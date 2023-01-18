Тема для трейдеров. - страница 49
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Это статистика Владимир, то что не видно на графике, но она неизбежна и неотвратима как поезд на рельсах :)
Верю в поезд.
Но мало кто научился видеть повороты.
А это главное .
Верю в поезд.
Но мало кто научился видеть повороты.
А это главное .
Я когда-то давно тоже верил в волны, тогда это было вроде "Писк моды"
Появился ZUP, много тем по форумам, ну и Я туда-же.
Что увидел, так это одних рисовальков и теоретиков, не было ни одного кто-бы торговал - все рисовали и перерисовывали новые волны(цена на месте не стоит), потом рассуждали, мол вот тут нужно было купить, а вот тут продать. Система огонь, но только на истории.
Правильно Дример говорит
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
transcendreamer, 2021.11.11 18:01
Чтобы добавить конструктива (хотя боюсь всё кончится как обычно) я попытаюсь описать предпосылки к возможному доказательству что "волны работают", начать следует с определения волны и торгового сетапа (набора условий) для открытия и закрытия позиций...
И если "волны работают" то значит существует по крайней мере одна такая комбинация условий (например графический паттерн или чередование экстремумов) которые при заданных уровнях цели и стопа имеют стабильное торговое преимущество, то есть положительное матожидание...
Отдельный вопрос что МО не должно быть слишком маленькое относительно вариации, иначе это тоже тлен...
А вот доказать обратное (что волны не работают) формально труднее, потому что потребовалось бы доказать что не существует ни одной комбинации волн, которая бы имела стабильное преимущество (впрочем на практике мы вполне понимаем что именно так и есть😉)
Кстати была давно еще какая-то софтина для анализа всевозможных комбинаций волн полным перебором всех мыслимых сетапов, но конечно это тлен.
Вопрос всегда упирается в статистическую значимость, но как раз так случается, что волновики обычно плохо дружат со статистикой...
---
И с твоей стороны нет фактов, что на этом можно заработать, одно разглагольствие.
Володя, давай скрин по любой паре, где наглядно видно волновую теорию. И прогноз по ней на завтра. Смогешь?
Извини, Вован, этим действием могу разрушить рынок. Это тебе надо?
Уже совсем скоро и так будет очень плохо всем.
Я когда-то давно тоже верил в волны, тогда это было вроде "Писк моды"
Появился ZUP, много тем по форумам, ну и Я туда-же.
Что увидел, так это одних рисовальков и теоретиков, не было ни одного кто-бы торговал - все рисовали и рассуждали, мол вот тут нужно было купить, а вот тут продать. Система огонь, но только на истории.
Правильно Дример говорит
---
И с твоей стороны нет фактов, что на этом можно заработать, одно разглагольствие.
Слушай, что правильно Дример говорит, и будешь богат как Мечтатель в песочнице)).
Не привлекаю в свою секту.
Мне сектанты не нужны и продажи индикаторов не нужны. Чисто для любознательный людей, которые могут повторить мои идеи.
Знаю, уже такие есть и не мало.
Слушай, что правильно Дример говорит, и будешь богат как Мечтатель в песочнице)).
Не привлекаю в свою секту.
Мне сектанты не нужны и продажи индикаторов не нужны. Чисто для любознательный людей, которые могут повторить мои идеи.
Знаю, уже такие есть и не мало.
Вижу всего одну идею - хвастовство, её повторяют?
Володя, давай скрин по любой паре, где наглядно видно волновую теорию. И прогноз по ней на завтра. Смогешь?
Вот! Волна. Скоро 113.73! Будет Цена...
Вот! Волна. Скоро 113.73! Будет Цена...
Извини, Вован, этим действием могу разрушить рынок. Это тебе надо?
Уже совсем скоро и так будет очень плохо всем.
Почему не 114.5
Ждем! Завтра!
Вижу всего одну идею - хвастовство, её повторяют?
Если понимаешь рынок можно и похвастаться. Что тут зазорного? Даже не буду скрывать. Буду хвастаться перед "Мечтателем".
Если спортсмен первым пробежал 100 метров, то он пришел на стадион похвастаться? )))
Не, ну не хочу тебя обижать. Сказал ты да и ладно.