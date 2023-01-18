Тема для трейдеров. - страница 79

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Магическое число 7 Удачное число!

 
Speculator #:

Магическое число 7 Удачное число!

Молодец конечно. После того как подглядел мой пост( В прогнозах) по этой паре,

как тут же выкладываешь скрин со своим числом.  Жаль тебя.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Молодец конечно. После того как подглядел мой пост( В прогнозах) по этой паре,

как тут же выкладываешь скрин со своим числом.  Жаль тебя.

ссылочку, на на пост пожалуйста, поглядим!  

 
Speculator #:

ссылочку, на на пост пожалуйста, поглядим!  

https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407

 
Aleksandr Yakovlev #:

https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407

Нет, такой пост даже бы не заметил. 

 
Speculator #:

Нет, такой пост даже бы не заметил. 

Ладно, на этот раз твоя семерка принесет тебе удачу.

"Но это не точно"
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407

Зачем давать прогноз и тыкать носом потом человека его поддержавшего?
 
Aleksandr Yakovlev #:

Ладно, на этот раз твоя семерка принесет тебе удачу.

Но я не когда чужие не смотрю!

Сам Великий Аналитик! 

 
Vladimir Baskakov #:
Зачем давать прогноз и тыкать носом потом человека его поддержавшего?

Не уместное слово

 
Vladimir Baskakov #:
Зачем давать прогноз и тыкать носом потом человека его поддержавшего?

Как я понимаю пост не нёс в себе общественного прогноза.  

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