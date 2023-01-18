Тема для трейдеров. - страница 126
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Без предварительных теоретических расчётов ничто никуда не взлетит. И даже не доедет до взлётной площадки.
На вопрос ответьте: что Вы будете делать, когда сделки уйдут в сильный минус? Закроете с большим минусом и потеряете деньги, вот что вы сделаете
Самое логичное (на мой взгляд) это собирать статистику просадок (расхождений / схождений и т.д.) и если обнаружилось отклонение от нормы закрывать сделки. Могу быть не прав.
А если пойдёт расхождение? И уйдёт в сильный минус, что делать? Виталий, на этот вопрос не смог ответить
Сдаётся мне, что система-то по сути арбитражная. Больше расхождение - больше прибыль.
Самое логичное (на мой взгляд) это собирать статистику просадок (расхождений / схождений и т.д.) и если обнаружилось отклонение от нормы закрывать сделки. Могу быть не прав.
Статистика собрана.
Нельзя входить возле 1.0, перед входом смотреть, на сколько пары разошлись после предыдущего сигнала. Это несколько основных правил. Не может быть бесконечного расхожденияP.S. Если условия выполнены, то не будет большой просадки. Большинство эти параметры не учитывает. Всё очень просто на самом деле.
Статистика собрана.
Не может быть бесконечного расхождения
Не может, но схождение может быть уже в убыточной точке.
Не может, но схождение может быть уже в убыточной точке.
Это вы описали продолжение расхождения с маленьким откатом
Это вы описали продолжение расхождения с маленьким откатом
Всё правильно он написал, пары рано или поздно сойдутся, только в точке убытка
Не может, но схождение может быть уже в убыточной точке.
Если рассмотреть этот вход:
Зелёный - индикатор эквити, видно, что пары уже упали почти на 100$
Вот в этот момент мы и входим, расхождение уже закончено, ну или почти закончено, больших убытков не будет
Вход был здесь, смотреть от линии до линии, на второй в ~15:30 и вошли buy и sell
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Профит удерживался за счёт стабильного сигнала продолжения сдвижки