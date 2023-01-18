Тема для трейдеров. - страница 184

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Renat Akhtyamov #:
Не было бы причины писать про волны, если бы они приносили ощутимый доход.

Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.

Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют.  Зачем отрицать очевидное?

А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.

Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют.  Зачем отрицать очевидное?

А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.

Да, им лучше копаться в тиках годами или мучить СБ
 
Vladimir Baskakov #:
Да, им лучше копаться в тиках годами или мучить СБ

Тик это элементарная частица на рынках.

Все продвинутые физики любят покопаться в элементарных частицах.) Хотят раздробить тик.

Давно, что то про монетки не вспоминают.)

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Тик это элементарная частица на рынках.

Все продвинутые физики любят покопаться в элементарных частицах.) Хотят раздробить тик.

Давно, что то про монетки не вспоминают.)

Зайди в топ сигналов, там одни монеты
 
transcendreamer #:
 

Петля времени...  

 
Uladzimir Izerski #:

Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.

Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют.  Зачем отрицать очевидное?

А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.

в параллельной ветке писал про фрактальность

фрактал это всего лишь формирование хая/лоя

но ведь факт, что по другому и фрактала по просту не будет

затем проводим две границы, одну по хаям, другую по лоям

имеем канал!

интересно, что ты нового тут нашел?

нет ничего нового

но вопрос в другом - почему, почему цена не пошла с ходу выше/ниже????

вот что нужно узрить, в корень как говорится, а не канал тут основа

 
Renat Akhtyamov #:

в параллельной ветке писал про фрактальность

фрактал это всего лишь формирование хая/лоя

но ведь факт, что по другому и фрактала по просту не будет

затем проводим две границы, одну по хаям, другую по лоям

имеем канал!

интересно, что ты нового тут нашел?

нет ничего нового

но вопрос в другом - почему, почему цена не пошла с ходу выше/ниже????

вот что нужно узрить, в корень как говорится, а не канал тут основа

Нет, Renat. Новое. Ты это видишь, но наверно прикидываешься.)

Каналы у меня построены совершенно по новому алгоритму. Это волновые каналы. Да, они значительно отличаются от классических в наборе МТ4/5.

Цена на рынках зависит от многих факторов, а удерживается в каких то рамках по желанию толпы держаться границ волны или тренда.

В разных временных диапазонах свои каналы. От тиковых до годовых.

На текущий момент преобладают флетовые от М5 до недельных.

 
transcendreamer # 2021.12.07 11:37  
Нет никаких сомнений, что через некоторое время волосатый лжепророк-хвастунишка стыдливо удалит свой сигнал, объясняя это мухами или заговором капиталистов или еще чем-нибудь... и продолжит натужно петь мантры что волны работают... 😁


Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏

[Удален]  
transcendreamer #:


Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏

   

 
transcendreamer #:


Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏

Не иначе, его Grinch украл. Рождество же католическое. :))
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