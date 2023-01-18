Тема для трейдеров. - страница 182
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Да живи на здоровье, только зачем всё это на форум выносить, торговать ты от этого лучше не стал
Володя, да я вовсе не торгую. Торгует дочь и от себя и от меня.
Давно замечено: чем более беспросветная тусклая жизнь - тем более массированное и нелепое враньё, это гиперкомпенсация, и по мере своего социального падения даже теряют понимание, как эти басни нелепо и убого выглядят со стороны... то вселенские законы рынков то дети-миллионеры... просто цирк какой-то... 😏
В интернет заглянуть не пробовали?
Володя, да я вовсе не торгую. Торгует дочь и от себя и от меня.
Стейт бро
Ни к чему. Инвесторов не заманиваем.
Ни к чему. Инвесторов не заманиваем.
Не люблю картинки с одни текстом, но в данном случае - исключение. Уж очень подходит.
А "желчь" - дык это обычная зависть. Кому-то везет присваивать по $10К ежемесячно незаработанного... А у меня не получается...
...
В этой теме прав-таки Дример - надо хоть немного рассказывать о теории.
Вот верный сторонник теории Ганна, некто Матрица, всегда обосновывает свои решения и сделки. Все его объяснения сводятся к построению некой нелинейной пространственно-временной метрики рынка, а дальше - сами. И это красиво. Завораживает, я бы сказал. А просто рассуждать, что за одной волной придет вторая... Нет, не то...
Нужно разбавить ветку!
В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:
Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD.
Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...
Что на нижней картинке?
Это я решил построить сумму этой волатильности от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).
Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.
Какие выводы? Не могу сформулировать ....
Нужно разбавить ветку!
В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:
Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD.
Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...
Что на нижней картинке?
Это я решил построить сумму этой волатильности от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).
Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.
Какие выводы? Не могу сформулировать ....
Нужно разбавить ветку!
В продолжение темы относительной почасовой волатильности валютных пар:
Так выглядит относительная почасовая волатильность для пары EURUSD.
Гистограмма стабильна и не меняется с течением времени, т.е. столбики будут расположены относительно друг друга в таком положении хоть спустя неделю, месяц , год ...
Что на нижней картинке?
Это я решил построить сумму этой волатильности от 00:00 к 23:00 часам дня и границы кокона для этой суммы ( кокон = абс_сумма/n ).
Что интересно, в 08:00 сумма точно соответствует отрицательному значению нижнего отклонения ( кокон = 3 * [абс_сумма/n] ) и далее разворачивается в сторону увеличения волатильности.
Какие выводы? Не могу сформулировать ....
моментов 2 :
первый - когда изобретаете новые термины, давайте им определения. Вот что такое "относительная волатильность" ? видимо нечто могущее принимать отрицательные значения :-) Торговая активность рынка (сиречь тики) действительно штука постоянная и неизменная. Причём все график подобный вашему видят ежедневно, но всё время удивляются. Как и её следствиям, отпечатываемым кстати и во всех торговых отчётах. Все отчёты имеют почти точную "реплику" этой фигуры в части "сделки по времени и прибыль/убыток по времени"
второе - выбор точки отсчёта. Ну какого извините фига, все упираются от 0:00 ? он мало того что у всех разный, так ещё и поверх роловера, вокруг которого показаниям нельзя доверять. (в вашем-же графике) возьмите 5 - это гораздо более оптимальный выбор, расставляющий всё по своим местам