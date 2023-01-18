Тема для трейдеров. - страница 56

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski #:

Кривулины это не мой шедевр, а цена. Если прямую не отличаешь о графика цены, то к офтальмологу надо обратиться, а не ко мне с претензией)

Без исторических данных ты не увидишь будущего. Так к слову.

А на счет волновой структуры скажу просто. Это один из элементов технического анализа(ТА) в торговых системах(ТС). Уже не раз повторял.

Сама волна не заработает тебе на булочку.)))

Очередное открытие синтетика на прибыль в +10пп.


 
Vitaly Muzichenko #:

Очередное открытие синтетика на прибыль в +10пп.


Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.

 
Uladzimir Izerski #:

Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.

Слова пипсовщика, не замечаешь?
 
Uladzimir Izerski #:

Даже такой метод хорош, если спред будет минимум в 3 раза меньше. Ничего плохого не вижу. Только надо учитывать спред и соответственно проскальзывание.

Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия

Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился


[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия

Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился


Витя сначала узнай, что такое синтетик;)
Начинай уже учиться, пора
 
Vladimir Baskakov #:
Витя сначала узнай, что такое синтетик;)

Там создание кросса.

---

Синтетик - понятие обширное.

Впрочем, меня вообще не интересует твоё мнение, можешь писать чаще, Я твои посты читаю по диагонали с большого расстояния.

 
Vitaly Muzichenko #:


Впрочем, меня вообще не интересует твоё мнение, можешь писать чаще, Я твои посты читаю по диагонали с большого расстояния.

Что, Виталя, достал тебя Баскаков? 

 
Renat Akhtyamov #:
Слова пипсовщика, не замечаешь?

Не важно как ты получишь прибыль. Депозит должен расти, а не таять.

Вижу желающих получить максимальную прибыль за короткий срок. И что?

Становятся в долгосрочную позу не оглядываясь на текущую конъюнктуру рынка, которая вышибает за пару часов таких стратегов.

Ринат, извини не хочу тебя обижать, но ты тоже становишься на такие грабли.

Рынок изменился за последние 10 лет. Кто не успел понять и перестроится под новые условия тому приходится трудно.

Отсюда и плач от неудачников, которые тестируют свои Граали за 20 лет истории, а в итоге дуля без масла..

Рынок сжался очень плотно. 15 минутный ТФ уже стандарт для долгосрочной торговли.

Делал опрос https://www.mql5.com/ru/forum/378785 еще можно проголосовать.

15 минутный ТФ используют единицы не говоря уже о 10 и другие ТФ из пятерки которые совсем игнорируют.

Даже 1 часовой ТФ уже устаревает, но консерваторы упорно держатся за него). Минутные графики и тиковые уже задают тон в торговле.

Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?
Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?
  • 2021.09.30
  • www.mql5.com
W1, D1, H4, H1, M30, M20, M15, M10, M5, M1, Тиковый, Не голосую. Хочу посмотреть на результаты...
 
Georgiy Merts #:

Что, Виталя, достал тебя Баскаков? 


Особенно всех раздражают Вовки Баскакова прибыльные сигналы.

Как это бетонщик обыгрывает профессоров, физиков, математиков - таких гигантов мысли?))

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:


Особенно всех раздражают Вовки Баскакова прибыльные сигналы.

Как это бетонщик обыгрывает профессоров, физиков, математиков - таких гигантов мысли?))

Это да, смешно
1...495051525354555657585960616263...251
Новый комментарий