Тема для трейдеров. - страница 195
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некоторым просто везет
Шахматы - это комбинаторика; там не нужен острый ум, а нужна рутина анализа. Шахматист вполне может быть хорошим исполнителем, но он не принимает решений.
Если шахматист не принимает решений, то решение принимают шахматы.)
В общем как и на рынках. Рынок принимает решение )))
Ненадолго)
И особенно ненадолго, когда не используются стоп-лоссы)
И особенно ненадолго, когда не используются стоп-лоссы)
Стопы особенно чувствительны для тех кто не понимает рынок)))
ну я не отношу трейдинг и беттинг к играм в принципе
плюс для этогго интеллект необязательное условие
Как я мог пропустить из вида такое умное изречение:?
Удивляюсь. ))
Распечатаю и повешу перед носом)))
в том-то и прикол, что корреляция интеллект-профит почти нулевая )
Блин, опять Комбинатор?
Подскажите скрипт для чайника чтобы выставить метку на свече по цене, дате и времени в lua
Не, ну у меня есть usb-кофемолка, но уж чтобы на чайнике торговые скрипты запускать! Вот он, интернет вещей.
Хи-хи) Вот это мои рисунки. А у тебя только чужие с папа-Карла)) Видно, что на более интеллектуальное ты не способен. Хи-Хи))