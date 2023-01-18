Тема для трейдеров. - страница 106
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Ладно, зайдём от обратного:
Есть очень мало материала, вернее то количество что есть, это можно сказать что его нет.
Так вот, пишут о том, что коинтеграцию можно найти на бумагах, к примеру Apple и Facebook, Nvideo AMD и тд.
Теперь вопрос: Как связаны эти бумаги? Ответ: вообще никак.
Еще один блаженный...
Ссылку на что???
Тест Энгла-Грэнджера профигачить для всех пар и выложить результаты??? Если ты не знаешь что это такое и как его проводить, то в что ты там увидишь, в результатах?
СанСаныч на это пару лет убил - читай его посты
Ты просто не можешь пояснить, глупец. Господа, встречам очередного пустозвона 👶
Ладно, зайдём от обратного:
Есть очень мало материала, вернее то количество что есть, это можно сказать что его нет.
Так вот, пишут о том, что коинтеграцию можно найти на бумагах, к примеру Apple и Facebook, Nvideo AMD и тд.
Теперь вопрос: Как связаны эти бумаги? Ответ: вообще никак.
Эти бумаги покупают/продают схоже больные на голову люди :-) Прямо или опосредственно
упс - торговым двигателем являются люди. То есть бумаги связаны в первую очередь через тараканов адресатов.
и технологические цепочки связаны, указанные компании закупаются у одних и тех-же китаё-корейцев (в смысле чипов и серверов, основных средств), налоги и кредиты в амерканской юрисдикции, а распределение денег через лондон.
Так вот, пишут о том, что коинтеграцию можно найти на бумагах, к примеру Apple и Facebook, Nvideo AMD и тд.
Теперь вопрос: Как связаны эти бумаги? Ответ: вообще никак.
Не соглашусь, предприятия одного рода деятельности имеют одинаковые факторы воздействия среды, в которой работают.
Да, печально все это....
Как между собой связаны акции, котируемые в одной валюте (доллары США) и входящие в базу расчетов одного фондового индекса, как вкладывают средства инветоров индексные фонды.....
И кому тут что рассказывать про корреляцию и коинтеграцию?
Да, печально все это....
Как между собой связаны акции, котируемые в одной валюте (доллары США) и входящие в базу расчетов одного фондового индекса, как вкладывают средства инветоров индексные фонды.....
И кому тут что рассказывать про корреляцию и коинтеграцию?
Тут твои рассказы никому не нужны, если ты не можешь обосновать или привести простой пример.
Тут твои рассказы никому не нужны, если ты не можешь обосновать или привести простой пример.
Если человек не может открыть Википедию и погуглить что такое коинтеграция и парный трейдинг, то ему не хватит мозгов даже на мой "пример".
Этому "человеку" не хватает мозгов даже на то, что бы найти ветки со словом коинтеграция НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!
О чем тут можно говорить с этим "человеком"????
Да, печально все это....
Как между собой связаны акции, котируемые в одной валюте (доллары США) и входящие в базу расчетов одного фондового индекса, как вкладывают средства инветоров индексные фонды.....
И кому тут что рассказывать про корреляцию и коинтеграцию?
Давай освежим память, что торгую Я, мне ещё не дали ни одной ссылки, что это не работает, также не дали ссылку на то, что это работает.
Одно пустозвоние.
Возьмём пару бумаг с одного сектора, ну это вам как-бы ближе, нежели форекс
Рассмотрим 2 пары, одну купили, вторую продали. Таких комбинаций можно собрать несколько штук. Крайне редко бывают дни, что нет точки входа.
Пары союзники, промежуток - почти 5 лет, график D1 (пары видны на скрине)
---
Нас интересуют входы на малом тайме, М30 по опыту оказался оптимальным.
Имея необходимые инструменты для поиска точки входа, мы на этом можем зарабатывать.
Причина вашего негатива: У вас нет инструментов, а возможно знаний и опыта, ну или вы даже не пробовали этим заниматься, а пользуетесь найденной информацией в инете. Слишком много информации, но очень мало полезной.
Давай освежим память, что торгую Я, мне ещё не дали ни одной ссылки, что это не работает, также не дали ссылку на то, что это работает.
Одно пустозвоние.
Возьмём пару бумаг с одного сектора, ну это вам как-бы ближе, нежели форекс
Рассмотрим 2 пары, одну купили, вторую продали. Таких комбинаций можно собрать несколько штук. Крайне редко бывают дни, что нет точки входа.
Пары союзники, промежуток - почти 5 лет, график D1 (пары видны на скрине)
---
Нас интересуют входы на малом тайме, М30 по опыту оказался оптимальным.
Имея необходимые инструменты для поиска точки входа, мы на этом можем зарабатывать.
Причина вашего негатива: У вас нет инструментов, а возможно знаний и опыта, ну или вы даже не пробовали этим заниматься, а пользуетесь найденной информацией в инете. Слишком много информации, но очень мало полезной.
Ничего не понял.
1. так ты взял "пару бумаг, потому что это мне ближе..." или две валютные пары?
Если человек не может открыть Википедию и погуглить что такое коинтеграция и парный трейдинг, то ему не хватит мозгов даже на мой "пример".
Этому "человеку" не хватает мозгов даже на то, что бы найти ветки со словом коинтеграция НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!
О чем тут можно говорить с этим "человеком"????
Какой пример ,Дима? Очнись,ты срешь! У тебя нет своего личного мнения на эту тему и сейчас ты пытаешься съехать утверждая,что все дураки один ты Д'артаньян. Ты сейчас просто пустозвонишь.