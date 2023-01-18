Тема для трейдеров. - страница 28
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Нет, судя по всему, даже случайное переключение ТС имеет смысл.
А расширение спреда - полная фигня, если работать на сколь-нибудь крупном таймфрейме. Я давно убедился, что скальперы, которые так любит народ - это в основном доход для ДЦ.
Тут мы сталкиваемся с эффектом Юсуфа при большом количестве используемых инструментов или ТС. Вижу эту болезнь и на вашем твоём опыте.)
Скальперы это отдельный разговор. Но готов активно участвовать в обсуждении их тактики.
Экономический кризис сузил волатильность финансовых инструментов. Инвесторы скоро будут лить слезки по старым временам. Скальперы - радоваться наступившим временам. Надо идти в ногу со временем. Видеть на шаг вперед.
Экономический кризис сузил волатильность финансовых инструментов.
Китайское слово, означающее «кризис» (кит. трад. 危機, упр. 危机, пиньинь wēijī), часто упоминается в западных странах в мотивирующих текстах как состоящее из двух иероглифов, означающих, соответственно, «опасность» и «возможность».
За 26 дней больше 560%, почаще бы так "сужалась" волатильность. :)
Китайское слово, означающее «кризис» (кит. трад. 危機, упр. 危机, пиньинь wēijī), часто упоминается в западных странах в мотивирующих текстах как состоящее из двух иероглифов, означающих, соответственно, «опасность» и «возможность».
За 26 дней больше 560%, почаще бы так "сужалась" волатильность. :)
Это давно известно, но вовремя подмечено.) Плюсую.
Это указывает на кризис доверия к одним рынкам в ущерб другим.)
Это есть переток спекулянтов из одних рынков в другие.
Спекулянты всегда были впереди. Такова жизнь.
Если кто не верит?
Цена то сместилась на анализ рынка на ТФ M5-M15. Старшие ТФ уже не рассматриваются сия минутными крупными игроками как 10 лет назад.
Я ведь не просто так задал опрос по анализам рынка в масштабе ТФ. )
У меня есть давняя мечта привлечь тебя в нашу группу. Вижу хорошие навыки и важные способности. Только не знаю чем привлечь.? Афишировать тут конечно не буду.
Даже по одному такому посту у тебя не будет перспектив на сотрудничество.) Не только со мной.))
Будем надеяться, что его никто не увидит и у меня останется шанс :)P.S. Ага, только понял: у меня нет шансов, потому что не пью. Печаль, однако.
А ведь в ветке МО уже начали понимать, что в одиночку рынок им не победить. Пришло прозрение наконец.
Есть такая штука, как коллективный разум, который стократно сильнее индивидуума.
Сила у того кто может его объединить.
Будем надеяться, что его никто не увидит и у меня останется шанс :)P.S. Ага, только понял: у меня нет шансов, потому что не пью. Печаль, однако.
Заблудился ты однако. Тут тема не про трезвенников, а про рынки.
Если есть что сказать, велком. Иначе к Баскакову.)
Интересно, какой уровень инфляции покажут за текущий и следующий месяц?
Будет весело.)
Заблудился ты однако. Тут тема не про трезвенников, а про рынки.
Если есть что сказать, велком. Иначе к Баскакову.)
В пьяном угаре только на рынок, где торгуют огурцами и картошкой :)
Интересно, какой уровень инфляции покажут за текущий и следующий месяц?
Будет весело.)
А кто должен показать?