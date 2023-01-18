Тема для трейдеров. - страница 28

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Georgiy Merts #:

Нет, судя по всему, даже случайное переключение ТС имеет смысл.

А расширение спреда - полная фигня, если работать на сколь-нибудь крупном таймфрейме. Я давно убедился, что скальперы, которые так любит народ - это в основном доход для ДЦ. 

Тут мы сталкиваемся с эффектом Юсуфа при большом количестве используемых инструментов или ТС. Вижу эту болезнь и на вашем твоём опыте.)

Скальперы это отдельный разговор. Но готов активно участвовать в обсуждении их тактики.

Экономический кризис сузил волатильность финансовых инструментов.  Инвесторы скоро будут лить слезки по старым временам. Скальперы - радоваться наступившим временам. Надо идти в ногу со временем. Видеть на шаг вперед.

 
adzimir Izerski #:

Экономический кризис сузил волатильность финансовых инструментов.  

Китайское слово, означающее «кризис» (кит. трад. 危機, упр. 危机, пиньинь wēijī), часто упоминается в западных странах в мотивирующих текстах как состоящее из двух иероглифов, означающих, соответственно, «опасность» и «возможность».


За 26 дней больше 560%, почаще бы так "сужалась" волатильность. :)

 
apr73 #:

Китайское слово, означающее «кризис» (кит. трад. 危機, упр. 危机, пиньинь wēijī), часто упоминается в западных странах в мотивирующих текстах как состоящее из двух иероглифов, означающих, соответственно, «опасность» и «возможность».


За 26 дней больше 560%, почаще бы так "сужалась" волатильность. :)


Это давно известно, но вовремя подмечено.) Плюсую.

Это указывает на кризис доверия к одним рынкам в ущерб другим.)

Это есть переток спекулянтов из одних рынков в другие.

Спекулянты всегда были впереди. Такова жизнь. 

 

Если кто не верит?

Цена то сместилась на анализ рынка на ТФ M5-M15. Старшие ТФ уже не рассматриваются сия минутными крупными игроками как 10 лет назад.

Я ведь не просто так задал опрос по анализам рынка в масштабе ТФ. )

b989

 
Georgiy Merts #:

У меня есть давняя мечта привлечь тебя в нашу группу. Вижу хорошие навыки и важные способности. Только не знаю чем привлечь.? Афишировать тут конечно не буду.

 
Uladzimir Izerski #:

Даже по одному такому посту у тебя не будет перспектив на сотрудничество.) Не только со мной.))

Будем надеяться, что его никто не увидит и у меня останется шанс :)

P.S. Ага, только понял: у меня нет шансов, потому что не пью. Печаль, однако.
 

А ведь в ветке МО уже начали понимать, что в одиночку рынок им не победить. Пришло прозрение наконец.

Есть такая штука, как коллективный разум, который стократно сильнее индивидуума.

Сила у того кто может его объединить.

 
Vitaly Muzichenko #:

Будем надеяться, что его никто не увидит и у меня останется шанс :)

P.S. Ага, только понял: у меня нет шансов, потому что не пью. Печаль, однако.

Заблудился ты однако. Тут тема не про трезвенников, а про рынки.

Если есть что сказать, велком. Иначе к Баскакову.)

 

Интересно, какой уровень инфляции покажут за текущий и следующий месяц?

Будет весело.)

 
Uladzimir Izerski #:

Заблудился ты однако. Тут тема не про трезвенников, а про рынки.

Если есть что сказать, велком. Иначе к Баскакову.)

В пьяном угаре только на рынок, где торгуют огурцами и картошкой :)


Uladzimir Izerski #:

Интересно, какой уровень инфляции покажут за текущий и следующий месяц?

Будет весело.)

А кто должен показать?

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