Тема для трейдеров. - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Магическое число 7 Удачное число!
Магическое число 7 Удачное число!
Молодец конечно. После того как подглядел мой пост( В прогнозах) по этой паре,
как тут же выкладываешь скрин со своим числом. Жаль тебя.
Молодец конечно. После того как подглядел мой пост( В прогнозах) по этой паре,
как тут же выкладываешь скрин со своим числом. Жаль тебя.
ссылочку, на на пост пожалуйста, поглядим!
ссылочку, на на пост пожалуйста, поглядим!
https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407
https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407
Нет, такой пост даже бы не заметил.
Нет, такой пост даже бы не заметил.
Ладно, на этот раз твоя семерка принесет тебе удачу."Но это не точно"
https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page407
Ладно, на этот раз твоя семерка принесет тебе удачу.
Но я не когда чужие не смотрю!
Сам Великий Аналитик!
Зачем давать прогноз и тыкать носом потом человека его поддержавшего?
Не уместное слово
Зачем давать прогноз и тыкать носом потом человека его поддержавшего?
Как я понимаю пост не нёс в себе общественного прогноза.