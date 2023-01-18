Тема для трейдеров. - страница 195

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Alexander_K #:
некоторым просто везет
Ненадолго)
 
Sergey Gridnev #:
Шахматы - это комбинаторика; там не нужен острый ум, а нужна рутина анализа. Шахматист вполне может быть хорошим исполнителем, но он не принимает решений.

Если шахматист не принимает решений, то решение принимают шахматы.)

В общем как и на рынках. Рынок   принимает        решение              )))

 
secret #:
Ненадолго)

И особенно ненадолго, когда не используются стоп-лоссы)

 
Aleksey Nikolayev #:

И особенно ненадолго, когда не используются стоп-лоссы)

Стопы особенно чувствительны для тех кто не понимает рынок))) 

 
Andrei Trukhanovich #:

ну я не отношу трейдинг и беттинг к играм в принципе

плюс для этогго интеллект необязательное условие

Как я мог пропустить из вида такое умное изречение:?

Удивляюсь.  ))

Распечатаю и повешу перед носом)))

 

 

 
Подскажите скрипт для чайника чтобы выставить метку на свече по цене, дате и времени в lua
 
Andrei Trukhanovich #:

в том-то и прикол, что корреляция интеллект-профит почти нулевая )

Блин, опять Комбинатор? 

 
Sergej-x7 #:
Подскажите скрипт для чайника чтобы выставить метку на свече по цене, дате и времени в lua

Не, ну у меня есть usb-кофемолка, но уж чтобы на чайнике торговые скрипты запускать! Вот он, интернет вещей.

 
transcendreamer #:

 

Хи-хи) Вот это мои рисунки. А у тебя только чужие с папа-Карла))  Видно, что на более интеллектуальное ты не способен. Хи-Хи))

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