Тема для трейдеров. - страница 182

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Vladimir Baskakov #:
Да живи на здоровье, только зачем всё это на форум выносить, торговать ты от этого лучше не стал

Володя, да я вовсе не торгую. Торгует дочь и от себя и от меня. 

 
transcendreamer #:

Давно замечено: чем более беспросветная тусклая жизнь - тем более массированное и нелепое враньё, это гиперкомпенсация, и по мере своего социального падения даже теряют понимание, как эти басни нелепо и убого выглядят со стороны... то вселенские законы рынков то дети-миллионеры... просто цирк какой-то... 😏 

В интернет заглянуть не пробовали? 

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Володя, да я вовсе не торгую. Торгует дочь и от себя и от меня. 

Стейт бро
 
Vladimir Baskakov #:
Стейт бро

Ни к чему. Инвесторов не заманиваем. 

 
Алексей Тарабанов #:

Ни к чему. Инвесторов не заманиваем. 

Не люблю картинки с одни текстом, но в данном случае - исключение. Уж очень подходит. 

А "желчь" - дык это обычная зависть. Кому-то везет присваивать по $10К ежемесячно незаработанного... А у меня не получается... 

 

...

 

В этой теме прав-таки Дример - надо хоть немного рассказывать о теории.

Вот верный сторонник теории Ганна, некто Матрица, всегда обосновывает свои решения и сделки. Все его объяснения сводятся к построению некой нелинейной пространственно-временной метрики рынка, а дальше - сами. И это красиво. Завораживает, я бы сказал. А просто рассуждать, что за одной волной придет вторая... Нет, не то...

 

Нужно разбавить ветку!

В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:

Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD

Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...


Что на нижней картинке? 

Это я  решил построить сумму этой волатильности  от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).

Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.

Какие выводы? Не могу сформулировать ....

 
Evgeniy Chumakov #:

Нужно разбавить ветку!

В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:

Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD. 

Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...


Что на нижней картинке? 

Это я  решил построить сумму этой волатильности  от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).

Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.

Какие выводы? Не могу сформулировать ....

Пик торговой активности для пары - открытие европейской и американской сессий. Ново! Свежо! 
 
Evgeniy Chumakov #:

Нужно разбавить ветку!

В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:

Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD. 

Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...


Что на нижней картинке? 

Это я  решил построить сумму этой волатильности  от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).

Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.

Какие выводы? Не могу сформулировать ....

моментов 2 :

первый - когда изобретаете новые термины, давайте им определения. Вот что такое "относительная волатильность" ? видимо нечто могущее принимать отрицательные значения :-) Торговая активность рынка (сиречь тики) действительно штука постоянная и неизменная. Причём все график подобный вашему видят ежедневно, но всё время удивляются. Как и её следствиям, отпечатываемым кстати и во всех торговых отчётах. Все отчёты имеют почти точную "реплику" этой фигуры в части "сделки по времени и прибыль/убыток по времени"

второе - выбор точки отсчёта. Ну какого извините фига, все упираются от 0:00 ? он мало того что у всех разный, так ещё и поверх роловера, вокруг которого показаниям нельзя доверять. (в вашем-же графике) возьмите 5 - это гораздо более оптимальный выбор, расставляющий всё по своим местам

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