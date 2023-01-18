Тема для трейдеров. - страница 147
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Есть шанс задействовать значительно больше пар, включив в торговлю евро, доллар и фунт, но как показала практика, с ними сложно.
Нужна какая-то волшебная формула для их предсказания, Я пока придумать не могу, стандартные методы работают не очень.
Собственно, из-за чего Я и публикую изредка скрины, чтобы привлечь к ней внимание и найти единомышленников для развития системы. Возможностей много, но сам их раскрыть не могу.
Понимаю, нужно идти на специализированный ресурс, где тусуются заинтересованные ребята, там возможно и найду. Со вчерашнего дня в размышлениях на эту тему.
Если есть сигнал - расхождение, то есть точка входа, ищем предыдущий качественный сигнал на истории, это очень просто.
В том месте делаем пару виртуальных входов и смотрим результат на текущий момент. Если есть подтверждение, что цена не во флете и есть разрыв - делаем входы. (ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Сегодня рассчитывал найти вход на амер-сессии, но ничего не было - всё очень противоречиво, можно было попробовать, но шанс зависнуть в сделках на несколько дней. Оно и при нормальных входах бывают зависания, приходится ждать.
Логика такова, что не может быть вечного разрыва. Есть статистика, что не падает/растёт более чем N-пунктов, зависит от пар.
У меня примерная статистика в памяти, но при наличии инструментов, её можно собрать за 15-20 минут, просмотрев историю
Спасибо. В общих чертах понял, но слишком много неопределенности. Закономерности даже формальной не вижу за что зацепится.
Это начинаю понимать, что не для меня. Но не отговариваю. Может и там рыбёшка есть.
Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.
Скажу последнюю фразу:
Когда даёшь человеку удочку, то ты её просто даёшь и говоришь как забрасывать.
Потом смотришь, если человек это делает с азартом, начинаешь рассказывать, что одеть на крючок. Снова смотришь.
Если азарт не прекращается, рассказываешь в какие места нужно забрасывать, чтобы поймать рыбу. Снова смотришь.
Потом начинаешь рассказывать как тащить, чтобы не сорвать и не сломать удочку.
Вы же не станете давать удочку, а потом тратить пол-дня чтобы рассказать полностью все моменты. Вы распинаетесь, а человеку может быть эта рыбалка вовсе не интересна, и он ради любопытства спросил об удочке.
---
Так-же и здесь, за всё время не нашлось ни одного заинтересованного, всё поверхностно и ради любопытства. Человек даже не понимает простейших вещей о которых пишу, всё твердит о каком-то евро/доллар.
Я пока ухожу с темы, сейчас не с кем говорить.
Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.
К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.
Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.
А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу
Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак. Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.
Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.
Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.
Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...
Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.
Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.
Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.
К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.
Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.
А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу
Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак. Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.
Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.
Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.
Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...
Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.
Любому человеку свойственно "отрицание" того, что он не понимает, не понимает, зачем ему это надо. Особенно, когда был неудачный опыт использовать что-то подобное.
Когда даёшь аборигены доллар (20, 100 - не важно), для него это нечто непонятное и, в лучшем случае он им задницу подотрет (если имеется такая практика в племени) или огонь разведет и на том оценит. Когда начнёшь ему намекать, что за эту "штучку", которая даже не блестит и никак больше не полезна, можно выменять на что-то очень полезное - он будет безудержно и искренне ржать, и т.к. понимает бессмысленность этой вещи (основываясь на своей практике, знаниях и опыте). Но если сумеешь показать как это делается и объяснить механизм обмена и для чего вообще придуманы деньги, то он либо вернёт ее тебе со словами, что ему онеа без надобности, либо положит в сокровищницу "храма племени" и будет передавать из покаления в поколение как реликвию из "большого мира" на случай, если кто из племени решит отправиться в мир, где такие штуки необходимы больше, чем копьё.
К чему это я? К тому, что для того, что бы заинтересовать людей своей идеей, её надо грамотно преподнести, рассказав как она работает и как её использовать и как, будучи её использования, вести себя при какой либо ситуации.
Не достаточно дать ружье и сказать, что владеющий им человек, защищён. Не достаточно объяснить ему, как этим ружьём пользоваться. Есть ещё законы и правила.
А до тех пор, пока механизм не понятен, будет отрицание. Будет негатив со стороны тех, кому ты про это пытаешься рассказать - только один проигнорирует, как выдающего у метро листовки о трудоустройстве с высокой зарплатой, а другой начнет выяснять и доказывать этому бедняге, что он смешон, т.к. его работа с его з/п привлекательней, иначе он не раздавалбы эти листовки, а сам устроился на ту работу
Наверняка каждый трейдер или человек поишедший на этот рынок изучил много принципов различной торговли: индикаторы, уровни, тренды, каналы, математика, интуиция мистика... Что-то даже пытался комбинировать. Где-то получалось лучше, где-то хуже, где-то вообще никак. Ну вот как будет волновик общаться с сеточником, а трендовик с окультистом? Лишь предсавитель ДЦ будет мило всем улыбаться.
Одни, имевшие негативный опыт, промолчат, другие расскажут о нем и, вероятно получат объяснение своей "ошибки", третьи же будут так же недоговаривая кричать и глупости, так же ничего не объясняя на примерах, как и их апоненты.
Даже одна точно выверенная ТС, приносящая прибыль ее автору, может не работать у других и наоборот, может работать и приносить прибыль многим, а одного слить - и это никакя не тиория заговора.
Просто реально, одна вода в теме. Тема привлекательна, первый пост топик стартера сразу отталкивает своей недосказанностью. Встречаются интересные посты, но они не раскрыты, не углоблены, авторы в дальнейшем не расскрываются... Да и что заривычка меняться π?.. вот если я скажу, что у меня 17 см - мне тоже каждый начнет кричать "покажи да выложи"? Сами же прекрасно знаете, как можно при необходимости нарисовать все. Какой смысл сейчас следить за сигналами и похвалиться ими, если прекрасно все понимают, что рынок не живёт по правилам наших ТС и любой счёт может слиться в любой момент - не сейчас, так через месяц, год, два...
Если есть идея и хотите поделиться, так раскрывайте все карты, а не упрекайте, что полно желающих похалявиться. Без какого либо раскрытия выложенной идеи - это чистой воды реклама того что есть на маркете или готовится к продаже. Но даже в этом случае, продукты на маркете не привлекательны, если они покрыты "туманом" красивых картинок.
Всё пропало. Гипс снимают(с).
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Новая инструкция от честных и справедливых халявщиков!!!
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Быстренько выкладывать все свои секреты на стол. Иначе вы барыги и спекулянты. Всем позор и отрицание для честных и справедливых халявщиков.
Если вы еще не опубликовали ни одного продукта в маркете вы потенциальный продавщик хлама, от которого будет страдать честный, одураченный такими кодерами, народ.
Только после проверки продукта честными халявщиками, его можно отправлять в маркет.
Не забывайте, что на форумах трейдеров нельзя обсуждать торговые системы(ТС). Особенно вредными являются ТС в которых честные и справедливые халявщики в них не понимают и не разбираются. Для них должны быть созданы советники с открытым кодом и обязательно со стрелочками для правильных входов. Если советник на реале не показывает результат в 100% прибили в месяц, такого кодера выбросить в мусорный контейнер и закидать вениками.
Особенно злостными кодерами являются некто господин Vitaly Muzichenko и Uladzimir Izerski.
Честные и справедливые халявщики, обходите их стороной, не вступайте с ними в обсуждение ТС. От них можете получить знания которые вам не нужны и можете обойтись без них. Жили же до этого. Все контакты с ними могут быть на уровне оскорбить и навешать на них ярлыков, что они плохо одеты. Не вздумайте покупать им костюмы, у них денег от продаж разного хлама и непонятной торговли куры не клюют.
Придерживайтесь надежной, проверенной столетиями МА, а лучше двух МА и вы будете независимыми трейдерами, с чистой совестью.
Индикатор Corr_Ver1
Набросал простенький индикатор корреляции двух пар. Пары взял из списка Виталия. Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. Если сводить пары в одной произвольной точке времени, то возле этой точки кривые часто пересекаются. Но такая нормализация, на мой взгляд, субъективна. Попробовал нормализовать каждую из пар к их максимальному значению, при этом пары стали крайне редко сходиться. Наверху первый вариант, внизу второй (индикатор сейчас работает по второму). Возможно, есть другой лучший метод, но весь вопрос в его объективности.
Индикатор Corr_Ver1
Набросал простенький индикатор корреляции двух пар. Пары взял из списка Виталия. Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. Если сводить пары в одной произвольной точке, то возле этой точки кривые часто пересекаются. Но такая нормализация, на мой взгляд, субъективна. Попробовал нормализовать каждую из пар к их максимальному значению, при этом пары стали крайне редко сходиться. Наверху первый вариант, внизу второй (индикатор сейчас работает по второму). Возможно, есть другой лучший метод, но весь вопрос в его объективности.
Попробуйте вариант нормализации
Индикатор Corr_Ver1
Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые.
Наверное самый главный вопрос - как правильно свести две кривые.
А если ещё вспомнить про разные волатильности валют (а из этого и валютных пар) , то на один вопрос становится больше.
Если брать формулу y = (x - min)/(max - min) , то появляется вопрос за какой период.
Попробуйте вариант нормализации
Это?
Это?
Да, попробуйте это
Вариантов несколько, Я их сам все не испробовал. Сейчас написал с использованием ускорения цены, тоже не понравилось.
Нужно что-то "волшебное", но у меня пока не получается найти