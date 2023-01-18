Тема для трейдеров. - страница 23

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Uladzimir Izerski #:

Прочитал.

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,7 трлн, что на 22% больше, чем годом ранее

В их числе — владельцы Walmart, Mars, Koch Industries и Hermes. За год совокупное состояние богатейших семей выросло на 22%

На одежде и питании люди заработали больше чем на нефти.

На  $1,7 трлн перетекли деньги из карманов простых и не простых граждан в карман семей.

Если все магазины перейдут в руки семей, то покупателей станет меньше.  

Это не новость


 
Vitaly Muzichenko #:

Это не новость


Картинка правильная. Социальное распределение не правильное. Это тупик. Из него нужен выход. Уже подошли к этому моменту.

 

По многочисленным просьбам рассказать о моей системе волн, создал небольшой ознакомительный блог. Статью мне лень писать.

Кому интересно можете заглянуть в блог. Ссылка как понимаете в профиле.

В блоге отвечу на ваши вопросы, что бы тут не вызывать раздражения у модераторов.)

 
Uladzimir Izerski #:

Картинка правильная. Социальное распределение не правильное. Это тупик. Из него нужен выход. Уже подошли к этому моменту.

Не совсем правильная:

Квадрант

 
Roman Zamozhnyy #:

Не совсем правильная:


А как же, скажем, наёмные работники берут взятки и имеют активы или жулики разных мастей не работают а имеют активы???

Надо им выделить категорию.

 
Uladzimir Izerski #:

А как же, скажем, наёмные работники берут взятки и имеют активы или жулики разных мастей не работают а имеют активы???

Надо им выделить категорию.

В тюряге им категорию надо выделить.

 

Есть вопрос к опытным прогерам.

Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле? Буду благодарен за разные варианты.

 
Uladzimir Izerski #:

Есть вопрос к опытным прогерам.

Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле? Буду благодарен за разные варианты.

Машка по точкам перелома
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Машка по точкам перелома

А если мне интересно получить сгладывающею из трёх или  пяти последних? Этот номер не совсем подходит. Есть еще какие варианты? 

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Как правильно сгладить ломаную линию буфера в цикле?

Привет, Владимир!

Правильно будет сгладить ломаную линию без цикла, используя массив для записи значений по кругу. Размер массива равен периоду усреднения. Сумма в текущем элементе - это актуальная сумма последних значений. Просто делим эту сумму на период усреднения, и всё. При таком способе усреднения время выполнения кода не зависит от периода усреднения, то есть всё летает. Примерно так: 

input int period=5;

struct My
  {
   datetime time;
   double value;   
   double sum;
   My(){time=0; value=0; sum=0;}
   } my[];
//текущий индекс массива структур
int index=0;

double average=0;

int OnInit()
   {
   if(period<=0)
      {
      printf("аай-я-яй");
      return(INIT_FAILED);
      }
   ArrayResize(my,period);
   return(INIT_SUCCEEDED);
   }

int OnCalculate(...)
   {
   .......
   if(my[index].time!=time[i])
      {
      //следующий индекс в круговом массиве
      index++;
      if(index>period-1) index=0;
      my[index].time=time[i];
      //текущее значение будем добавлять в сумму, а затираемое значение будем вычитать из суммы  
      my[index].sum+=buffer[i]-my[index].value;
      my[index].value=buffer[i];
      //усреднённое значение
      average=my[index].sum/period;
      }
   .........
   return(rates_total); 
   }

Вначале, пока массив не заполнится, нули в массиве будут портить картину усреднения. Можно сделать проверку, если понадобится.

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