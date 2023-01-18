Тема для трейдеров. - страница 190

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Aleksey Nikolayev #:
Если кратко, то стандартная идея заключается в том, чтобы пользоваться стандартными подходами и утверждать при этом, что стандартные подходы не используются .

Ещё одна стандартная идея заключается в постоянном объяснении, что являешься практико-практическим практиком постоянно практикующим практико-практическую практику. Никакой конкретики приводить в подтверждение не нужно, объясняя это возможными трильонными убытками от распространения Главной Тайны практико-практической практики.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ещё одна стандартная идея заключается в постоянном объяснении, что являешься практико-практическим практиком постоянно практикующим практико-практическую практику. Никакой конкретики приводить в подтверждение не нужно, объясняя это возможными трильонными убытками от распространения Главной Тайны практико-практической практики.

Перед НГ у всех по разному крышу сносит.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Перед НГ у всех по разному крышу сносит.

НГ ту ни при чем. ЕЕ всегда у всех по разному сносит )))
С наступающим всех!!!

Посмотрел поконкретней. Как минимум сервер/клиент связку со стационаром вполне можно сделать. Есть для VBox, но проще даже через VNC завязаться на любую ОСь.
 

Нет, это всё не при чём, для высокой прибыльности нужно больше жертвоприношений и оргий, в этом всё дело...

 
transcendreamer #:

Нет, это всё не при чём, для высокой прибыльности нужно больше жертвоприношений и оргий, в этом всё дело...

Ходят слухи, некоторые адепты покидают свои секты в страхе перед малыми тренировочными оргиями в парном разряде... Возможно, боятся послужить жертвой в последующем жертвоприношении...

[Удален]  
transcendreamer #:


Допёк ты таки топикстартера отсылками к хипарству, сменил аватарку )

Р- ребрендинг.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ходят слухи, некоторые адепты покидают свои секты в страхе перед малыми тренировочными оргиями в парном разряде... Возможно, боятся послужить жертвой в последующем жертвоприношении...

Некоторые конфиденты, прелаты и палатины, магистры и гроссмейстеры имеют настолько параноидальное отношение к безопасности, что удаляют аккаунты при каждом более-менее заметном событии или географическом перемещении, кроме того возможным объяснением может быть предновогодняя диспенсация приората, также ходят слухи о глубоких философских противоречиях внутренних кругов, заставляющих обратиться к переосмыслению элементов глобального стратегического плана...

 
Aleksandr Volotko #:

Допёк ты таки топикстартера отсылками к хипарству, сменил аватарку )

Р- ребрендинг.

 

 
transcendreamer #:

Некоторые конфиденты, прелаты и палатины, магистры и гроссмейстеры имеют настолько параноидальное отношение к безопасности, что удаляют аккаунты при каждом более-менее заметном событии или географическом перемещении, кроме того возможным объяснением может быть предновогодняя диспенсация приората, также ходят слухи о глубоких философских противоречиях внутренних кругов, заставляющих обратиться к переосмыслению элементов глобального стратегического плана...

На протяжении жизненного пути каждого анахорета встречаются роковые мгновенья, когда он беспощадно рвет со своим прошлым, и в то же время трепещущей рукой грядущего срывает таинственный покров будущего.

 
Aleksey Nikolayev #:

На протяжении жизненного пути каждого анахорета встречаются роковые мгновенья, когда он беспощадно рвет со своим прошлым, и в то же время трепещущей рукой грядущего срывает таинственный покров будущего.

"... он в полнолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду" (от Матфея. Гл 17.)

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