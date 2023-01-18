Тема для трейдеров. - страница 114
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Что имеете ввиду "по данной системе"?
Волновая система это вспомогательный элемент в торговой системе(ТС).
Не обязательно входить на вершинке и найти конец волны что бы выйти.
Можно входить в рынок по правильной волне и не терять на рынке.
Вот пример микро входов. Оттачиваю краткосрочную торговлю. Что бы не было претензий с пологом в выборе счета, за основу взят счет с подарочными 10 долларов на ДР.
Они отмечены как кредит.
Сами понимаете, что удержать на плаву счет с десятью долларами не простая задача. Тем более при количестве сделок больше 180.
Все сделки закрыты. 123.9% меньше чем за один месяц. Делайте вывод сами помогают волны или нет.
Восхищаюсь
Куда мне до тебя. Завидую тебе белой завистью))
А как ЧЕТКО определить где начинается одна волна, а где другая в волновом анализе? По-моему это невозможно
Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.
Своеобразный цифровой код состояния рынка.
Я ему уже задавал такой вопрос.
Каждая волна имеет свой канал. Канал даёт направление волне. Такой вот симбиоз.
Волны в разном диапазоне времени могут быть разные.
Волны с разных диапазонов встроены одна в одну как матрёшки.
Это надо понять и осмыслить, а не пинать кого то не понимая поднятого вопроса.
)))
Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?
Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.
Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.
Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.))
)))
Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?
Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.
Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.
Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.))
)))
Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?
Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.
Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.
Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.))
Я готов инвестировать в этот проект 100$.
Каждая волна имеет свой канал. Канал даёт направление волне. Такой вот симбиоз.
Волны в разном диапазоне времени могут быть разные.
Волны с разных диапазонов встроены одна в одну как матрёшки.
Это надо понять и осмыслить, а не пинать кого то не понимая поднятого вопроса.