Тема для трейдеров. - страница 17

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Uladzimir Izerski:

Писать вот тут.


Нет такого:

*

 
PapaYozh:

Нет такого:


Я вхожу с компа без проблем и вставляю посты и картинки. 

Если с мобильного невозможно вставить пост, то надо обращаться в сервисдеск. Пусть поправят.

Тут я ничем помочь не помогу. Это не в моей компетенции.

 
PapaYozh:

Нет такого:


чего то там глючит, заходит по полчаса. У меня в телефоне, поле где писать есть, только вот сообщение уже минут десять крутится))))

 
Valeriy Yastremskiy:

чего то там глючит, заходит по полчаса. У меня в телефоне, поле где писать есть, только вот сообщение уже минут десять крутится))))

У меня тоже невозможно зайти. Может, что правят.?

 
Uladzimir Izerski:

У меня тоже невозможно зайти. Может, что правят.?

видимо да, сообщений вообще не вижу. Надо подождать.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Я вхожу с компа без проблем и вставляю посты и картинки. 

Если с мобильного невозможно вставить пост, то надо обращаться в сервисдеск. Пусть поправят.

Тут я ничем помочь не помогу. Это не в моей компетенции.

Ты не думал, что в Канал писать может только автор? )

Может надо было Чат создавать, а? )

 
Aleksandr Volotko:

Ты не думал, что в Канал писать может только автор? )

Может надо было Чат создавать, а? )

Не знаю.

Пока нет сообщений во всех вкладках. Надо подождать. Потом разберусь.  

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Не знаю.

Пока нет сообщений во всех вкладках. Надо подождать. Потом разберусь.  

Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )

Там даже иконки как бы намекают..

 
Aleksandr Volotko:

Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )

Там даже иконки как бы намекают..

Да, все правильно, в канал пишет автор. Но счас глючит не по детски. Я переписку в чате не могу увидеть с утра уже. Хотел ответить человеку и не могу.)

 
Aleksandr Volotko:

Да чё там разбираться-то? В чатах люди всегда общались, а каналы для трансляции от одного многим )

Там даже иконки как бы намекают..

Да, похоже я не доглядел.

Надо было дать права подписчикам.

Уже сделал.

Теперь все могут постить в канале кто получил доступ от меня.

Можно подписываться и общаться в канале.

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