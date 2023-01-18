Тема для трейдеров. - страница 211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, чтобы слишком не злоупотреблять и не флудить, я отчаливаю... было весело... и так уже много вампирической энергии насобирал...
Жертвоприношение Изерского это всегда веселье...
Всем хорошего настроения, осознанности и благоприятных рыночных фаз!
Партейку в трейдинг можно)
Сигналы замониторим али как?
Сигналы замониторим али как?
Так же из древности есть изречение.
"Кто без греха тот пусть первый кинет в меня камень"
Смешно. Вы все такие ангелочки. Аж умиляет)))
Да уж, Дример заматерел, самомнение зашкаливает, стал вампиром и пьёт из нас кровь.) А ведь было время, когда он был скромным и оценивал себя не слишком высоко.
Но время меняет людей и к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Да уж, Дример заматерел, самомнение зашкаливает, стал вампиров и пьёт из нас кровь.) А ведь было время, когда он был скромным и оценивал себя не слишком высоко.
Но время меняет людей и к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Да ужжжж.....
Да уж, Дример заматерел, самомнение зашкаливает, стал вампиром и пьёт из нас кровь.) А ведь было время, когда он был скромным и оценивал себя не слишком высоко.
Но время меняет людей и к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Да уж, Дример заматерел, самомнение зашкаливает, стал вампиром и пьёт из нас кровь.)
Давно говорили, что Дример это несколько разных персон, поэтому и различия в стиле и поведении. В некоторых сектах отмечали, что порой бывает, как вот день сменился - и будто бы совсем другой Дример на смену заступил. 😊 Была также версия, что Дример это нейросеть, прошедшая тест Тьюринга. В любом случае вампиризм это гут. Почему бы и нет? 😈
Но время меняет людей и к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Кому как... кто-то наоборот в восторге от Дримера... а некоторым просто очень обидно чувствовать себя проигравшими, и осознавать что не развиваются, а наоборот деградируют, они и испытывают на себе троллинг в характерном уничтожающем стиле. 😉 Дример не фраппирует прогрессивных высококультурных образованных достойных творческих людей, это легко видеть по истории постов, а щелчки по носу достаются мракобесам и ретроградам.
Кстати, господин Хорош, как там насчёт той истории с заводом? 🏭 Вам удалось отказаться от безумных мыслей ограничивать доходы владельцев бизнеса в пользу работяг? - или продолжаете упорствовать в своих вредоносных марксистско-коммунистических идеях?
Давно говорили, что Дример это несколько разных персон, поэтому и различия в стиле и поведении. В некоторых сектах отмечали, что порой бывает, как вот день сменился - и будто бы совсем другой Дример на смену заступил. 😊 Была также версия, что Дример это нейросеть, прошедшая тест Тьюринга.
Напомнило сюжет про антиутопию, где мир захвачен разумными машинами. Но из-за ограничений на машинный интеллект, следующих из теории Гёделя, обойтись совсем уж без людей у них не получается. Машины строят минимально-возможный человеческий социум из клонов Тьюринга. Каждый клон должен проходить тест, в котором оценивается степень его полезности для мира машин, потенциальное место в социальной иерархии Тьюрингов и тд. Образцы с гетеросексуальными отклонениями, естественно, сразу отбраковываются. Собственно, это и называется "тестом Тьюринга".
В момент повествования оказывается, что люди тоже подвержены ограничениям типа гёделевских, но более высокого уровня. Наступает кризис машинной цивилизации и непонятно сможет ли она пережить его. На этом фоне происходит тест и включение в социум последнего (или крайнего) Тьюринга.
Напомнило сюжет про антиутопию, где мир захвачен разумными машинами. Но из-за ограничений на машинный интеллект, следующих из теории Гёделя, обойтись совсем уж без людей у них не получается. Машины строят минимально-возможный человеческий социум из клонов Тьюринга. Каждый клон должен проходить тест, в котором оценивается степень его полезности для мира машин, потенциальное место в социальной иерархии Тьюрингов и тд. Образцы с гетеросексуальными отклонениями, естественно, сразу отбраковываются. Собственно, это и называется "тестом Тьюринга".
В момент повествования оказывается, что люди тоже подвержены ограничениям типа гёделевских, но более высокого уровня. Наступает кризис машинной цивилизации и непонятно сможет ли она пережить его. На этом фоне происходит тест и включение в социум последнего (или крайнего) Тьюринга.
Класс. Но вообще было с самого начала понятно, что человеческий интеллект подвержен ограничениям на неполноту и непротиворечивость, хотя бы потому что в естественном языке можно создавать неразрешимые/невыводимые утверждения и семантические парадоксы. А момент с отбрасыванием гетеросексуальности это очевидная аллюзия на гомосексуальные эпизоды в жизни Алана Тьюринга.