Тема для трейдеров. - страница 50

Новый комментарий
 
Speculator #:

Вот! Волна. Скоро 113.73! Будет Цена... 

Не могу. Очень пьян. Не вижу графика и очков. Проговаривает диктор. Печатает голосовой.

 
Uladzimir Izerski #:

Если понимаешь рынок можно и похвастаться. Что тут зазорного? Даже не буду скрывать. Буду хвастаться перед "Мечтателем".

Если спортсмен первым пробежал 100 метров, то он пришел на стадион похвастаться? )))

Не, ну не хочу тебя обижать. Сказал ты да и ладно.

Все видели когда кто-то пробежал.

Я вон тоже бегаю 60-ти метровку за 6.3 секунды. Веришь? Вряд-ли, потому что не видел этого.

Вот и мы тут не видим твоё "понимание" рынка. Где хоть один скрин со сделками по волнам?

 
Uladzimir Izerski #:

Не могу. Очень пьян. Не вижу графика и очков. Проговаривает диктор. Печатает голосовой.

Мне пить нельзя!  За руль сразу тянет.

 
Speculator #:

Мне пить нельзя!  За руль сразу тянет.

За этот?


 
Vitaly Muzichenko #:

За этот?


Нет с этим  не справлюсь

[Удален]  
Speculator #:

Вот! Волна. Скоро 113.73! Будет Цена... 

Какая-то неправильная 🌊
 
Uladzimir Izerski #:

Мне важно что бы наблюдали.)

Не заостряю на таких мелочах.)

Спс! Будет побольше лавэх залью на счет сигнал Ваш  - подключу и оплачу.

Многовата стоимость...

 
Speculator #:

Вот! Волна. Скоро 113.73! Будет Цена... 

Speculator #:

Ждем! Завтра! 

Вот и завтра пришла! Минус -20 принесла! 114.47 Да будет новая цена...

 


А 114.47 Придёт И Всех в Продажу Зазовёт!  

[Удален]  
Speculator #:

Вот и завтра пришла! Минус -20 принесла! 114.47 Да будет новая цена...

 


А 114.47 Придёт И Всех в Продажу Зазовёт!  

Классный волновой анализ
 
Aleksey Nikolayev #:

Уверен, если к волнам прикрутить методу Юсуфходжи, то всё получится наилучшим образом)

А вот это абсолютно верно!!!  :-) ТЕОРИЮ РЫНКА!!!! с его медведями, львами  и жирафами....

как уже dreamer и написал, позже постами, что если волны натянуть на его универсальную регрессионную модель, то ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ будущее, а именно качество его предсказания - увеличится в РАЗЫ!!!!! :-)

Первая волна - пошла:

а вот и очередная волна! :-)


флудоветка имени юсуфа
флудоветка имени юсуфа
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
В связи с растущей популярностью болтологии и выходом юсуфа на новый уровень доверия форумчан, было принято единогласное решение перенести заседани...
1...434445464748495051525354555657...251
Новый комментарий