Поиграйте объемами, в таком составе пар объемы не должны совпадать.
В вашем синтетике CHFJPY явно лишняя. Поиграйте объемами, в таком составе пар объемы не должны совпадать.
Но как ни странно, они совпадают, погрешность совсем мизерная
---
За объёмами всегда слежу при такой торговле
Но как ни странно, они совпадают, погрешность совсем мизерная
---
За объёмами всегда слежу при такой торговле
Не важно как ты получишь прибыль. Депозит должен расти, а не таять.
Вижу желающих получить максимальную прибыль за короткий срок. И что?
Становятся в долгосрочную позу не оглядываясь на текущую конъюнктуру рынка, которая вышибает за пару часов таких стратегов.
Ринат, извини не хочу тебя обижать, но ты тоже становишься на такие грабли.
Рынок изменился за последние 10 лет. Кто не успел понять и перестроится под новые условия тому приходится трудно.
Отсюда и плач от неудачников, которые тестируют свои Граали за 20 лет истории, а в итоге дуля без масла..
Рынок сжался очень плотно. 15 минутный ТФ уже стандарт для долгосрочной торговли.
Делал опрос https://www.mql5.com/ru/forum/378785 еще можно проголосовать.
15 минутный ТФ используют единицы не говоря уже о 10 и другие ТФ из пятерки которые совсем игнорируют.
Даже 1 часовой ТФ уже устаревает, но консерваторы упорно держатся за него). Минутные графики и тиковые уже задают тон в торговле.
Но как ни странно, они совпадают, погрешность совсем мизерная
---
За объёмами всегда слежу при такой торговле
Синтетик ходит около нуля +/- 100 у.е, почти год)). Вот такой должен быть синтетик.
Торговать тебе еще учиться и учиться и куча граблей впереди совсем не у меня.
ничего там не тянется годами, о чем ты, америка не знает что у них будет через месяц даже
все решается неделями максимум, рынок легко определить, сложно пересилить себя, видишь одно, а думаешь как оно есть, а решение принимаешь по настроению.
--
волновой рынок, ты ведь сам понимаешь, что он основан на невозможности роста всегда одного и того же предмета, у него обязательно должен быть взлет и падение, вот и рынок так же устроен, там есть одна легкая модель, я думаю ее многие знают, по этому,
странно что многие проигрывают, видимо не знают краев.
Синтетик ходит около нуля +/- 100 у.е, почти год)). Вот такой должен быть синтетик.
ничего там не тянется годами, о чем ты, америка не знает что у них будет через месяц даже
все решается неделями максимум, рынок легко определить, сложно пересилить себя, видишь одно, а думаешь как оно есть, а решение принимаешь по настроению.
--
волновой рынок, ты ведь сам понимаешь, что он основан на невозможности роста всегда одного и того же предмета, у него обязательно должен быть взлет и падение, вот и рынок так же устроен, там есть одна легкая модель, я думаю я ее многие знаю, по этому,
странно что многие проигрывают, видимо не знают краев.
Синтетик ходит около нуля +/- 100 у.е, почти год)). Вот такой должен быть синтетик.
Проверил свои, ходят примерно +-150пп
Даже рандомное открытие будет приносить прибыль с небольшой просадкой, но при неудачном входе - долгое ожидание прибыли.
Дело в не невозможности постоянного однонаправленного движения, а в специфике. Форекс какой никакой, а все же рынок. Есть и покупатели и продавцы. Поэтому цена и ходит вверх/вниз. Но тренды существуют, как не крути. Могут существовать годами? Да, могут.
когда рынок подрос, снижение на 40-50% будет почти 100%. это правило нужно знать,
это правило не вчерашний рост, а именно рост в течение несколько дней и коррекция, просто смотрим длинный рост и к половине он придет, точно. иначе он не умеет возвращаться. (вспоминаем что рост не может быть бесконечный)это самая дубовая, работающая стратегия., для нубов. даже не регистрировал ее у себя.