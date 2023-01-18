Тема для трейдеров. - страница 44

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Roman Shiredchenko #:

А здесь усреднения - перевороты - рулёёёёёз??? 

из-за сопель зеленых они глядят...    :-)


Мне важно что бы наблюдали.)

Не заостряю на таких мелочах.)

 
Uladzimir Izerski #:

Мне важно что бы наблюдали.)

Не заостряю на таких мелочах.)

Ну так вот и наблюдают, а там нет ничего общего с рекламируемыми волнами - рандомная торговля

 
Vitaly Muzichenko #:

А ещё пирожки печь и обои клеить. 

P.S. Ну если не работают волны онлайн, а только на истории, о чём уже 100500 раз сказали, то это и подтверждает сам сигнал от мастера.

Зачем это везде рекламировать и разводить холивар? 

Не против вкусных пирожков и хорошей печи для испекания вкусностей. Это же классно!!

А рынок то до Вовки причём??? Печь сама собой, а рынок сам собой . Волны то идут не от печи))

 
Vitaly Muzichenko #:

Никогда не смотрел статистику сделок, но сейчас посмотрел.

Так всё смешно выглядит, Вова так рекламирует волны, мол они работают и можно на них брать от 100пп, а сам на них не может заработать - идёт случайное сшибание по 2-5пп.

Позор то какой :(

Надежный способ отвадить от волнового анализа 😁

 
transcendreamer #:

Надежный способ отвадить от волнового анализа 😁

Так к нему насколько вижу, так никто и не "привадился"

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну так вот и наблюдают, а там нет ничего общего с рекламируемыми волнами - рандомная торговля

Так зачем за мной наблюдают?

Хоть в этом вопросе понимаешь?

 
Uladzimir Izerski #:

Так зачем за мной наблюдают?

Хоть в этом вопросе понимаешь?

Потому, что рекламируешь волны которые не работают и работать не могут... только на истории это всё красиво.

 
Vitaly Muzichenko #:

Так к нему насколько вижу, так никто и не "привадился"

Вижу пару завистливых постов.))

Ничего не имею против тебя как прогера)

 

Вот смотри, то что торгую Я, оно работает и это каждый может это торговать, система проста как 5 копеек

Только что открыл



 
Vitaly Muzichenko #:

Потому, что рекламируешь волны которые не работают и работать не могут... только на истории это всё красиво.

Нет уж.

Какие обоснования у тебя, что волны не работают?

Достал уже. Давай факты на примере. Опровергай рынок и скинь меня с пьедестала.  Хи-хи.)

Вот простой пример.


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