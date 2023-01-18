Тема для трейдеров. - страница 208
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Были еще вот такие перлы от пророка ПТУшника:
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а потом такой афронт... и "нестабильность"...
Наверное, только кричать не буду.
Я ж не Изерский
Так и он не кричит. Здесь это не возможно. Только писать. Что он и делал.
Так же и ты будешь делать для продвижения своего сигнала.
Только своими методами. Или я не прав?
Ну может А.Г. на смартлабе, других пока не встречал. Но он там практически в одиночестве и ведёт скорее монолог нежели какой-то разговор.
Гхмм.... А ты до сих пор в этом сомневаешься? Ну и лопух.
Так и он не кричит. Здесь это не возможно. Только писать. Что он и делал.
Так же и ты будешь делать для продвижения своего сигнала.
Только своими методами. Или я не прав?
Нет
Дример, ваш выход)
К счастью, Дример не такой лопух как ты.
О чем спорить? Есть люди, которые давно проверили методу Колдуна для СБ на многочисленных тестах и так и не пришли к однозначному выводу...
Рынок надо изучать, лопух! Вот о чем я тебе толкую.
А не желаешь рынок изучать - может партейку в шахматишки? Заходи на lichess - там быстро проверим твой уровень интеллекта. Я там Toddler_2, если что.
Дример, ваш выход)
Лучше не играй с ним в шахматы - он также предложил партию Бабочке, проиграл, а после этого тут на форуме обзывал его за это.
Он блаженный
Нет
Ну конечно. Я не сомневался в твоем ответе.
А тот, кого вы так вежливо обсуждаете, просто поднял одну тему и развил. А ведь он не руководствуется только волнами.
А вы со всем усердием закидываете его цветочками. Разве можно так.
Можно и нужно! - потому что он врунишка и наносит вред сообществу выкатывая заведомые фейки и примитивное хвастовство, но кто-то в это поверит и будет ходить за ним 40 лет по пустыне.
Безусловно, каждый имеет право высказывать любую идею и её развивать - тут вопросов нет, однако Изерский не развивает идею вообще, он только словоблудит, не отвечает на вопросы людей, но постоянно поёт мантры про законы рынка и волны, и поэтому он заслуживает хулы.
Если бы Изерский создал тему и сказал, вот есть правила разметки, вот паттерны, вот каналы, вот торговые сетапы, давайте её проверим объективно... - вопросов бы не было.
Но Изерский только флудит и чванливо пыжится-бахвалится в бесконечном своем самохвальстве - посему для компенсации и выравнивания баланса, он закономерно получает порцию тухлых помидоров.
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Кстати "приватный чат" не работает оказывается 😁😂🤣
Ну конечно. Я не сомневался в твоем ответе.
Спасибо.
Кстати, отличная ветка была. Ну та, в которой ты не мог поверить в то, что сумел разгадать великую тайну рынка. Правда не долго была, как и сигнал...