Тема для трейдеров. - страница 153

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Не ожидал такого ответа....

А было бы странно ожидать другого ответа от форумного свистуна, для которого хвастовство выдуманными волновыми законами является последней отрадой в его бесконечно тусклой жизни на пути к нищей старости...

 
Evgeniy Chumakov #:


Корреляция показывает на сколько одинаково двигались два временных ряда за определённый интервал времени. Ничего дальнейшего о движении этих рядов она не скажет.

Конечно, даже коинтеграция будучи "более сильной" формой связи не гарантирует (не всегда) будущее... и это легко проследить на 2020 году когда рвались многие коинтеграционные связи.

И единственное на что можно рассчитывать это на инерционность, что коллинеарное движение двух инструментов продолжится какое-то время, если не будет изменений фундаментального фона для этих инструментов.

 
Сергей Криушин #:

Вот нашел в базе... Не за эти треугольники тут все бьются в помешательстве... сам не смотрел, так как давно на 5 ке, но очень удивился такому советнику... там даже клянуть чела нехорошими словами начали... видать сильно задел интересы других халявщиков... да и надо крутить на демо хотя бы, чтобы убедиться... кто бы покрутил и отписался... стоящая вещь или не очень... в соседней ветке "Кольцо" тоже поставил...

https://www.mql5.com/ru/code/36897

это тлен

лучше сразу на завод прямо в литейный цех

 
Maxim Kuznetsov #:

это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум

😀👍

 
transcendreamer #:

А было бы странно ожидать другого ответа от форумного свистуна, для которого хвастовство выдуманными волновыми законами является последней отрадой в его бесконечно тусклой жизни на пути к нищей старости...

Меня оценивает ИИ от МетаКвотов, а не такой губошлеп как ты))

er5556

 
Uladzimir Izerski #:

Меня оценивает ИИ от МетаКвотов, а не такой губошлеп как ты))


Где 100 это гиря,  а 5 звезд это про коньяк? ))
 
Evgeniy Chumakov #:
Где 100 это гиря,  а 5 звезд это про коньяк? ))

100 это столько могу купить коньяка.))

А  5 звезд это генеральский чин.))

 
Uladzimir Izerski #:

100 это столько могу купить коньяка.))



И 12 продуктов на закуску ? ))

 

Торговля на рынках как велосипед, со временем усовершенствовается, скорость пополнения депо увеличивается. Но не у всех.

Многим нравятся такие велосипеды.)

974gft

 
Uladzimir Izerski #:

Торговля на рынках как велосипед, со временем усовершенствовается, скорость пополнения депо увеличивается. Но не у всех.

Многим нравятся такие велосипеды.)


вова изерский ловит волны рынка:


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