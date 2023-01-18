Тема для трейдеров. - страница 33
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Опять Жорж, ты Лигу свою везде суешь.... :-) и пиаришь...
нет конечно, набери в ютубе - скальпинг - там интересные темы, например, чистый скаль по стакану с приводом Бондаря + лента сделок + кластеры + график - всего по 25%, или вообще ТОЛЬКО стакан заявок 100 % и все.
И индексы на ФОРТС мск биржа, и делают при не великих объемах, чтобы не утыкаться в ликвидность по РОССИИ, там типа до 10 млн руб. - делают не плохие деньги, именно на системе - на торговом подходе на ОДНОЙ системе, которую постоянно допиливают и прочие фишки...
Отбой от объема, разъедание большого объема - в пробой и т.д.
Если у тебя не получается разработать одну систему, юзающую несколько закономерностей (или одну) - то не надо писать, что такой подход не работает.
Ты уперся в эту пустую затею с перепрыгиванием и угадайкой по разным пустышкам, которые даже ТС назвать сложно и пишешь на всех углах про это.
Пустое это все. Серьезные деньги, так не зарабатываются...
Дык то серьезные. Ты видел здесь у кого-то "серьезные деньги"?
Я вижу совершенно чёткую разницу между тем когда у меня не было Лиги, и тем когда она теперь есть. Раньше, если моя система переставала зарабатывать и начинала сливать, я не знал что делать. Сейчас это мелочь. Я тут же беру следующую. У меня не возникает вопрос, а как сделать систему? Вопрос перешёл в другую плоскость - как выбрать наиболее устойчивую. А он гораздо проще, на мой взгляд.
А разные рынки... какая разница? Были бы возможности - я и там бы кучу систем поставил, чтобы всегда было из чего выбирать. Самых разных принципов и построений. Главное - попроще, чтобы системы были максимально устойчивы. Я убеждён - чем проще система тем она устойчивее.
А скальперы мне не нравятся лишь тем что это слишком большая выгода для ДЦ. Но принципы Лиги и для скальперов работают точно так же.
Дык то серьезные. Ты видел здесь у кого-то "серьезные деньги"?
Я вижу совершенно чёткую разницу между тем когда у меня не было Лиги, и тем когда она теперь есть. Раньше, если моя система переставала зарабатывать и начинала сливать, я не знал что делать. Сейчас это мелочь. Я тут же беру следующую. У меня не возникает вопрос, а как сделать систему? Вопрос перешёл в другую плоскость - как выбрать наиболее устойчивую. А он гораздо проще, на мой взгляд.
А разные рынки... какая разница? Были бы возможности - я и там бы кучу систем поставил, чтобы всегда было из чего выбирать. Самых разных принципов и построений. Главное - попроще, чтобы системы были максимально устойчивы. Я убеждён - чем проще система тем она устойчивее.
А скальперы мне не нравятся лишь тем что это слишком большая выгода для ДЦ. Но принципы Лиги и для скальперов работают точно так же.
положа руку на сердце - во всей лиге одна система...
торговля по SMA, с вариациями тейков/стопов (да, Ema,Lwma и прочие оконные МА - сводятся к SMA) . И постоянная переоптимизация даёт видимость что что-то там ведёт.
к сожалению так. Если поменять "принцип/расписание" переоптов, то вся структура "лидерства" станет другой.
То есть результат зависит от оптимизатора и его параметров и в плане торговли является случайным.
положа руку на сердце - во всей лиге одна система...
торговля по SMA, с вариациями тейков/стопов (да, Ema,Lwma и прочие оконные МА - сводятся к SMA) . И постоянная переоптимизация даёт видимость что что-то там ведёт.
к сожалению так. Если поменять "принцип/расписание" переоптов, то вся структура "лидерства" станет другой.
То есть результат зависит от оптимизатора и его параметров и в плане торговли является случайным.
Нет, если речь о принципах - то их три, я говорил. Помноженные на четыре типа сопровождения и на два направления. Однако, одна и та же система на разных символах ведет себя существенно по-разному. Так что ее следует рассматривать не как одну, а как разные. Задача- иметь набор РАЗНЫХ систем.
Крючкотворствовать смысла нет, можно сказать что существует вообще только одна система - актив в одном месте графика покупается, в другом продаётся.
Дык то серьезные. Ты видел здесь у кого-то "серьезные деньги"?
Я вижу совершенно чёткую разницу между тем когда у меня не было Лиги, и тем когда она теперь есть. Раньше, если моя система переставала зарабатывать и начинала сливать, я не знал что делать. Сейчас это мелочь. Я тут же беру следующую. У меня не возникает вопрос, а как сделать систему? Вопрос перешёл в другую плоскость - как выбрать наиболее устойчивую. А он гораздо проще, на мой взгляд.
А разные рынки... какая разница? Были бы возможности - я и там бы кучу систем поставил, чтобы всегда было из чего выбирать. Самых разных принципов и построений. Главное - попроще, чтобы системы были максимально устойчивы. Я убеждён - чем проще система тем она устойчивее.
А скальперы мне не нравятся лишь тем что это слишком большая выгода для ДЦ. Но принципы Лиги и для скальперов работают точно так же.
Тут не о ДЦ, но о настоящей бирже, где стаканы заявок и прочие плюшки....
Где контракт (если срочный рынок) минимум 1, но не 0,00000001 лот :-), как у карманных ДЦ.
Тут не о ДЦ, но о настоящей бирже, где стаканы заявок и прочие плюшки....
Где контракт (если срочный рынок) минимум 1, но не 0,00000001 лот :-), как у карманных ДЦ.
И что ? Мои принципы - абсолютно те же. Ставим кучу разных систем, и пусть они постоянно работают. А наше дело - выбирать из них.
А все эти стаканы, контракты - это все мелочи, которые ничего не меняют. Если бы оно было настолько лучше - никто бы форексными парами не интересовался бы - все сидели бы на тех "настоящих биржах". Реально же "настоящие биржи" отличаются от форексных ДЦ только тем, что там можно просадить куда больше денег. Вот и все. А возможности получать прибыль или просаживать ее - те же.
Как говорится каждый кулик своё болото хвалит.)
Даже если посмотреть на простой вещевой рынок, то и там не все могут торговать в плюс и быстро разоряются.
Не говоря уже о финансовых рынках, где надо иметь совершенно другой подход к анализу и принятию решения.
Рынки все одинаковые. Купил дешевле продал дороже.
А вот принять решение где и что купить это уже талант торговца, а не вина рынка или брокера.
Как говорится каждый кулик своё болото хвалит.)
Даже если посмотреть на простой вещевой рынок, то и там не все могут торговать в плюс и быстро разоряются.
Не говоря уже о финансовых рынках, где надо иметь совершенно другой подход к анализу и принятию решения.
Рынки все одинаковые. Купил дешевле продал дороже.
А вот принять решение где и что купить это уже талант торговца, а не вина рынка или брокера.
Если не учитывать маркетинговые фишки и ограничение в обмене, то вещевой рынок особо не отличается от фин.рынка. Если убрать ограничения с обменом можно создать свои торговые инструменты с графиком цен )) например пары: кроссовки/джинсы , кроссовки/носки , джинсы/носки т.к на обычном вещевом рынке агрегация плохая (если вообще есть),то можно арбитражить эти пары и заработать хорошую кассу. На FX подобное комбо не получится проторговать, агрегат не допустит такой ситуации.
Купил дешевле продал дороже. Тут себе нужно задать вопрос,относительно какого временного интервала цена дешевле? Пример:купил я на рынке кроссовки за 100$(пара: кроссовки/доллар)/7000 рублей на сегодняшний день,но фактически я потратил 7500 рублей т.к покупал баксы этим летом по курсу 75рублей/доллар.
PS: ржу от своей писанины)))
Если не учитывать маркетинговые фишки и ограничение в обмене, то вещевой рынок особо не отличается от фин.рынка. Если убрать ограничения с обменом можно создать свои торговые инструменты с графиком цен )) например пары: кроссовки/джинсы , кроссовки/носки , джинсы/носки т.к на обычном вещевом рынке агрегация плохая (если вообще есть),то можно арбитражить эти пары и заработать хорошую кассу. На FX подобное комбо не получится проторговать, агрегат не допустит такой ситуации.
Купил дешевле продал дороже. Тут себе нужно задать вопрос,относительно какого временного интервала цена дешевле? Пример:купил я на рынке кроссовки за 100$(пара: кроссовки/доллар)/7000 рублей на сегодняшний день,но фактически я потратил 7500 рублей т.к покупал баксы этим летом по курсу 75рублей/доллар.
PS: ржу от своей писанины)))
Только когда Купил дешевле а продал дороже можно получить прибыль. Это не просто слова, а смысл торговли. Рынок не смотрит на регалии, важность участвующих персон, ему это абсолютно пофиг)
Ага. Забыл про носки и труселя. Спрос на них всегда есть. Кто то зарабатывает на них больше чем многие из здешних профи на фин рынках.
Только когда Купил дешевле а продал дороже можно получить прибыль. Это не просто слова, а смысл торговли. Рынок не смотрит на регалии, важность участвующих персон, ему это абсолютно пофиг)
Не соглашусь,рынок смотрит на регалии. Крупные игроки (ЦБ, крупные банки, фонды) рулят рынком благодаря своим объемам + инсайд (видят все наши ордера), закамуфлированная монополия )))
Тут мы сталкиваемся с эффектом Юсуфа при большом количестве используемых инструментов или ТС. Вижу эту болезнь и на вашем твоём опыте.)
Скальперы это отдельный разговор. Но готов активно участвовать в обсуждении их тактики.
Экономический кризис сузил волатильность финансовых инструментов. Инвесторы скоро будут лить слезки по старым временам. Скальперы - радоваться наступившим временам. Надо идти в ногу со временем. Видеть на шаг вперед.
Думаю, нужно присмотреться к информации о потенциале торговли D, которая имеет точную формулу расчета и своевременно выявляет потенциал ТС, уходя в минус в нужный момент: