Тема для трейдеров. - страница 214
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Кстати, по поводу "нищенской" заработной платы: в Казахстане средняя з/п выше чем в России примерно на 30%. Так что вопрос социальных взрывов лежит не в плоскости з/п
Где она выше ? На бумаге ?) Средняя зарплата в КЗ около 10.000 руб. Цены на продукты питания примерно такие же как в РФ
Так вот как построить 'зигзаг' правильно, чтобы нумерация волн поддавалась какой-то логики и смыслу, имела четкую структуру?
Или это не возможно?
Вопрос не лично к вам, а в общем...
Ведь прежде, чем натягивать теорию на зигзаг его необходимо как-то правильно построить. Простые методы в виде шага отклонения и т.д. не очень подходят на мой взгляд.
Ну чисто как вариант: регрессионные каналы, адаптирующиеся для максимизации R^2, новый сегмент (и канал) возникает как только случается рост RMSE выше некоторого порога.
transcendreamer #:
Зачем же так себя настраивать пессимистично... может вдруг скоро прорыв, аугментации, импланты и будем жить как в киберпанке.
Когда все сверстники уже ушли в мир иной, поневоле так будешь думаешь, - живу то на Урале, а не на Кавказе и 100 лет мне никак не светит, тем более что диабет.)
Когда все сверстники уже ушли в мир иной, поневоле так будешь думаешь, - живу то на Урале, а не на Кавказе и 100 лет мне никак не светит, тем более что диабет.)
Так вот как построить 'зигзаг' правильно, чтобы нумерация волн поддавалась какой-то логики и смыслу, имела четкую структуру?
Или это не возможно?
Вопрос не лично к вам, а в общем...
Ведь прежде, чем натягивать теорию на зигзаг его необходимо как-то правильно построить. Простые методы в виде шага отклонения и т.д. не очень подходят на мой взгляд.
На мой взгляд никак, зигзаг это бесполезный инструмент - тупая рисовалка по вершинам. Никакой теории на его основе быть не может в принципе. Использовать нужно полосовые фильтры, ну условно MACD, потому что: 1) так мы выделяем движение худо-бедно, но фиксированной размерности. Зигзаг же вообще ничем не ограничен: ни шагом цены, ни количеством баров 2) полосовой фильтр может в диверы, без которых рынок не описать, потому что они буквально на каждом шагу.
Ну типа вот, движения от 300 до 3500 пунктов, длиной в 5 и 100 баров соответственно. Какой повторяемости можно ожидать, если смотреть на движения в таком огромном диапазоне? У них же ничего общего, Зигзаг их никак не выделил - он этого просто не умеет. И для сравнения плохонький стандартный MACD, на котором сразу же видны колебания цены в более или менее конкретном диапазоне. Сразу прибавилось постоянства и определенности во взгляде на график цены.
Ну чисто как вариант: регрессионные каналы, адаптирующиеся для максимизации R^2, новый сегмент (и канал) возникает как только случается рост RMSE выше некоторого порога.
Сделаю вид, что понял.
Ветка большая и шумная, но никакой пользы для форума не несет: здесь нет идей, нет формулировок и критериев, нет каких-то теорий - вообще ничего нет. Есть только пафосная пространная болтовня от автора темы, и закономерный срач, который он провоцирует такой своей манерой, когда корчит из себя эксперта при явном отсутствии достижений. Тут кто-то писал, что вот мол человек развил тему волн, типа молодец. А где развил-то? Ничего же нет по существу, я например здесь видел только примитивную нумерацию вершин по зигзагу, и еще ведро бессодержательной воды про волны, каналы и законы рынка. По делу и предметно - ровно ноль.
Ну то есть способность устроить срач - это же не критерий полезности участника форума, иначе можно свою голую ж.. сфоткать и выложить - так хайпа будет еще больше. Не в тиктоке все-таки находимся.
Закономерный срач разводите вы господа и ты в том числе, потому что вам не нравятся мои идеи наработки, а еще душит жаба, что не всё выкладываю на тарелочке.
При такой вашей позиции ко мне я не должен этого делать, но пытаюсь.
"примитивную нумерацию вершин по зигзагу" говоришь.)
Тогда ты даже такой примитивной нумерации вершин по зигзагу не освоил и не понимаешь всю важность от неё.
Что бы понять её, нужно глубокое понимание процесса отраженного в графиках.
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Мне все равно на те оскорбления дримера. Он просто подлец и создаёт тухлую атмосферу, а модераторы не обращают на это внимание.
Ветка создавалась для обмена полезной информацией для трейдеров, а от завистников и тролей превратилась в то, что есть.
+++++++++
Считаю, что эту ветку надо оставить в покое, а для общения для трейдеров открыть новую с чистого листа, с жесткой модерацией.
Ветка для трейдеров нужна.
Если не будет поддержки, я открою в чате открытую группу для общения трейдеров.
___
Какие у кого мнения?
Предлагайте нормальные идеи, а не пафосные заявления, что Изерский жлоб.)
Когда все сверстники уже ушли в мир иной, поневоле так будешь думаешь, - живу то на Урале, а не на Кавказе и 100 лет мне никак не светит, тем более что диабет.)
Его пока не научились лечить, но прямо на днях была новость про FGF1 на замену инсулину, вроде оптимистичные надежды, хотя я конечно не спец...
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.12.004
(pdf платная но обзорно можно и так понять)
...потому что вам не нравятся мои идеи наработки
Так ведь их и не было ни одной 😆 - обсуждать-то нечего.
Сделаю вид, что понял.
😀 да просто накладываем регрессионные каналы на графоний - так чтобы каждый канал был хорош (c невысоким уровнем ошибок или высоким коэф. детерминации)