Тема для трейдеров. - страница 114

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[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Что имеете ввиду "по данной системе"?

Волновая система это вспомогательный элемент в торговой системе(ТС).

Не обязательно входить на вершинке и найти конец волны что бы выйти.

Можно входить в рынок по правильной волне и не терять на рынке.

Вот пример микро входов. Оттачиваю краткосрочную торговлю. Что бы не было претензий с пологом в выборе счета, за основу взят счет с подарочными 10 долларов на ДР.

Они отмечены как кредит.

Сами понимаете, что удержать на плаву счет с десятью долларами не простая задача. Тем более при количестве сделок больше 180.

Все сделки закрыты. 123.9% меньше чем за один месяц. Делайте вывод сами помогают волны или нет.


Восхищаюсь
 
Vladimir Baskakov #:
Восхищаюсь

Куда мне до тебя. Завидую тебе белой завистью))

 
osmo1709 #:
А как ЧЕТКО определить где начинается одна волна, а где другая в волновом анализе? По-моему это невозможно
Я ему уже задавал такой вопрос.
Смысл его в том, что канал может развернуть вниз когда находишься на лое.и наоборот
+

 
Uladzimir Izerski #:

Это номера паттернов из волн. Такая у меня маркировка паттернов.

Своеобразный цифровой код состояния рынка.

 
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Vitaly Muzichenko #:
 
Да, все наглядно и доходчиво
 
Renat Akhtyamov #:
Я ему уже задавал такой вопрос.
Смысл его в том, что канал может развернуть вниз когда находишься на лое.и наоборот
+

Каждая волна имеет свой канал. Канал даёт направление волне. Такой вот симбиоз.

Волны в разном диапазоне времени могут быть разные.

Волны с разных диапазонов встроены одна в одну как матрёшки.

Это надо понять и осмыслить, а не пинать кого то не понимая поднятого вопроса.

 
Vitaly Muzichenko #:
 

)))

Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?

Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.

Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.

Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.)) 

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

)))

Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?

Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.

Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.

Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.)) 

Ты что, джентльменам надо верить на слово
 
Uladzimir Izerski #:

)))

Ну ка, а теперь покажи как ты умеешь торговать?

Нет, не надо только показывать сколько ты зарабатываешь мне это не интересно, а как умеешь торговать.

Открой маленький счет и покажи мне 20 сделок.

Я оценю достоинство твоего поступка с плакатом. Хи-хи.)) 

Я готов инвестировать в этот проект 100$. 

 
Uladzimir Izerski #:

Каждая волна имеет свой канал. Канал даёт направление волне. Такой вот симбиоз.

Волны в разном диапазоне времени могут быть разные.

Волны с разных диапазонов встроены одна в одну как матрёшки.

Это надо понять и осмыслить, а не пинать кого то не понимая поднятого вопроса.

Если складывается ситуация, когда есть сигналы на всех таймфреймах ОТ БОЛЬШОГО ДО МАЛЕНЬКОГО, то можно войти на маленьком и заработать, потому что на каждом более старшем интервале есть подтверждение. ЭТА СТРАТЕГИЯ, КАК И СТРАТЕГИЯ ВИТАЛИЯ РАБОТАЕТ. Это очень похоже на торговлю по тренду, с входом в рынок на коррекции. Чтобы ее запрограммировать, нужен стохастик  и трендовые SMAs. Вход в сделку, когда стохастик показывает экстремум на маленьком таймфрейме,, а SMAs на всех таймфреймах, кроме самого маленького, где установлен стохастик - тренд. То есть на всех таймфреймах  тренд, например, вверх, а на самом маленьком таймфрейме  - перекупленность/перепроданность в Стохастике. Нужно прописать вместо 0, в коде советника таймфреймы от большого до маленького и 2 индикатора (стохастик и SMAs) и можно запускать. Это просто вход по тренду (на всех таймфреймах) на коррекции (на маленьком таймфрейме). Надеюсь, Владимир, я правильно понял суть Вашей стратегии.
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