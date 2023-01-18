Тема для трейдеров. - страница 82

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Speculator #:

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Вижу цель пока 115,70. Не за день конечно.

Вот таблица паттернов по ТФ  USDJPY.

Последняя цифра в паттерне это номер текущей волны в паре.

Отдельная цифра за ТФ  "5" это тренд вверх, "1" тернд вниз и "3" тренд не выражен.

pat7596525 Еще паттерны по EURUSD  pat524832

 

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Speculator #:

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И как высоко?

 
Aleksandr Yakovlev #:

И как высоко?

1.13700

 
Speculator #:

1.13700

Да уж. Много сейчас шортистов стало.

Думается мне скоро развязка будет аж до 1,17

 
Maxim Kuznetsov #:

от твого дня рождения не зависит ничего, в отличии от упомянутого лимитника.

Не знаю, радует ли это тебя, или огорчает

Меня огорчает , что современный трейдер отупел в доску, свою ТС выстраивает на гадании и своих фантазиях и пытается  бредовые идеи преподнести как истину. Форум mql5 падает на уровень инвестинг.ком.

[Удален]  
Alexsey Minchenko #:

Меня огорчает , что современный трейдер отупел в доску, свою ТС выстраивает на гадании и своих фантазиях и пытается  бредовые идеи преподнести как истину. Форум mql5 падает на уровень инвестинг.ком.

Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! :)

 

Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...

Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...

Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...

 
Зачем шимпанзе объяснять , что я человек?  
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