Тема для трейдеров. - страница 45

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Uladzimir Izerski #:

Нет уж.

Какие обоснования у тебя, что волны не работают?

Достал уже. Давай факты на примере. Опровергай рынок и скинь меня с пьедестала.  Хи-хи.)

Вот простой пример.

И вот простой пример

---

Только в этих примерах ничего нет - денег на этом не заработать.

 
Alea iacta est! - сейчас пророк всем докажет что волны работают! - внемлите! - узрите же!
 
Vitaly Muzichenko #:

И вот простой пример

---

Только в этих примерах ничего нет - денег на этом не заработать.

Ты не заработаешь точно.))

 
На самом деле чтобы спор был предметным нужно сначала чтобы стороны определились о терминах, что есть "волна" и что значит "работают", должно быть точное однозначное толкование этих слов, например: "делай так и так и будет профит в стольки-то случаях" ну или как-то еще...
 
transcendreamer #:
Alea iacta est! - сейчас пророк всем докажет что волны работают! - внемлите! - узрите же!

Если капиталист не заметил волн, значит их там нет)))

 
transcendreamer #:
На самом деле чтобы спор был предметным нужно сначала чтобы стороны определились о терминах, что есть "волна" и что значит "работают", должно быть точное однозначное толкование этих слов, например: "делай так и так и будет профит в стольки-то случаях" ну или как-то еще...

Термин "работает" - дают возможность заработать денег, и не от продажи индикатора, а от торговли по нему.

Пока мы этого не видели ни разу.

Как показать: Открыть несколько сделок и забрать на них ~70% от волны. Всё просто.

 
Uladzimir Izerski #:

Если капиталист не заметил волн, значит их там нет)))

Я иронизирую чтобы поддержать накал страстей 😊

На самом деле нет ничего плохого в волнах самих по себе, ценовое движение можно назвать любым словом...

Важна лишь адекватная методика их описания и использование, ну или методология торговли...

То что отличает системный подход от палеолитического трейдинга...

😃

 
transcendreamer #:
На самом деле чтобы спор был предметным нужно сначала чтобы стороны определились о терминах, что есть "волна" и что значит "работают", должно быть точное однозначное толкование этих слов, например: "делай так и так и будет профит в стольки-то случаях" ну или как-то еще...

У нас нет спора. Есть скобки(в которых волны не существуют). Капиталисты ведь слеповаты, и их совсем не замечаютЬ))

 
transcendreamer #:

Я иронизирую чтобы поддержать накал страстей 😊

На самом деле нет ничего плохого в волнах самих по себе, ценовое движение можно назвать любым словом...

Важна лишь адекватная методика их описания и использование, ну или методология торговли...

То что отличает системный подход от палеолитического трейдинга...

😃

Вижу к концу дня проявился аппетит к волнам???)))

П.с.

Ничего плохого в этом не вижу, ели займёмся этим вопросом.

Помогу в силу своих возможностей. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Термин "работает" - дают возможность заработать денег, и не от продажи индикатора, а от торговли по нему.

Пока мы этого не видели ни разу.

Как показать: Открыть несколько сделок и забрать на них ~70% от волны. Всё просто.

В общем да, интересно, как именно пророк будет доказывать что "волны работают" ведь для этого ему либо (1) придётся либо рассказать верифицируемую методику торговли, а значит спалить свой Грааль (ахаха) и скорее всего пророк ответит, что он ничего рассказывать не будет... либо (2) ему придётся показать на достаточно репрезентативном примере как работают волны, на каком-то счете, причём подтверждённом/аудируемом, чтобы оппоненты смогли быть удовлетворены...

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