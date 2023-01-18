Тема для трейдеров. - страница 113
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Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.
Коррекция)))
Коррекция)))
Точно!
Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.
Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.
С историческими волнами проще. Они легко рассчитываются на истории.
Текущая же волна менее предсказуема. Она подчиняется факту текущего момента. Событию или спросу и предложению на рынке.
В тоже время места скопления ордеров можно рассчитать. А вот без реального объёма сложновато делать конкретный вывод.
В любом случае мы играем с рынком в вероятность. Вероятность правильных входов можно повышать многими способами.
Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.
Эммм, когда будет разворот определённо утверждать не берусь, но есть сейчас новая волна или нет - ответ однозначный.
Собственно "событие" или очень сильный уровень будет ознаменовывать собой вершину волны.
С историческими волнами проще. Они легко рассчитываются на истории.
Текущая же волна менее предсказуема. Она подчиняется факту текущего момента. Событию или спросу и предложению на рынке.
В тоже время места скопления ордеров можно рассчитать. А вот без реального объёма сложновато делать конкретный вывод.
В любом случае мы играем с рынком в вероятность. Вероятность правильных входов можно повышать многими способами.
Эммм, когда будет разворот определённо утверждать не берусь, но есть сейчас новая волна или нет - ответ однозначный.
Вывод не верный. Надо знать в какой волне находишься.
Последняя цифра в паттерне это текущая волна.
Инструмент EURUSD.
Вывод не верный. Надо знать в какой волне находишься.
Последняя цифра в паттерне это текущая волна.
Инструмент EURUSD.
А что это за цифры?
Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.
Своеобразный цифровой код состояния рынка.
Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.
Своеобразный цифровой код состояния рынка.
Но по-моему очень сложно найти начало волны и ее окончание. Рынок настолько хаотичен, то есть там очень много хаотичных движений и как-то различить волны, их начало и конец - невозможно. У Вас есть прибыль? Покажите какие-нибудь скрины, подтверждающие, что у Вас получается торговать по данной системе. Или стэйтмент.
Что имеете ввиду "по данной системе"?
Волновая система это вспомогательный элемент в торговой системе(ТС).
Не обязательно входить на вершинке и найти конец волны что бы выйти.
Можно входить в рынок по правильной волне и не терять на рынке.
Вот пример микро входов. Оттачиваю краткосрочную торговлю. Что бы не было претензий с пологом в выборе счета, за основу взят счет с подарочными 10 долларов на ДР. Они отмечены как кредит.
Сами понимаете, что удержать на плаву счет с десятью долларами не простая задача. Тем более при количестве сделок больше 180.
Все сделки закрыты. 123.9% меньше чем за один месяц. Делайте вывод сами помогают волны или нет.
П.с.
Это не центовый счет. Реал.
Особо любопытные могут посчитать сколько процентов в среднем за день можно делать. Для статистики достаточно сделок.