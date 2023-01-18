Тема для трейдеров. - страница 197

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Uladzimir Izerski #:

[визги опозорившегося]

Как же корчит убогого юродивого от осознания своей никчёмности...

Это ведь ты и есть дешёвка и слабак, и все это видят здесь, заливал тут про законы природы и рынка, а потом с позором слился - как я и предсказывал. Факт.

Сигналы исчезли сразу после того как начался расколбас и отрыв эквити от баланса - совпадение? - не думаю! 😁😉😆

 
transcendreamer #:

Как же корчит убогого юродивого от осознания своей никчёмности...

Это ведь ты и есть дешёвка и слабак, и все это видят здесь, заливал тут про законы природы и рынка, а потом с позором слился - как я и предсказывал. Факт.

Сигналы исчезли сразу после того как начался расколбас и отрыв эквити от баланса - совпадение? - не думаю! 😁😉😆

Где твои факты?

На утрись, пустой бубен. Хи-хи. Повторяю. Я их убрал за ненадобностью.

Мне не о чем с тобой больше базарить, пустоплёт. 

Свободен... 

А вот мой факт.

9682

 
Uladzimir Izerski #:

На утрись, пустой бубен. Хи-хи. Повторяю. Я их убрал за ненадобностью.

Мне не о чем с тобой больше базарить, пустоплёт. 

Свободен... 

Великий Гуру Северного полушария, повелитель волн и властитель уровней имеет на торговом счету всего 110 долларов? 
 
Uladzimir Izerski #:

Повторяю. Я их убрал за ненадобностью. 

Ога, все так сразу и поверили! 😄 - неужели ты не осознаёшь что как ты выглядишь? 😆🤣😂

Буратина*, неужели ты думаешь что рисульки кого-то здесь впечатляют?

Прошлую пенсию слил, новую пенсию на новый счет залил, ну молодец, продолжаешь кормить рынок.

________________________________

*Буратина - здесь легитимное определение, так как Изерский сам идентифицировал себя на картинке с Буратиной. 

[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:
Великий Гуру Северного полушария, повелитель волн и властитель уровней имеет на торговом счету всего 110 долларов? 

Это центовый счёт.

 
Aleksandr Volotko #:

Это центовый счёт.

Хоть ты не сыпь соль на раны Гуру.....
[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:
Хоть ты не сыпь соль на раны Гуру.....

Ну не я же этот счёт открывал..

 

Вижу тут не один  transcendream пустозвон.) Хи-хи.

Следят за мной завистники, не стесняются подмешивать навозик  transcendreamУ.

------

Зависть, парнишки, плохая черта у людей. Она кушает вас из нутри.  Меня вы не сможете обидеть. У меня сила воли, а у вас бессилие. Я смеюсь над вами.

Какие же вы алчные слабаки!!!

Хи-Хи.))

 
Aleksandr Volotko #:

Это центовый счёт.

Оооо.))))))

Ты тоже с фактами?

Ну ка выложи факты на стол.

Не будь собачкой под брехивать мечтателю)))

 

Опозоренный слившийся неблагополучный лжепророк-нищенка бьётся в истерике...

Редкое сочетание глупости, зависти, социальной деградации и интеллектуальной отсталости с непомерным гипертрофированным хвастовством...

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