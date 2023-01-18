Тема для трейдеров. - страница 208

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Были еще вот такие перлы от пророка ПТУшника:

Зачем вам литература? Лучше уж думать свой головой. Память у рынка стабильная, на любом участке графика цена помнит свое среднее состояние. Абсолютно на любом!!! Какая память еще может быть лучше этой?

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а потом такой афронт... и "нестабильность"...


 
Dmytryi Nazarchuk #:

Наверное, только кричать не буду.

Я ж не Изерский

Так и он не кричит. Здесь это не возможно. Только писать. Что он и делал.

Так же и ты будешь делать для продвижения своего сигнала.

Только своими методами. Или я не прав?

 
Aleksey Nikolayev #:

Ну может А.Г. на смартлабе, других пока не встречал. Но он там практически в одиночестве и ведёт скорее монолог нежели какой-то разговор.

А.Г. теоретик, при всем уважении.
 
Alexander_K #:

Гхмм.... А ты до сих пор в этом сомневаешься? Ну и лопух.

Дример, ваш выход)
 
Aleksandr Yakovlev #:

Так и он не кричит. Здесь это не возможно. Только писать. Что он и делал.

Так же и ты будешь делать для продвижения своего сигнала.

Только своими методами. Или я не прав?

Нет

 
secret #:
Дример, ваш выход)

К счастью, Дример не такой лопух как ты.

О чем спорить? Есть люди, которые давно проверили методу Колдуна для СБ на многочисленных тестах и так и не пришли к однозначному выводу...

Рынок надо изучать, лопух! Вот о чем я тебе толкую.

А не желаешь рынок изучать - может партейку в шахматишки? Заходи на lichess - там быстро проверим твой уровень интеллекта. Я там Toddler_2, если что.

 
secret #:
Дример, ваш выход)

Лучше не играй с ним в шахматы - он также предложил партию Бабочке, проиграл, а после этого тут на форуме обзывал его за это.

Он блаженный

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Нет

Ну конечно. Я не сомневался в твоем ответе.

 
Aleksandr Yakovlev #:

 А тот, кого вы так вежливо обсуждаете,  просто поднял одну тему и развил. А ведь он не руководствуется только волнами.

А вы со всем усердием закидываете его цветочками. Разве можно так.

Можно и нужно! - потому что он врунишка и наносит вред сообществу выкатывая заведомые фейки и примитивное хвастовство, но кто-то в это поверит и будет ходить за ним 40 лет по пустыне.

Безусловно, каждый имеет право высказывать любую идею и её развивать - тут вопросов нет, однако Изерский не развивает идею вообще, он только словоблудит, не отвечает на вопросы людей, но постоянно поёт мантры про законы рынка и волны, и поэтому он заслуживает хулы.

Если бы Изерский создал тему и сказал, вот есть правила разметки, вот паттерны, вот каналы, вот торговые сетапы, давайте её проверим объективно... - вопросов бы не было.

Но Изерский только флудит и чванливо пыжится-бахвалится в бесконечном своем самохвальстве - посему для компенсации и выравнивания баланса, он закономерно получает порцию тухлых помидоров.


______________________________________________

Кстати "приватный чат" не работает оказывается 😁😂🤣


 
Aleksandr Yakovlev #:

Ну конечно. Я не сомневался в твоем ответе.

Спасибо.

Кстати, отличная ветка была. Ну та, в которой ты не мог поверить в то, что сумел разгадать великую тайну рынка. Правда не долго была, как и сигнал...

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