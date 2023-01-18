Тема для трейдеров. - страница 184
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Не было бы причины писать про волны, если бы они приносили ощутимый доход.
Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.
Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют. Зачем отрицать очевидное?
А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.
Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.
Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют. Зачем отрицать очевидное?
А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.
Да, им лучше копаться в тиках годами или мучить СБ
Тик это элементарная частица на рынках.
Все продвинутые физики любят покопаться в элементарных частицах.) Хотят раздробить тик.
Давно, что то про монетки не вспоминают.)
Тик это элементарная частица на рынках.
Все продвинутые физики любят покопаться в элементарных частицах.) Хотят раздробить тик.
Давно, что то про монетки не вспоминают.)
Петля времени...
Все подходы к рынку хороши, если они приносят прибыль.
Ох, как не любят тут эти непонятные волны, но они ведь существуют. Зачем отрицать очевидное?
А кто в волнах не понимает, то для них есть другие способы пробоватьсвою состоятельность на рынках.
в параллельной ветке писал про фрактальность
фрактал это всего лишь формирование хая/лоя
но ведь факт, что по другому и фрактала по просту не будет
затем проводим две границы, одну по хаям, другую по лоям
имеем канал!
интересно, что ты нового тут нашел?
нет ничего нового
но вопрос в другом - почему, почему цена не пошла с ходу выше/ниже????
вот что нужно узрить, в корень как говорится, а не канал тут основа
в параллельной ветке писал про фрактальность
фрактал это всего лишь формирование хая/лоя
но ведь факт, что по другому и фрактала по просту не будет
затем проводим две границы, одну по хаям, другую по лоям
имеем канал!
интересно, что ты нового тут нашел?
нет ничего нового
но вопрос в другом - почему, почему цена не пошла с ходу выше/ниже????
вот что нужно узрить, в корень как говорится, а не канал тут основа
Нет, Renat. Новое. Ты это видишь, но наверно прикидываешься.)
Каналы у меня построены совершенно по новому алгоритму. Это волновые каналы. Да, они значительно отличаются от классических в наборе МТ4/5.
Цена на рынках зависит от многих факторов, а удерживается в каких то рамках по желанию толпы держаться границ волны или тренда.
В разных временных диапазонах свои каналы. От тиковых до годовых.
На текущий момент преобладают флетовые от М5 до недельных.
Нет никаких сомнений, что через некоторое время волосатый лжепророк-хвастунишка стыдливо удалит свой сигнал, объясняя это мухами или заговором капиталистов или еще чем-нибудь... и продолжит натужно петь мантры что волны работают... 😁
Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏
Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏
Что ж... как и было предсказано... сигналы-мониторинги по какой-то неведомой причине исчезли... как же так... почему... 🤨🤔😏