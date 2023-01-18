Тема для трейдеров. - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кривулины это не мой шедевр, а цена. Если прямую не отличаешь о графика цены, то к офтальмологу надо обратиться, а не ко мне с претензией)
Без исторических данных ты не увидишь будущего. Так к слову.
А на счет волновой структуры скажу просто. Это один из элементов технического анализа(ТА) в торговых системах(ТС). Уже не раз повторял.
Сама волна не заработает тебе на булочку.)))
Очередное открытие синтетика на прибыль в +10пп.
Очередное открытие синтетика на прибыль в +10пп.
Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.
Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.
Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.
Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия
Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился
Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия
Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился
Витя сначала узнай, что такое синтетик;)
Там создание кросса.
---
Синтетик - понятие обширное.
Впрочем, меня вообще не интересует твоё мнение, можешь писать чаще, Я твои посты читаю по диагонали с большого расстояния.
Впрочем, меня вообще не интересует твоё мнение, можешь писать чаще, Я твои посты читаю по диагонали с большого расстояния.
Что, Виталя, достал тебя Баскаков?
Слова пипсовщика, не замечаешь?
Не важно как ты получишь прибыль. Депозит должен расти, а не таять.
Вижу желающих получить максимальную прибыль за короткий срок. И что?
Становятся в долгосрочную позу не оглядываясь на текущую конъюнктуру рынка, которая вышибает за пару часов таких стратегов.
Ринат, извини не хочу тебя обижать, но ты тоже становишься на такие грабли.
Рынок изменился за последние 10 лет. Кто не успел понять и перестроится под новые условия тому приходится трудно.
Отсюда и плач от неудачников, которые тестируют свои Граали за 20 лет истории, а в итоге дуля без масла..
Рынок сжался очень плотно. 15 минутный ТФ уже стандарт для долгосрочной торговли.
Делал опрос https://www.mql5.com/ru/forum/378785 еще можно проголосовать.
15 минутный ТФ используют единицы не говоря уже о 10 и другие ТФ из пятерки которые совсем игнорируют.
Даже 1 часовой ТФ уже устаревает, но консерваторы упорно держатся за него). Минутные графики и тиковые уже задают тон в торговле.
Что, Виталя, достал тебя Баскаков?
Особенно всех раздражают Вовки Баскакова прибыльные сигналы.
Как это бетонщик обыгрывает профессоров, физиков, математиков - таких гигантов мысли?))
Особенно всех раздражают Вовки Баскакова прибыльные сигналы.
Как это бетонщик обыгрывает профессоров, физиков, математиков - таких гигантов мысли?))