Тема для трейдеров. - страница 9
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ох как сложно доносить то чего нет :-)
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Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика
ох как сложно доносить то чего нет :-)
---
Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика
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и это продлится вечно ))
ох как сложно доносить то чего нет :-)
---
Uladzimir - 8 страница ни о чём, сосредоточься, сформулируй тему топика
Если человек не понял заголовка то он никогда не поймёт темы. Зачем глупостями заюивать тему?
Не знаю как отреагируют в новом формате модераторы форума, но мы будем общаться на основании декларации прав человека.
Здесь на форуме нет прав человека, здесь свои правила))
Говори уже чего хотел сказать, не тяни кота за хвост
Если человек не понял заголовка то он никогда не поймёт темы. Зачем глупостями заюивать тему?
не заюиваю...
так о чём тема-то ? "тема для трейдеров"
такое ощущение что сейчас перейдут к правильным трейдерским диетам и пользе БАДов :-)
или "трейдер - бегай по утрам, этот навык потом поможет с инвесторами"
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был какой-то порыв что-то про входы..но чё-то не склалось. Может переименовать, пересоздать .. "что вы думаете о входах глядя в мой график"
На скрине всё сказано, эта тема для теоретиков
На скрине всё сказано, эта тема для теоретиков
Друзья, благодарен всем, кто отстоял эту ветку.
Не может быть, что трейдеры далеко...от программистов. Эхо -ого -го.го...оторваны от программистов и им нет даже слова в своё оправдание, что они есть.
Но на этом сайте начало положено.
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А для кого тогда будуТЬ писать программы, эти зарегистрированные прогеры которые запрещают вход на форум, трейдерам и уничтожают неудобные для них ветки форума.?
Вижу недобросовестную связь в отношениях, если людей банить за вопросы и предложения, за новые идеи и предложения уничтожать посты форумян.
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Аплодисментов не надо. Лучше актуальный разговор...
А поговорить есть о чем.
Надеюсь, все стороны осмыслили озвученное мной.
Скопировал если будет уничтожен пост.))
Так начинайте же. Тему обозначили, была попытка ее поддержать - влиться, так сказать - не поддержали.
Теперь еще к чему-то призываете. К чему? Не серьезный подход с вашей стороны. Может быть, поэтому флуд
обычно и возникает? Доводите начатое дело, не то, чтобы до завершения, а хотя бы до активного развития.