Тема для трейдеров. - страница 197
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[визги опозорившегося]
Как же корчит убогого юродивого от осознания своей никчёмности...
Это ведь ты и есть дешёвка и слабак, и все это видят здесь, заливал тут про законы природы и рынка, а потом с позором слился - как я и предсказывал. Факт.
Сигналы исчезли сразу после того как начался расколбас и отрыв эквити от баланса - совпадение? - не думаю! 😁😉😆
Как же корчит убогого юродивого от осознания своей никчёмности...
Это ведь ты и есть дешёвка и слабак, и все это видят здесь, заливал тут про законы природы и рынка, а потом с позором слился - как я и предсказывал. Факт.
Сигналы исчезли сразу после того как начался расколбас и отрыв эквити от баланса - совпадение? - не думаю! 😁😉😆
Где твои факты?
На утрись, пустой бубен. Хи-хи. Повторяю. Я их убрал за ненадобностью.
Мне не о чем с тобой больше базарить, пустоплёт.
Свободен...
А вот мой факт.
На утрись, пустой бубен. Хи-хи. Повторяю. Я их убрал за ненадобностью.
Мне не о чем с тобой больше базарить, пустоплёт.
Свободен...
Повторяю. Я их убрал за ненадобностью.
Ога, все так сразу и поверили! 😄 - неужели ты не осознаёшь что как ты выглядишь? 😆🤣😂
Буратина*, неужели ты думаешь что рисульки кого-то здесь впечатляют?
Прошлую пенсию слил, новую пенсию на новый счет залил, ну молодец, продолжаешь кормить рынок.
________________________________
*Буратина - здесь легитимное определение, так как Изерский сам идентифицировал себя на картинке с Буратиной.
Великий Гуру Северного полушария, повелитель волн и властитель уровней имеет на торговом счету всего 110 долларов?
Это центовый счёт.
Это центовый счёт.
Хоть ты не сыпь соль на раны Гуру.....
Ну не я же этот счёт открывал..
Вижу тут не один transcendream пустозвон.) Хи-хи.
Следят за мной завистники, не стесняются подмешивать навозик transcendreamУ.
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Зависть, парнишки, плохая черта у людей. Она кушает вас из нутри. Меня вы не сможете обидеть. У меня сила воли, а у вас бессилие. Я смеюсь над вами.
Какие же вы алчные слабаки!!!
Хи-Хи.))
Это центовый счёт.
Оооо.))))))
Ты тоже с фактами?
Ну ка выложи факты на стол.
Не будь собачкой под брехивать мечтателю)))
Опозоренный слившийся неблагополучный лжепророк-нищенка бьётся в истерике...
Редкое сочетание глупости, зависти, социальной деградации и интеллектуальной отсталости с непомерным гипертрофированным хвастовством...