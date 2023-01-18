Тема для трейдеров. - страница 43
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А так лучше?))
Пришло время найти наставника. наставник сам себя не найдет найди его, найди его еще раз. зачем мне нужно самообучение? у меня нет времени, чтобы заниматься этим лучше еще раз найти наставника. я наставника по 3 раза в месяц каждый поиск занимает двадцадь часов я живу активной и полноценной жизнью я успешен и поэтому целый день смотрю в терминал а после этого ищу наставника. тупые селфмейды одержимы частными исследованиями а я свободный от задротства человек который обучается у наставника за смешные несколько тысяч баксов потому что он показал мне скриншот своего стейтмента без мониторинга с графиком баланса но без эквити ну и что сразу видно честный человек индикаторы без исходников туманные объяснения скрины графиков из 2004 взял денег в управление слил но исключительно из-за глюков на сервере брокера перестал отвечать и заблокировал в скайпе. самообучение не нужно я не искал наставника месяц пойду поищу. с наставником все просто и понятно система не работает очевидно что нужно найти другого наставника и заплатить больше денег за наставничество
Лучше вот так - я с этим наставником давно...
включая восторги :-)
Что касается наставников, то мнение, что здесь все индивидуально,у меня был наставник, торговали товарные календарные и меж товарные (символьные) спреды на СМЕ на Америке с 2013 года - правда доходность низкая была около 15-20 % в год в долларах...
Где- то с ним, где - то сам.... Когда с ним, брал за управление и с профита 25%, меня все устраивало, там обучение - я и сам в теме был уже на тот момент...
Просто малая доходность на депозит на балансе до 700 000,00 руб.
Жадность.... пришлось вывести в более рисковые активы... :-) в 2016 году.
Кстати, чел - тут с форума, тож раньше светился тут. Нормальный - никаких подковерных игр все по - честному.
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Кому сильно нужен наставник - не реклама - просто щас сам смотрю его ролики на ю тубе - Сергей Змеев. (мск) - кое-чо из его подходов, как раз пишу в коде.
Там откатная торговля (типа от уровней поддержки - сопротивления) - по сути усреднение на минимальных объемах - один из вариантов + там целая система и жизни и торгов (разные откатные варианты) на мск и Америки бирж - и фьючи и спот.
Лучше вот так - я с этим наставником давно...
включая восторги :-)
Вот бог-трейдинга! Это его засекреченный сигнал. Кидай ему на киви 1000$ и спина не будет болеть.
Вот бог-трейдинга! Это его засекреченный сигнал. Кидай ему на киви 1000$ и спина не будет болеть.
Такие картинки можно делать пачками.
Такие картинки можно делать пачками.
Спасибо за консолидацию. Вижу порядочных людей.
Но мне даже самому не составляет труда отправлять этих неадекватов в накдаун.
У них нет обоснованной критики, а только позорное критиканство которое меня смешит))
Вот бог-трейдинга! Это его засекреченный сигнал. Кидай ему на киви 1000$ и спина не будет болеть.
Никогда не смотрел статистику сделок, но сейчас посмотрел.
Так всё смешно выглядит, Вова так рекламирует волны, мол они работают и можно на них брать от 100пп, а сам на них не может заработать - идёт случайное сшибание по 2-5пп.
Позор то какой :(
Никогда не смотрел статистику сделок, но сейчас посмотрел.
Так всё смешно выглядит, Вова так рекламирует волны, мол они работают и можно на них брать от 100пп, а сам на них не может заработать - идёт случайное сшибание по 2-5пп.
Позор то какой :(
Никогда не смотрел статистику сделок, но сейчас посмотрел.
Так всё смешно выглядит, Вова так рекламирует волны, мол они работают и можно на них брать по 100пп, а сам на них не может заработать - идёт случайная пипсовка по 2-5пп.
Позор то какой :(
Вова издевается над глумёрами которые издеваются над Вовой.)))
Следите когда Вова сдуется)))
Сделай лучше
Бетон и глину он умеет мешать. Он уже показывал раньше.
...
А здесь усреднения - перевороты - рулёёёёёз???
из-за сопель зеленых они глядят... :-)
Бетон и глину он умеет мешать. Он уже показывал раньше.
А ещё пирожки печь и обои клеить.
P.S. Ну если не работают волны онлайн, а только на истории, о чём уже 100500 раз сказали, то это и подтверждает сам сигнал от мастера.
Зачем это везде рекламировать и разводить холивар?