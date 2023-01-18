Тема для трейдеров. - страница 44
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А здесь усреднения - перевороты - рулёёёёёз???
из-за сопель зеленых они глядят... :-)
Мне важно что бы наблюдали.)
Не заостряю на таких мелочах.)
Мне важно что бы наблюдали.)
Не заостряю на таких мелочах.)
Ну так вот и наблюдают, а там нет ничего общего с рекламируемыми волнами - рандомная торговля
А ещё пирожки печь и обои клеить.
P.S. Ну если не работают волны онлайн, а только на истории, о чём уже 100500 раз сказали, то это и подтверждает сам сигнал от мастера.
Зачем это везде рекламировать и разводить холивар?
Не против вкусных пирожков и хорошей печи для испекания вкусностей. Это же классно!!
А рынок то до Вовки причём??? Печь сама собой, а рынок сам собой . Волны то идут не от печи))
Никогда не смотрел статистику сделок, но сейчас посмотрел.
Так всё смешно выглядит, Вова так рекламирует волны, мол они работают и можно на них брать от 100пп, а сам на них не может заработать - идёт случайное сшибание по 2-5пп.
Позор то какой :(
Надежный способ отвадить от волнового анализа 😁
Надежный способ отвадить от волнового анализа 😁
Так к нему насколько вижу, так никто и не "привадился"
Ну так вот и наблюдают, а там нет ничего общего с рекламируемыми волнами - рандомная торговля
Так зачем за мной наблюдают?
Хоть в этом вопросе понимаешь?
Так зачем за мной наблюдают?
Хоть в этом вопросе понимаешь?
Потому, что рекламируешь волны которые не работают и работать не могут... только на истории это всё красиво.
Так к нему насколько вижу, так никто и не "привадился"
Вижу пару завистливых постов.))
Ничего не имею против тебя как прогера)
Вот смотри, то что торгую Я, оно работает и это каждый может это торговать, система проста как 5 копеек
Только что открыл
Потому, что рекламируешь волны которые не работают и работать не могут... только на истории это всё красиво.
Нет уж.
Какие обоснования у тебя, что волны не работают?
Достал уже. Давай факты на примере. Опровергай рынок и скинь меня с пьедестала. Хи-хи.)
Вот простой пример.