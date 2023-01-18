Тема для трейдеров. - страница 71

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov #:
Вот мой канал, самый нормальный. МА High и МА Low
Бота пробовали писать по нему?
[Удален]  
pribludilsa #:
Бота пробовали писать по нему?
Пока нет, слишком много условий, у него голова закипит
 
Vladimir Baskakov #:
Пока нет, слишком много условий, у него голова закипит
Как раз для таких случаев и пишут
 

Понедельник вот пришел и к компьютеру привёл,

Холодный разум, зоркий взор смотрит в монитор...

 
Кто, волны, вас остановил,

Кто оковал ваш бег могучий,
Поток мятежный обратил?
То волновик-пророк едрючий!

 
Speculator #:

Понедельник вот пришел и к компьютеру привёл,

Холодный разум, зоркий взор смотрит в монитор...

и что-же он там видит кроме роловера ?

макдю ? а она фейк на линии перемены дат. Так-то не очень.

 

Мне приснился Элиот и сказал сей гений,

ты считай на оборот и не будешь быть злодеем. 

 
Maxim Kuznetsov #:

и что-же он там видит кроме роловера ?

макдю ? а она фейк на линии перемены дат. Так-то не очень.

Пока не чего не видит!

Наблюдает так сказать...

 

Волны на рынках цены бросают,

Есть люди, которые в них понимают.

А есть чуваки что глядят на экран,

а вместо волны они видят туман.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Волны на рынках цены бросают,

Есть люди, которые в них понимают.

А есть чуваки что глядят на экран,

а вместо волны они видят туман.

По евро сейчас Коррэкцыя или смена направления?
1...646566676869707172737475767778...251
Новый комментарий