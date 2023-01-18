Тема для трейдеров. - страница 190
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Если кратко, то стандартная идея заключается в том, чтобы пользоваться стандартными подходами и утверждать при этом, что стандартные подходы не используются .
Ещё одна стандартная идея заключается в постоянном объяснении, что являешься практико-практическим практиком постоянно практикующим практико-практическую практику. Никакой конкретики приводить в подтверждение не нужно, объясняя это возможными трильонными убытками от распространения Главной Тайны практико-практической практики.
Ещё одна стандартная идея заключается в постоянном объяснении, что являешься практико-практическим практиком постоянно практикующим практико-практическую практику. Никакой конкретики приводить в подтверждение не нужно, объясняя это возможными трильонными убытками от распространения Главной Тайны практико-практической практики.
Перед НГ у всех по разному крышу сносит.
Перед НГ у всех по разному крышу сносит.
НГ ту ни при чем. ЕЕ всегда у всех по разному сносит )))Посмотрел поконкретней. Как минимум сервер/клиент связку со стационаром вполне можно сделать. Есть для VBox, но проще даже через VNC завязаться на любую ОСь.
С наступающим всех!!!
Нет, это всё не при чём, для высокой прибыльности нужно больше жертвоприношений и оргий, в этом всё дело...
Нет, это всё не при чём, для высокой прибыльности нужно больше жертвоприношений и оргий, в этом всё дело...
Ходят слухи, некоторые адепты покидают свои секты в страхе перед малыми тренировочными оргиями в парном разряде... Возможно, боятся послужить жертвой в последующем жертвоприношении...
Допёк ты таки топикстартера отсылками к хипарству, сменил аватарку )
Р- ребрендинг.
Ходят слухи, некоторые адепты покидают свои секты в страхе перед малыми тренировочными оргиями в парном разряде... Возможно, боятся послужить жертвой в последующем жертвоприношении...
Некоторые конфиденты, прелаты и палатины, магистры и гроссмейстеры имеют настолько параноидальное отношение к безопасности, что удаляют аккаунты при каждом более-менее заметном событии или географическом перемещении, кроме того возможным объяснением может быть предновогодняя диспенсация приората, также ходят слухи о глубоких философских противоречиях внутренних кругов, заставляющих обратиться к переосмыслению элементов глобального стратегического плана...
Допёк ты таки топикстартера отсылками к хипарству, сменил аватарку )
Р- ребрендинг.
Некоторые конфиденты, прелаты и палатины, магистры и гроссмейстеры имеют настолько параноидальное отношение к безопасности, что удаляют аккаунты при каждом более-менее заметном событии или географическом перемещении, кроме того возможным объяснением может быть предновогодняя диспенсация приората, также ходят слухи о глубоких философских противоречиях внутренних кругов, заставляющих обратиться к переосмыслению элементов глобального стратегического плана...
На протяжении жизненного пути каждого анахорета встречаются роковые мгновенья, когда он беспощадно рвет со своим прошлым, и в то же время трепещущей рукой грядущего срывает таинственный покров будущего.
На протяжении жизненного пути каждого анахорета встречаются роковые мгновенья, когда он беспощадно рвет со своим прошлым, и в то же время трепещущей рукой грядущего срывает таинственный покров будущего.
"... он в полнолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду" (от Матфея. Гл 17.)