Тема для трейдеров. - страница 147

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Vitaly Muzichenko #:

Есть шанс задействовать значительно больше пар, включив в торговлю евро, доллар и фунт, но как показала практика, с ними сложно.

Нужна какая-то волшебная формула для их предсказания, Я пока придумать не могу, стандартные методы работают не очень.

Собственно, из-за чего Я и публикую изредка скрины, чтобы привлечь к ней внимание и найти единомышленников для развития системы. Возможностей много, но сам их раскрыть не могу.

Понимаю, нужно идти на специализированный ресурс, где тусуются заинтересованные ребята, там возможно и найду. Со вчерашнего дня в размышлениях на эту тему.

Поэтому и не идёшь на специализированный ресурс, потому что её там в хлам разобьют. Сойтись то они всегда сойдутся, вопрос где и когда и что останется от депо
 
Vitaly Muzichenko #:

Если есть сигнал - расхождение, то есть точка входа, ищем предыдущий качественный сигнал на истории, это очень просто.

В том месте делаем пару виртуальных входов и смотрим результат на текущий момент. Если есть подтверждение, что цена не во флете и есть разрыв - делаем входы. (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Сегодня рассчитывал найти вход на амер-сессии, но ничего не было - всё очень противоречиво, можно было попробовать, но шанс зависнуть в сделках на несколько дней. Оно и при нормальных входах бывают зависания, приходится ждать.

Логика такова, что не может быть вечного разрыва. Есть статистика, что не падает/растёт более чем N-пунктов, зависит от пар.

У меня примерная статистика в памяти, но при наличии инструментов, её можно собрать за 15-20 минут, просмотрев историю

Спасибо. В общих чертах понял, но слишком много неопределенности. Закономерности даже формальной не вижу за что зацепится.

Это начинаю понимать, что не для меня. Но не отговариваю. Может и там рыбёшка есть.

 

Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.

Vitaly Muzichenko #:

Скажу последнюю фразу:

Когда даёшь человеку удочку, то ты её просто даёшь и говоришь как забрасывать.

Потом смотришь, если человек это делает с азартом, начинаешь рассказывать, что одеть на крючок. Снова смотришь.

Если азарт не прекращается, рассказываешь в какие места нужно забрасывать, чтобы поймать рыбу. Снова смотришь.

Потом начинаешь рассказывать как тащить, чтобы не сорвать и не сломать удочку.

Вы же не станете давать удочку, а потом тратить пол-дня чтобы рассказать полностью все моменты. Вы распинаетесь, а человеку может быть эта рыбалка вовсе не интересна, и он ради любопытства спросил об удочке.

---

Так-же и здесь, за всё время не нашлось ни одного заинтересованного, всё поверхностно и ради любопытства. Человек даже не понимает простейших вещей о которых пишу, всё твердит о каком-то евро/доллар.

Я пока ухожу с темы, сейчас не с кем говорить. 

Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.


К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.


Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.


А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу


Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак.  Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.

Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.


Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.

Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...

Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.

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Shoker #:

Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.

Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.


К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.


Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.


А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу


Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак.  Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.

Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.


Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.

Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...

Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.

В Данном случае с корреляцией это 100 % реклама. Человек выставил на продажу индикатор корреляции и которую неделю продавливает эту тему. Естественно не в своей ветке, нашел подходящую, ни о чём. но Витю никогда не банят
 
Shoker #:

Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.

Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.


К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.


Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.


А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу


Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак.  Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.

Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.


Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.

Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...

Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.

Всё пропало. Гипс снимают(с).

=====

Новая инструкция от честных и справедливых халявщиков!!!

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Быстренько выкладывать все свои секреты на стол. Иначе вы барыги и спекулянты. Всем позор и отрицание для честных и справедливых халявщиков.

Если вы еще не опубликовали ни одного продукта в маркете вы потенциальный продавщик хлама, от которого будет страдать честный, одураченный такими кодерами, народ.

Только после проверки продукта честными халявщиками, его можно отправлять в маркет.

Не забывайте, что на форумах трейдеров нельзя обсуждать торговые системы(ТС). Особенно вредными являются ТС в которых честные и справедливые халявщики в них не понимают и не разбираются. Для них должны быть созданы советники с открытым кодом и обязательно со стрелочками для правильных входов. Если советник на реале не показывает результат в 100% прибили в месяц, такого кодера выбросить в мусорный контейнер и закидать вениками.

Особенно злостными кодерами являются некто господин  Vitaly Muzichenko и Uladzimir Izerski.

Честные и справедливые халявщики, обходите их стороной, не вступайте с ними в обсуждение ТС. От них можете получить знания которые вам не нужны и можете обойтись без них. Жили же до этого. Все контакты с ними могут быть на уровне оскорбить и навешать на них ярлыков, что они плохо одеты. Не вздумайте покупать им костюмы, у них денег от продаж разного хлама и непонятной торговли куры не клюют.

Придерживайтесь надежной, проверенной столетиями МА, а лучше двух МА и вы будете независимыми трейдерами, с чистой совестью. 

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Индикатор Corr_Ver1

Набросал простенький индикатор корреляции двух пар. Пары взял из списка Виталия. Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. Если сводить пары в одной произвольной точке времени, то возле этой точки кривые часто пересекаются. Но такая нормализация, на мой взгляд, субъективна. Попробовал нормализовать каждую из пар к их максимальному значению, при этом пары стали крайне редко сходиться. Наверху первый вариант, внизу второй (индикатор сейчас работает по второму). Возможно, есть другой лучший метод, но весь вопрос в его объективности.


Файлы:
Corr_Ver1.mq4  4 kb
 
Aleksei Stepanenko #:

Индикатор Corr_Ver1

Набросал простенький индикатор корреляции двух пар. Пары взял из списка Виталия. Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. Если сводить пары в одной произвольной точке, то возле этой точки кривые часто пересекаются. Но такая нормализация, на мой взгляд, субъективна. Попробовал нормализовать каждую из пар к их максимальному значению, при этом пары стали крайне редко сходиться. Наверху первый вариант, внизу второй (индикатор сейчас работает по второму). Возможно, есть другой лучший метод, но весь вопрос в его объективности.

Попробуйте вариант нормализации

Некоторые признаки правильных ТС
Некоторые признаки правильных ТС
  • 2020.04.10
  • www.mql5.com
Рыночные закономерности не меняются в случаях Умножение цен символа на ненулевую константу...
 
Aleksei Stepanenko #:

Индикатор Corr_Ver1

Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. 


Наверное самый главный вопрос - как правильно свести две кривые. 

А если ещё вспомнить про разные волатильности валют  (а из этого и валютных пар) , то на один вопрос становится больше.

Если брать формулу y = (x - min)/(max - min) , то появляется вопрос за какой период. 

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Vitaly Muzichenko #:

Попробуйте вариант нормализации

Это?


 
Aleksei Stepanenko #:

Это?

Да, попробуйте это

Вариантов несколько, Я их сам все не испробовал. Сейчас написал с использованием ускорения цены, тоже не понравилось.

Нужно что-то "волшебное", но у меня пока не получается найти

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