Тема для трейдеров. - страница 86
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На графике.
Вовка, мы с тобой живем в разных измерениях. Я на волнах, а ты макдике.
Волны идут впереди, а макдик отстаёт. Скоро и ты увидишь.
Может для начала сравним ?
У тебя часовой график. Это для инвесторов.
У меня 5ти минутный для спекулянтов. Это другой уровень.
У тебя часовой график. Это для инвесторов.
У меня 5ти минутный для спекулянтов. Это другой уровень.
Я про отставание. На Macde средние пересекаются раньше, чем на графике.
Меня средние никогда не волнуют. Только волны. Они идут впереди. Макдик отстает. Но на больших ТФ на макдике можно иногда заработать.
Меня средние никогда не волнуют. Только волны. Они идут впереди. Макдик отстает. Но на больших ТФ на макдике можно иногда заработать.
На EURUSD подошли к сопротивлению 1.1350. Теперь делим быков и медведей на мясо. Кого первого кушать)
Ну что, понаблюдал за этим?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 18:24
Володя, открой прям сейчас сделки по AUDCHF(buy)/NZDJPY(sell) // Предыдущим постом исправил входы - противоположно
Открывать можешь на реальном счёте, тот который мониторится, лот минимальный 0.01
Понаблюдай всю следующую неделю, как будет меняться результат.
P.S. Хотя нет, открой в понедельник с утра, чтобы не было лишнего свопа
---
Я уже закрыл, вход был неудачный - так иногда бывает, пришлось пересидеть небольшую просадку, но конечный результат как и ожидался
---
Это не сосем показательный пример для системы хеджирования - цена вернулась.
Если-бы цена не вернулась а пошла по тренду, как это иногда бывает, тогда было-бы показательно.
Одна пара поднялась на 100пп, а вторая упала на 90пп - наша разница 10пп при небольшой просадке. Если войти только по одной паре, то убыток все 100пп, и не факт, что цена в ближайшее время вернётся хотя-бы к точке безубытка.
Еще раз: Торговля без стопов одной парой - неизбежный слив депозита.
---
Копай в эту сторону, здесь хотя-бы не будет слива счёта и спокойный сон.
Ну что, понаблюдал за этим?
---
Я уже закрыл, вход был неудачный - так иногда бывает, пришлось пересидеть небольшую просадку, но конечный результат как и ожидался
---
Это не сосем показательный пример для системы хеджирования - цена вернулась.
Если-бы цена не вернулась а пошла по тренду, как это иногда бывает, тогда было-бы показательно.
Одна пара поднялась на 100пп, а вторая упала на 90пп - наша разница 10пп при небольшой просадке. Если войти только по одной паре, то убыток все 100пп, и не факт, что цена в ближайшее время вернётся хотя-бы к точке безубытка.
Еще раз: Торговля без стопов одной парой - неизбежный слив депозита.
---
Копай в эту сторону, здесь хотя-бы не будет слива счёта и спокойный сон.
Глупая стратегия, обычный лок
Молодец!
Только лок(Lock=замок) приносит убыток за счёт свопов, и никогда не бывает прибыли, а вот хеджирование работает совершенно не так.
Ты же открыл 2 позиции, хотел снова облить меня грязью, но как всегда - не получилось, система отработала как и полагается.
Ты бесишься от этого, поэтому ищешь любой способ чтобы меня задеть.
Неужели ты ещё не заметил, что мне совершенно фиолетово на твоё мнение и твои выбросы?
P.S. Скажу напоследок: Шавка лает, а караван идёт.
Удачи!
Глупая стратегия, обычный лок
Где тут лок? Виталию просто фартануло ))
Ну что, понаблюдал за этим?
---
Я уже закрыл, вход был неудачный - так иногда бывает, пришлось пересидеть небольшую просадку, но конечный результат как и ожидался
---
Это не сосем показательный пример для системы хеджирования - цена вернулась.
Если-бы цена не вернулась а пошла по тренду, как это иногда бывает, тогда было-бы показательно.
Одна пара поднялась на 100пп, а вторая упала на 90пп - наша разница 10пп при небольшой просадке. Если войти только по одной паре, то убыток все 100пп, и не факт, что цена в ближайшее время вернётся хотя-бы к точке безубытка.
Еще раз: Торговля без стопов одной парой - неизбежный слив депозита.
---
Копай в эту сторону, здесь хотя-бы не будет слива счёта и спокойный сон.
Понимаю, что каждый кулик своё болото хвалит.) Не в обиду сказано.
Это только один из способов как то втиснуться в рынок без больших потерь.
Поверь, для меня это не тот уровень понимания рынка.
Я работаю над теорией краткосрочной торговли.
Вот пример. У меня есть ДЦ для тестовых экспериментов. Они рассылают подарки на ДР.
Решил для эксперимента использовать его для теста своей стратегии. Это реал и отмечен подарок как кредит. Никаких подманов. Маржа участвует в торговле.
Думаю многим не понравиться. А что делать? Критиканам тоже надо поддерживать свои эмоции))
100% прибыли за небольшой срок лучше чем держать лок из двух валютных пар с неизвестным результатом.