Тема для трейдеров. - страница 153
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Не ожидал такого ответа....
А было бы странно ожидать другого ответа от форумного свистуна, для которого хвастовство выдуманными волновыми законами является последней отрадой в его бесконечно тусклой жизни на пути к нищей старости...
Корреляция показывает на сколько одинаково двигались два временных ряда за определённый интервал времени. Ничего дальнейшего о движении этих рядов она не скажет.
Конечно, даже коинтеграция будучи "более сильной" формой связи не гарантирует (не всегда) будущее... и это легко проследить на 2020 году когда рвались многие коинтеграционные связи.
И единственное на что можно рассчитывать это на инерционность, что коллинеарное движение двух инструментов продолжится какое-то время, если не будет изменений фундаментального фона для этих инструментов.
Вот нашел в базе... Не за эти треугольники тут все бьются в помешательстве... сам не смотрел, так как давно на 5 ке, но очень удивился такому советнику... там даже клянуть чела нехорошими словами начали... видать сильно задел интересы других халявщиков... да и надо крутить на демо хотя бы, чтобы убедиться... кто бы покрутил и отписался... стоящая вещь или не очень... в соседней ветке "Кольцо" тоже поставил...
https://www.mql5.com/ru/code/36897
это тлен
лучше сразу на завод прямо в литейный цех
это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум
😀👍
А было бы странно ожидать другого ответа от форумного свистуна, для которого хвастовство выдуманными волновыми законами является последней отрадой в его бесконечно тусклой жизни на пути к нищей старости...
Меня оценивает ИИ от МетаКвотов, а не такой губошлеп как ты))
Меня оценивает ИИ от МетаКвотов, а не такой губошлеп как ты))
Где 100 это гиря, а 5 звезд это про коньяк? ))
100 это столько могу купить коньяка.))
А 5 звезд это генеральский чин.))
100 это столько могу купить коньяка.))
И 12 продуктов на закуску ? ))
Торговля на рынках как велосипед, со временем усовершенствовается, скорость пополнения депо увеличивается. Но не у всех.
Многим нравятся такие велосипеды.)
Торговля на рынках как велосипед, со временем усовершенствовается, скорость пополнения депо увеличивается. Но не у всех.
Многим нравятся такие велосипеды.)
вова изерский ловит волны рынка: