Тема для трейдеров. - страница 71
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Вот мой канал, самый нормальный. МА High и МА Low
Бота пробовали писать по нему?
Пока нет, слишком много условий, у него голова закипит
Понедельник вот пришел и к компьютеру привёл,
Холодный разум, зоркий взор смотрит в монитор...
Кто оковал ваш бег могучий,
Поток мятежный обратил?
То волновик-пророк едрючий!
Понедельник вот пришел и к компьютеру привёл,
Холодный разум, зоркий взор смотрит в монитор...
и что-же он там видит кроме роловера ?
макдю ? а она фейк на линии перемены дат. Так-то не очень.
Мне приснился Элиот и сказал сей гений,
ты считай на оборот и не будешь быть злодеем.
и что-же он там видит кроме роловера ?
макдю ? а она фейк на линии перемены дат. Так-то не очень.
Пока не чего не видит!
Наблюдает так сказать...
Волны на рынках цены бросают,
Есть люди, которые в них понимают.
А есть чуваки что глядят на экран,
а вместо волны они видят туман.
Волны на рынках цены бросают,
Есть люди, которые в них понимают.
А есть чуваки что глядят на экран,
а вместо волны они видят туман.