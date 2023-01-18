Тема для трейдеров. - страница 54
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Тебе показал подсказку. Пост #522.
Если тебе мало таких подсказок , то извини.
Если ты в костюме, таким не подаю.))
В этом после нарисованы одни кривулины.
Ты покажи, как на них заработать!
Теперь понятно, что нового у тебя ничего нет.
Просто пришел покритиковать и показать себя. Отличная у тебя затея.))
В этом после нарисованы одни кривулины.
Ты покажи, как на них заработать!
Ты серьёзно такой или прикидываешься?
Как маленький мальчик.
- Дядя, сделай свисток.
))))
Ты серьёзно такой или прикидываешься?
Как маленький мальчик.
- Дядя, сделай свисток.
))))
Ясно, ответа как всегда - НЕТ!
Хорошо, обсудим твои кривулины
---
Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.
Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."
Ясно, ответа как всегда - НЕТ!
Хорошо, обсудим твои кривулины
---
Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.
Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."
В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?
Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.
Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.
Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.
Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)
Ясно, ответа как всегда - НЕТ!
Хорошо, обсудим твои кривулины
---
Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.
Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."
Можно попробовать наложить зиг-заг и посчитать сумму колен 🤔
Можно попробовать наложить зиг-заг и посчитать сумму колен 🤔
И миксануть с волновым анализом
В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?
Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.
Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.
Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.
Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)
Эх Вова, с тебя вообще оппонент никакой. Ни одного ответа на вопрос, одно пустословие и перевод стрелок.
Можешь мне шею обмотать волосами и меня ними задушить.
В чём твои аргументы, что я тебе что то должен?
Были бы друзьями, объяснил бы на пальцах, а с такими критиканами извини.
Вот Алексей Степаненко вежливо пришел с табличкой и показал нюансы с волнами. Уважаю.
Ну а горлопанов буду душить скорпионьим ядом. Не обижайтесь.
Думайте, что написать на форуме, что бы потом не было обидно как Алексею Николаеву.)
Выделенное зеленым, можно перефразировать так: Всех кто будет задавать мне вопросы - буду душить!
Напомню:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vladimir Karputov, 2021.08.13 19:18Высказывание не по теме - гарантия бана на месяц.
---
И важное:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vladimir Karputov, 2021.08.14 13:56
Из-за хейтеров и флудеров Uladzimir Izerski не смог развить свою идею, причём не в первый раз. Поэтому ветка была вычищена.
Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.
---
А теперь вывод:
Владимир не хочет развивать свою идею, всячески пытаясь уйти от прямых вопросов от участников форума, что у него прекрасно получается!
Ветку наверное под снос, с дальнейшим запретом для Владимира создания трейдерских тем. Да и ему будет в пользу: не будет себя выставлять посмешищем!
Напомню:
---
И важное:
---
А теперь вывод:
Владимир не хочет развивать свою идею, всячески пытаясь уйти от прямых вопросов от участников форума, что у него прекрасно получается!
Ветку наверное под снос, с дальнейшим запретом для Владимира создания трейдерских тем. Да и ему будет в пользу: не будет себя выставлять посмешищем!