Тема для трейдеров. - страница 9

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Да ладно. Успокойтсь уже. Ну потерли... 
У каждого человека может быть плохое настроение. И именно в этот момент все
 валится из рук.
 

ох как сложно доносить то чего нет :-)

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Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика

 
Не знаю как отреагируют в новом формате модераторы форума, но мы будем общаться на основании декларации прав человека.
 
Maxim Kuznetsov:

ох как сложно доносить то чего нет :-)

---

Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика

+++

и это продлится вечно ))

 
Maxim Kuznetsov:

ох как сложно доносить то чего нет :-)

---

Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика

Если человек не понял заголовка то он никогда не поймёт темы. Зачем глупостями заюивать тему

?
 
Uladzimir Izerski:
Не знаю как отреагируют в новом формате модераторы форума, но мы будем общаться на основании декларации прав человека.

Здесь на форуме нет прав человека, здесь свои правила))

Говори уже чего хотел сказать, не тяни кота за хвост

 
Uladzimir Izerski:

Если человек не понял заголовка то он никогда не поймёт темы. Зачем глупостями заюивать тему

?

не заюиваю...

так о чём тема-то ? "тема для трейдеров"

такое ощущение что сейчас перейдут к правильным трейдерским диетам и пользе БАДов :-)

или "трейдер - бегай по утрам, этот навык потом поможет с инвесторами"

---

был какой-то порыв что-то про входы..но чё-то не склалось. Может переименовать, пересоздать .. "что вы думаете о входах глядя в мой график"

 

На скрине всё сказано, эта тема для теоретиков

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

На скрине всё сказано, эта тема для теоретиков

Так поддержи коллегу.Сформулируй тему ветки
 
Uladzimir Izerski:

Друзья, благодарен всем, кто отстоял эту ветку.

Не может быть, что трейдеры  далеко...от программистов. Эхо -ого -го.го...оторваны от программистов и им нет даже слова в своё оправдание, что они есть. 

Но на этом сайте начало положено.

//---

А для кого тогда будуТЬ писать программы, эти зарегистрированные прогеры которые запрещают вход на форум, трейдерам и уничтожают неудобные для них ветки форума.?

Вижу недобросовестную связь в отношениях, если людей банить за вопросы и предложения, за новые идеи и предложения уничтожать посты форумян.

//--

Аплодисментов не надо. Лучше актуальный разговор...

А поговорить есть о чем.

Надеюсь, все стороны осмыслили озвученное мной. 

Скопировал если будет уничтожен пост.))

Так начинайте же. Тему обозначили, была попытка ее поддержать - влиться, так сказать - не поддержали. 

Теперь еще к чему-то призываете. К чему? Не серьезный подход с вашей стороны. Может быть, поэтому флуд

обычно и возникает? Доводите начатое дело, не то, чтобы до завершения, а хотя бы до активного развития.

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