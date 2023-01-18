Тема для трейдеров. - страница 87

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Uladzimir Izerski #:

Понимаю, что каждый кулик своё болото хвалит.) Не в обиду сказано.

Это только один из способов как то втиснуться в рынок без больших потерь.

Поверь, для меня это не тот уровень понимания рынка.

Я работаю над теорией краткосрочной торговли.

Вот пример. У меня есть ДЦ для тестовых экспериментов. Они рассылают подарки на ДР.

Решил для эксперимента использовать его для теста своей стратегии. Это реал и отмечен подарок как кредит. Никаких подманов. Маржа участвует в торговле.

Думаю многим не понравиться. А что делать? Критиканам тоже надо поддерживать свои эмоции))

100% прибыли за небольшой срок лучше чем держать лок из двух валютных пар с неизвестным результатом.


   

Вы вручную торгуете или ботом?
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Vitaly Muzichenko #:

Молодец!

Только лок(Lock=замок) приносит убыток за счёт свопов, и никогда не бывает прибыли, а вот хеджирование работает совершенно не так.

Ты же открыл 2 позиции, хотел снова облить меня грязью, но как всегда - не получилось, система отработала как и полагается. 

Ты бесишься от этого, поэтому ищешь любой способ чтобы меня задеть.

Неужели ты ещё не заметил, что мне совершенно фиолетово на твоё мнение и твои выбросы?

P.S. Скажу напоследок: Шавка лает, а караван идёт.

Удачи!

Не, я открыл по твоему совету на демо, ждал ждал, всегда минус, плюнул и поржал
 
pribludilsa #:
Вы вручную торгуете или ботом?

Как видите это не тестер, а реал.

Создан советник который выдаёт сигналы. Делаю своё заключение на предмет правильности и открываю сделку. Выход по обстановке.

Это краткосрочная стратегия и принимать решение нужно быстро.

Хочу оттестировать все нюансы и перевести на полный автомат.

 
Vladimir Baskakov #:
Не, я открыл по твоему совету на демо, ждал ждал, всегда минус, плюнул и поржал

Демо не Демо   в чем разница?

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну что, понаблюдал за этим?

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Я уже закрыл, вход был неудачный - так иногда бывает, пришлось пересидеть небольшую просадку, но конечный результат как и ожидался

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Это не сосем показательный пример для системы хеджирования - цена вернулась.

Если-бы цена не вернулась а пошла по тренду, как это иногда бывает, тогда было-бы показательно.

Одна пара поднялась на 100пп, а вторая упала на 90пп - наша разница 10пп при небольшой просадке. Если войти только по одной паре, то убыток все 100пп, и не факт, что цена в ближайшее время вернётся хотя-бы к точке безубытка.

Еще раз: Торговля без стопов одной парой - неизбежный слив депозита.

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Копай в эту сторону, здесь хотя-бы не будет слива счёта и спокойный сон.

Примерно такая должна быть картина. Идеального синтетика не существует, со временем любой синтетик рассыпается.

 
Vladimir Baskakov #:
Не, я открыл по твоему совету на демо, ждал ждал, всегда минус, плюнул и поржал

И снова враньё!!!


Ты открыл наоборот, у тебя сразу пошёл плюс, а вот у меня да, пошёл сразу минус

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 18:45

Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(

Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать



[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

И снова враньё!!!


Ты открыл наоборот, у тебя сразу пошёл плюс, а вот у меня да, пошёл сразу минус


Не, Витя, я переоткрыл тогда, ты ж заверещал, что ошибся
 
Alexsey Minchenko #:

Примерно такая должна быть картина. Идеального синтетика не существует, со временем любой синтетик рассыпается.

Поэтому мы контролируем, создавая синтетик, который не рассыпется в ближайшее время.

Не входим парами где есть фунт, евро и доллар. Впрочем, Я об этом писал на форуме ещё в 2017 году, когда система была практически отточена, с тех пор в ней были совсем крохотные изменения, связанные с правилом подбора пар на текущий момент времени.

 
Vladimir Baskakov #:
Не, Витя, я переоткрыл тогда, ты ж заверещал, что ошибся

Ну так Я показал конечный результат, что опять не так?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ну так Я показал конечный результат, что опять не так?

Ты не заработал, это результат?
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