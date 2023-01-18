Тема для трейдеров. - страница 82
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Вижу цель пока 115,70. Не за день конечно.
Вот таблица паттернов по ТФ USDJPY.
Последняя цифра в паттерне это номер текущей волны в паре.
Отдельная цифра за ТФ "5" это тренд вверх, "1" тернд вниз и "3" тренд не выражен.
Еще паттерны по EURUSD
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И как высоко?
И как высоко?
1.13700
1.13700
Да уж. Много сейчас шортистов стало.
Думается мне скоро развязка будет аж до 1,17
от твого дня рождения не зависит ничего, в отличии от упомянутого лимитника.
Не знаю, радует ли это тебя, или огорчает
Меня огорчает , что современный трейдер отупел в доску, свою ТС выстраивает на гадании и своих фантазиях и пытается бредовые идеи преподнести как истину. Форум mql5 падает на уровень инвестинг.ком.
Меня огорчает , что современный трейдер отупел в доску, свою ТС выстраивает на гадании и своих фантазиях и пытается бредовые идеи преподнести как истину. Форум mql5 падает на уровень инвестинг.ком.
Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! :)
Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...
Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...
Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...