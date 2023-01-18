Тема для трейдеров. - страница 152
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
многократно сложили.
Не какого сложения не применял, там другая формула ...
чтобы уровнять AudChf и NzdJpy стоит поискать у них что-то общее в той моделе которую будем использовать ?
а общего у них или USD или валюта депозита, а обычно они совпадают. То есть чтобы "сравнить" придётся добавить операции с мажорами, потому как цену пункта неплохо-бы знать и вычислять прибыль/убыток в чём-то одном.
тогда можно акуратно построить оба графика в общих координатах.
взяв например начальную точку 1 апреля, предполагаем что одномоментно купили обе пары на равную сумму и будем смотреть что по дням и часам в итоге получалось в расчёте на валюту депозита (или usd).
по оси X - время, по Y прибыль/убыток в usd . Оба графика теперь сравнимые величины
Думаю это не открытие (в том смысле что это каждый проходил, такой метод). Проблема всегда в другом - неудачная точка отсчёта , не правильный период индикатора в данный момент.
Если коэффициент корреляции 0.9, то это означает, что пары, например могут в 90% случаев сходиться-расходиться на 0 целых хрен десятых пипса, а в 10% разойтись на большое расстояние. В итоге из 100% движений 90% принесут 0.1 пипса, а 10% - убыток в 100 пипсов. Мне кажется глупо торговать по корреляции рассчитывая получать по 1 пипсу и риску потерять 100
Корреляция показывает на сколько одинаково двигались два временных ряда за определённый интервал времени. Ничего дальнейшего о движении этих рядов она не скажет.
Я делаю так: в одно время, одинаковым лотом, покупаю EurGbp, EurUsd и продаю GbpUsd. Периодически наблюдаю и когда происходит зацикливание, открываю на реале. Всё просто, без всяких индикаторов, волн, паттернов, на живом рынке в настоящее время
Произвёл эти действия. Период с 10.18 по 11.26. Лот 0.1
График изменения эквити
Корреляция показывает на сколько одинаково двигались два временных ряда за определённый интервал времени. Ничего дальнейшего о движении этих рядов она не скажет.
Вот нашел в базе... Не за эти треугольники тут все бьются в помешательстве... сам не смотрел, так как давно на 5 ке, но очень удивился такому советнику... там даже клянуть чела нехорошими словами начали... видать сильно задел интересы других халявщиков... да и надо крутить на демо хотя бы, чтобы убедиться... кто бы покрутил и отписался... стоящая вещь или не очень... в соседней ветке "Кольцо" тоже поставил...
https://www.mql5.com/ru/code/36897
Если бы я неудачно вошёл в сделку по парам EURUSD и GBPUSD 5 января 2021 и закрыл бы ее в июне 2021, то получил бы убыток в 1000 пипсов, так как за это время фунт поднялся на 1000 пипсов, а на евро был флэт
EURUSD = бай
GBPUSD = селл
Всё пропало. Гипс снимают(с).
=====
...
Не ожидал такого ответа....
Человек не просил "формулу Грааля", просто ткнул всех носом в то, что коль уж начинаешь что-то говорить (по собственной воле), то говори. Не загадками, не недосказанностями!
Никто ж за язык не тянет!
И правильно он заметил, именно из-за "расплывчатости" сказанного собираются тролли и ветка (в который раз?) становится болотом... (и сам в дерьме грязи, и троллям в радость)