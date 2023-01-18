Тема для трейдеров. - страница 19
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Меня не забудь дружище
Ты перебьёшься. Флуд от тебя там не нужен.
Есть ли тут на форуме кто занимается математической моделью рынков.?
Не просто создаёт советники, а именно создаёт сложную математическую модель рынка для советников. Учитывает всё.
Тут Баскаков не даст обсуждать, можем в закрытых чатах. Уже есть рабочая группа в закрытом чате, но понимающие в этом направлении коллеги будут
рассмотрены в индивидуальном порядке как участники.
Что бы тут себя не светить, можете отправлять сообщения в личку. Обращаю Ваше внимание, что сообщения в личку принимаются только от друзей.
Поясню, что значит математическая модель рынка.
Это качественный набор необходимых элементарных математических вычислений, позволяющих получать прибыль вне зависимости от того, в каком направлении будет двигаться цена.
Чем больше данных, тем более надежную торговую систему можно построить, вопреки мнению многих обывателей.
Модель состоит из отдельных блоков, блоки из деталей.
Важно правильно организовать связи в самой модели, отработать блоки и отшлифовать детали.
Поясню, что значит математическая модель рынка.
Это качественный набор необходимых элементарных математических вычислений, позволяющих получать прибыль вне зависимости от того, в каком направлении будет двигаться цена.
Чем больше данных, тем более надежную торговую систему можно построить, вопреки мнению многих обывателей.
Модель состоит из отдельных блоков, блоки из деталей.
Важно правильно организовать связи в самой модели, отработать блоки и отшлифовать детали.
Скажи проще, сетка. Опять из простого делаешь сложное
У тебя такая классная аватара.
Сразу видно откуда ты)))
Из-за хейтеров и флудеров Uladzimir Izerski не смог развить свою идею, причём не в первый раз. Поэтому ветка была вычищена.
Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.
Ну, с флудерами понятно, а кто такие хейтеры?
Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
Это BMW Х1. Хотела Ауди, но уже, похоже, не хочет. Покатались маненько.
Моя первая была 323 спортивная американка. Сиднья Рикаро,- здесь не хуже, задница не затекает.
Ну, не тема для трейдеров?
Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
а если это официальная только версия?)