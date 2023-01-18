Тема для трейдеров. - страница 23
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Прочитал.
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
В их числе — владельцы Walmart, Mars, Koch Industries и Hermes. За год совокупное состояние богатейших семей выросло на 22%
На одежде и питании люди заработали больше чем на нефти.
На $1,7 трлн перетекли деньги из карманов простых и не простых граждан в карман семей.
Если все магазины перейдут в руки семей, то покупателей станет меньше.
Это не новость
Это не новость
Картинка правильная. Социальное распределение не правильное. Это тупик. Из него нужен выход. Уже подошли к этому моменту.
По многочисленным просьбам рассказать о моей системе волн, создал небольшой ознакомительный блог. Статью мне лень писать.
Кому интересно можете заглянуть в блог. Ссылка как понимаете в профиле.
В блоге отвечу на ваши вопросы, что бы тут не вызывать раздражения у модераторов.)
Картинка правильная. Социальное распределение не правильное. Это тупик. Из него нужен выход. Уже подошли к этому моменту.
Не совсем правильная:
Не совсем правильная:
А как же, скажем, наёмные работники берут взятки и имеют активы или жулики разных мастей не работают а имеют активы???
Надо им выделить категорию.
А как же, скажем, наёмные работники берут взятки и имеют активы или жулики разных мастей не работают а имеют активы???
Надо им выделить категорию.
В тюряге им категорию надо выделить.
Есть вопрос к опытным прогерам.
Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле? Буду благодарен за разные варианты.
Есть вопрос к опытным прогерам.
Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле? Буду благодарен за разные варианты.
Машка по точкам перелома
А если мне интересно получить сгладывающею из трёх или пяти последних? Этот номер не совсем подходит. Есть еще какие варианты?
Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле?
Привет, Владимир!
Правильно будет сгладить ломаную линию без цикла, используя массив для записи значений по кругу. Размер массива равен периоду усреднения. Сумма в текущем элементе - это актуальная сумма последних значений. Просто делим эту сумму на период усреднения, и всё. При таком способе усреднения время выполнения кода не зависит от периода усреднения, то есть всё летает. Примерно так:
Вначале, пока массив не заполнится, нули в массиве будут портить картину усреднения. Можно сделать проверку, если понадобится.