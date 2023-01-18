Тема для трейдеров. - страница 113

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Aleksei Stepanenko #:

Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.

Коррекция)))

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy #:

Коррекция)))

Точно!

 
Aleksei Stepanenko #:

Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.

Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.

С историческими волнами проще. Они легко рассчитываются на истории.

Текущая же волна менее предсказуема. Она подчиняется факту текущего момента. Событию или спросу и предложению на рынке.

В тоже время места скопления ордеров можно рассчитать. А вот без реального объёма сложновато делать конкретный вывод.

В любом случае мы играем с рынком в вероятность. Вероятность правильных входов можно повышать многими способами.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.

Эммм, когда будет разворот определённо утверждать не берусь, но есть сейчас новая волна или нет - ответ однозначный.

 
Uladzimir Izerski #:

Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.

С историческими волнами проще. Они легко рассчитываются на истории.

Текущая же волна менее предсказуема. Она подчиняется факту текущего момента. Событию или спросу и предложению на рынке.

В тоже время места скопления ордеров можно рассчитать. А вот без реального объёма сложновато делать конкретный вывод.

В любом случае мы играем с рынком в вероятность. Вероятность правильных входов можно повышать многими способами.

Предсказать будущее движения цен можно только если есть реальные объемы. Кстати, я предсказал кризис 2014 года, когда доллар вырос с 32 до 72. Вторник, декабрь 2014 года как сейчас помню. Но там реально на месячном графике 3 месяца подряд бары все больше и больше были и объемы тоже больше и больше были. Вот я и предсказал кризис . Нет, октябрь 14, вторник, 2014 год. Доллар в тот день вырос до 82 рублей
 
Aleksei Stepanenko #:

Эммм, когда будет разворот определённо утверждать не берусь, но есть сейчас новая волна или нет - ответ однозначный.

Вывод не верный. Надо знать в какой волне находишься.

Последняя цифра в паттерне это текущая волна.

Инструмент EURUSD.

ghtr45

 
Uladzimir Izerski #:

Вывод не верный. Надо знать в какой волне находишься.

Последняя цифра в паттерне это текущая волна.

Инструмент EURUSD.


А что это за цифры?
 
osmo1709 #:
А что это за цифры?

Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.

Своеобразный цифровой код состояния рынка.

 
Uladzimir Izerski #:

Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.

Своеобразный цифровой код состояния рынка.

Но по-моему очень сложно найти начало волны и ее окончание. Рынок настолько хаотичен, то есть там очень много хаотичных движений и как-то различить волны, их начало и конец - невозможно. У Вас есть прибыль? Покажите какие-нибудь скрины, подтверждающие, что у Вас получается торговать по данной системе. Или стэйтмент.
 
osmo1709 #:
Но по-моему очень сложно найти начало волны и ее окончание. Рынок настолько хаотичен, то есть там очень много хаотичных движений и как-то различить волны, их начало и конец - невозможно. У Вас есть прибыль? Покажите какие-нибудь скрины, подтверждающие, что у Вас получается торговать по данной системе. Или стэйтмент.

Что имеете ввиду "по данной системе"?

Волновая система это вспомогательный элемент в торговой системе(ТС).

Не обязательно входить на вершинке и найти конец волны что бы выйти.

Можно входить в рынок по правильной волне и не терять на рынке.

Вот пример микро входов. Оттачиваю краткосрочную торговлю. Что бы не было претензий с пологом в выборе счета, за основу взят счет с подарочными 10 долларов на ДР. Они отмечены как кредит.

Сами понимаете, что удержать на плаву счет с десятью долларами не простая задача. Тем более при количестве сделок больше 180.

Все сделки закрыты. 123.9% меньше чем за один месяц. Делайте вывод сами помогают волны или нет.

П.с.

Это не центовый счет. Реал.

Особо любопытные могут посчитать сколько процентов в среднем за день можно делать. Для статистики достаточно сделок. 

st153

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