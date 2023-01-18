Тема для трейдеров. - страница 87
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Понимаю, что каждый кулик своё болото хвалит.) Не в обиду сказано.
Это только один из способов как то втиснуться в рынок без больших потерь.
Поверь, для меня это не тот уровень понимания рынка.
Я работаю над теорией краткосрочной торговли.
Вот пример. У меня есть ДЦ для тестовых экспериментов. Они рассылают подарки на ДР.
Решил для эксперимента использовать его для теста своей стратегии. Это реал и отмечен подарок как кредит. Никаких подманов. Маржа участвует в торговле.
Думаю многим не понравиться. А что делать? Критиканам тоже надо поддерживать свои эмоции))
100% прибыли за небольшой срок лучше чем держать лок из двух валютных пар с неизвестным результатом.
Молодец!
Только лок(Lock=замок) приносит убыток за счёт свопов, и никогда не бывает прибыли, а вот хеджирование работает совершенно не так.
Ты же открыл 2 позиции, хотел снова облить меня грязью, но как всегда - не получилось, система отработала как и полагается.
Ты бесишься от этого, поэтому ищешь любой способ чтобы меня задеть.
Неужели ты ещё не заметил, что мне совершенно фиолетово на твоё мнение и твои выбросы?
P.S. Скажу напоследок: Шавка лает, а караван идёт.
Удачи!
Вы вручную торгуете или ботом?
Как видите это не тестер, а реал.
Создан советник который выдаёт сигналы. Делаю своё заключение на предмет правильности и открываю сделку. Выход по обстановке.
Это краткосрочная стратегия и принимать решение нужно быстро.
Хочу оттестировать все нюансы и перевести на полный автомат.
Не, я открыл по твоему совету на демо, ждал ждал, всегда минус, плюнул и поржал
Демо не Демо в чем разница?
Ну что, понаблюдал за этим?
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Я уже закрыл, вход был неудачный - так иногда бывает, пришлось пересидеть небольшую просадку, но конечный результат как и ожидался
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Это не сосем показательный пример для системы хеджирования - цена вернулась.
Если-бы цена не вернулась а пошла по тренду, как это иногда бывает, тогда было-бы показательно.
Одна пара поднялась на 100пп, а вторая упала на 90пп - наша разница 10пп при небольшой просадке. Если войти только по одной паре, то убыток все 100пп, и не факт, что цена в ближайшее время вернётся хотя-бы к точке безубытка.
Еще раз: Торговля без стопов одной парой - неизбежный слив депозита.
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Копай в эту сторону, здесь хотя-бы не будет слива счёта и спокойный сон.
Примерно такая должна быть картина. Идеального синтетика не существует, со временем любой синтетик рассыпается.
Не, я открыл по твоему совету на демо, ждал ждал, всегда минус, плюнул и поржал
И снова враньё!!!
Ты открыл наоборот, у тебя сразу пошёл плюс, а вот у меня да, пошёл сразу минус
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 18:45
Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(
Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать
И снова враньё!!!
Ты открыл наоборот, у тебя сразу пошёл плюс, а вот у меня да, пошёл сразу минус
Примерно такая должна быть картина. Идеального синтетика не существует, со временем любой синтетик рассыпается.
Поэтому мы контролируем, создавая синтетик, который не рассыпется в ближайшее время.
Не входим парами где есть фунт, евро и доллар. Впрочем, Я об этом писал на форуме ещё в 2017 году, когда система была практически отточена, с тех пор в ней были совсем крохотные изменения, связанные с правилом подбора пар на текущий момент времени.
Не, Витя, я переоткрыл тогда, ты ж заверещал, что ошибся
Ну так Я показал конечный результат, что опять не так?
Ну так Я показал конечный результат, что опять не так?