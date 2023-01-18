Тема для трейдеров. - страница 54

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Uladzimir Izerski #:

Тебе показал подсказку. Пост #522.

Если тебе мало таких подсказок , то извини.

Если ты в костюме, таким не подаю.))

В этом после нарисованы одни кривулины.

Ты покажи, как на них заработать!

 
Vitaly Muzichenko #:

Теперь понятно, что нового у тебя ничего нет.

Просто пришел покритиковать и показать себя. Отличная у тебя затея.))

 
Vitaly Muzichenko #:

В этом после нарисованы одни кривулины.

Ты покажи, как на них заработать!

Ты серьёзно такой или прикидываешься?

Как маленький мальчик.

- Дядя, сделай свисток.

))))

 
Uladzimir Izerski #:

Ты серьёзно такой или прикидываешься?

Как маленький мальчик.

- Дядя, сделай свисток.

))))

Ясно, ответа как всегда - НЕТ!

Хорошо, обсудим твои кривулины


---

Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.

Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."

 
Vitaly Muzichenko #:

Ясно, ответа как всегда - НЕТ!

Хорошо, обсудим твои кривулины

---

Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.

Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."

В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?

Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.

Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.

Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.

Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)

 
Vitaly Muzichenko #:

Ясно, ответа как всегда - НЕТ!

Хорошо, обсудим твои кривулины


---

Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.

Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."

Можно попробовать наложить зиг-заг и посчитать сумму колен 🤔

 
Alexsey Minchenko #:

Можно попробовать наложить зиг-заг и посчитать сумму колен 🤔

И миксануть с волновым анализом 

 
Uladzimir Izerski #:

В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?

Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.

Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.

Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.

Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)

Эх Вова, с тебя вообще оппонент никакой. Ни одного ответа на вопрос, одно пустословие и перевод стрелок.

Можешь мне шею обмотать волосами и меня ними задушить.

 
Uladzimir Izerski #:

В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?

Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.

Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.

Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.

Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)

Выделенное зеленым, можно перефразировать так: Всех кто будет задавать мне вопросы - буду душить!

Напомню:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vladimir Karputov, 2021.08.14 13:56

Из-за хейтеров и флудеров Uladzimir Izerski не смог развить свою идею, причём не в первый раз. Поэтому ветка была вычищена.

Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.

---

А теперь вывод:

Владимир не хочет развивать свою идею, всячески пытаясь уйти от прямых вопросов от участников форума, что у него прекрасно получается!

Ветку наверное под снос, с дальнейшим запретом для Владимира создания трейдерских тем. Да и ему будет в пользу: не будет себя выставлять посмешищем!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Напомню:

---

И важное:

---

А теперь вывод:

Владимир не хочет развивать свою идею, всячески пытаясь уйти от прямых вопросов от участников форума, что у него прекрасно получается!

Ветку наверное под снос, с дальнейшим запретом для Владимира создания трейдерских тем. Да и ему будет в пользу: не будет себя выставлять посмешищем!

Ты кто, модератор? Нормальная ветка
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