Тема для трейдеров. - страница 17
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Писать вот тут.
Нет такого:
Нет такого:
Я вхожу с компа без проблем и вставляю посты и картинки.
Если с мобильного невозможно вставить пост, то надо обращаться в сервисдеск. Пусть поправят.
Тут я ничем помочь не помогу. Это не в моей компетенции.
Нет такого:
чего то там глючит, заходит по полчаса. У меня в телефоне, поле где писать есть, только вот сообщение уже минут десять крутится))))
чего то там глючит, заходит по полчаса. У меня в телефоне, поле где писать есть, только вот сообщение уже минут десять крутится))))
У меня тоже невозможно зайти. Может, что правят.?
У меня тоже невозможно зайти. Может, что правят.?
видимо да, сообщений вообще не вижу. Надо подождать.
Я вхожу с компа без проблем и вставляю посты и картинки.
Если с мобильного невозможно вставить пост, то надо обращаться в сервисдеск. Пусть поправят.
Тут я ничем помочь не помогу. Это не в моей компетенции.
Ты не думал, что в Канал писать может только автор? )
Может надо было Чат создавать, а? )
Ты не думал, что в Канал писать может только автор? )
Может надо было Чат создавать, а? )
Не знаю.
Пока нет сообщений во всех вкладках. Надо подождать. Потом разберусь.
Не знаю.
Пока нет сообщений во всех вкладках. Надо подождать. Потом разберусь.
Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )
Там даже иконки как бы намекают..
Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )
Там даже иконки как бы намекают..
Да, все правильно, в канал пишет автор. Но счас глючит не по детски. Я переписку в чате не могу увидеть с утра уже. Хотел ответить человеку и не могу.)
Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )
Там даже иконки как бы намекают..
Да, похоже я не доглядел.
Надо было дать права подписчикам.
Уже сделал.
Теперь все могут постить в канале кто получил доступ от меня.
Можно подписываться и общаться в канале.