Тема для трейдеров. - страница 45
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Нет уж.
Какие обоснования у тебя, что волны не работают?
Достал уже. Давай факты на примере. Опровергай рынок и скинь меня с пьедестала. Хи-хи.)
Вот простой пример.
И вот простой пример
---
Только в этих примерах ничего нет - денег на этом не заработать.
И вот простой пример
---
Только в этих примерах ничего нет - денег на этом не заработать.
Ты не заработаешь точно.))
Alea iacta est! - сейчас пророк всем докажет что волны работают! - внемлите! - узрите же!
Если капиталист не заметил волн, значит их там нет)))
На самом деле чтобы спор был предметным нужно сначала чтобы стороны определились о терминах, что есть "волна" и что значит "работают", должно быть точное однозначное толкование этих слов, например: "делай так и так и будет профит в стольки-то случаях" ну или как-то еще...
Термин "работает" - дают возможность заработать денег, и не от продажи индикатора, а от торговли по нему.
Пока мы этого не видели ни разу.
Как показать: Открыть несколько сделок и забрать на них ~70% от волны. Всё просто.
Если капиталист не заметил волн, значит их там нет)))
Я иронизирую чтобы поддержать накал страстей 😊
На самом деле нет ничего плохого в волнах самих по себе, ценовое движение можно назвать любым словом...
Важна лишь адекватная методика их описания и использование, ну или методология торговли...
То что отличает системный подход от палеолитического трейдинга...
😃
На самом деле чтобы спор был предметным нужно сначала чтобы стороны определились о терминах, что есть "волна" и что значит "работают", должно быть точное однозначное толкование этих слов, например: "делай так и так и будет профит в стольки-то случаях" ну или как-то еще...
У нас нет спора. Есть скобки(в которых волны не существуют). Капиталисты ведь слеповаты, и их совсем не замечаютЬ))
Я иронизирую чтобы поддержать накал страстей 😊
На самом деле нет ничего плохого в волнах самих по себе, ценовое движение можно назвать любым словом...
Важна лишь адекватная методика их описания и использование, ну или методология торговли...
То что отличает системный подход от палеолитического трейдинга...
😃
Вижу к концу дня проявился аппетит к волнам???)))
П.с.
Ничего плохого в этом не вижу, ели займёмся этим вопросом.
Помогу в силу своих возможностей.
Термин "работает" - дают возможность заработать денег, и не от продажи индикатора, а от торговли по нему.
Пока мы этого не видели ни разу.
Как показать: Открыть несколько сделок и забрать на них ~70% от волны. Всё просто.
В общем да, интересно, как именно пророк будет доказывать что "волны работают" ведь для этого ему либо (1) придётся либо рассказать верифицируемую методику торговли, а значит спалить свой Грааль (ахаха) и скорее всего пророк ответит, что он ничего рассказывать не будет... либо (2) ему придётся показать на достаточно репрезентативном примере как работают волны, на каком-то счете, причём подтверждённом/аудируемом, чтобы оппоненты смогли быть удовлетворены...