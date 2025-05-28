Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 58
Хочется самому научиться писать код.. Вот и решил спросить совета. Думал может кто даст образец.. Спасибо!
Клиент жалуется, что советник продолжает открывать сделки даже если был удален с графика. Такого же не может быть?
Если удален и корректно написан - не должно быть. Выгрузка с кодом деинициализации - 1. Если советник зацикливается... тут нужно разбираться...
Если закрыть окно с экспертом - эксперт должен выгружаться с кодом деинициализации - 4:
REASON_CHARTCLOSE
4
График закрыт
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/uninit
ну правильно там же метаквотовские котировки на сколько я помню дырявые котировки а тикстори хорошее качество
Хотя бы скриншотик, что бы понять, что за строки вы хотите объединять. Благодарю за ответ! Хочу обьеденить две верхние строки инструментов в одну на МТ4.
Что может означать красный цвет переменной dT?
double Lots=Margin_Percent/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);//Определение общего количества лотов
double Lots_Volume=(MathFloor(Lots)+MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP));
double MacdCurrent=iMACD(NULL,0,Fast_EMA_Period,Slow_EMA_Period,Signal_Period,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); //Параметры MACD основной линии текущего бара
double MacdPrevious1=iMACD(NULL,0,Fast_EMA_Period,Slow_EMA_Period,Signal_Period,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);//Параметры MACD основной линии предыдущего бара
double MacdPrevious2=iMACD(NULL,0,Fast_EMA_Period,Slow_EMA_Period,Signal_Period,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,3);//Параметры MACD основной линии со смещением на 2 бара
double StopLoss=iSAR(NULL,0,Step_PSAR,Maximum_PSAR,0);//Параметры Трейлинг стоп по параметрам ParabolicSAR текущего бара
double Previous_StopLoss=iSAR(NULL,0,Step_PSAR,Maximum_PSAR,1);//Параметры СтопЛосс по параметрам ParabolicSAR предыдущего бара
double CurrentPSAR=iSAR(NULL,0,Step_PSAR,Maximum_PSAR,1);//Параметры СтопЛосс по параметрам ParabolicSAR предыдущего бара
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
static datetime New_Time=TimeCurrent();// Время текущего бара
bool New_Bar=false; // Флаг нового бара
int ticket,total,cnt;
//---------------------------------------------------------------------------
total=OrdersTotal();// Опредление количства ордеров
if(total<1)
{
//--- нет открытых ордеров
if(Margin_Percent<MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)*(MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)))
//Проверка на наличие денежных средств для открытия минимального лота
{
Print("Не хватает средств. Свободные средства = ",AccountFreeMargin());
return;
}
if(Time[0]==New_Time) // Сравниваем время
{
New_Bar=true; // Поймался новый бар
if(New_Bar==false) // Если бар не новый..
return; // ..то уходим
}
//Определение количества лотов
if(Lots>Lots_Volume)
Lots=Lots_Volume;
else if(Lots<Lots_Volume)
Lots=MathFloor(Lots);
return;
//--- условие для открытия длинной позиции (BUY)
if(CurrentPSAR<iOpen(NULL,0,1) &&
((MacdPrevious1>0 && MacdPrevious2<0) ||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1<0) ||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2<0)||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2==0)))
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,StopLoss+MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,NULL,MAGICNUMBER,0,Green);
if(ticket>0)//проверка отрытия позиции
{
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
Print("BUY ордер открыт : ",OrderOpenPrice());
else Print("Ошибка открытия ордера BUY : ",GetLastError());
return;
}
}
//--- условие для открытия короткой позиции (SELL)
if(CurrentPSAR>iOpen(NULL,0,1) &&
((MacdCurrent<0 && MacdPrevious1>0) ||
(MacdPrevious1<0 && MacdPrevious2>0) ||
(MacdCurrent<0 && MacdPrevious1<0 && MacdPrevious2>0) ||
(MacdCurrent<0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2==0)))
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,StopLoss-MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,NULL,MAGICNUMBER,0,Red);
if(ticket>0)//проверка открытия позиции
{
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
Print("SELL ордер открыт : ",OrderOpenPrice());
else Print("Ошибка открытия ордера SELL : ",GetLastError());
return;
}
}
return; //--- выход из блока "нет открытых ордеров"
}
//--- важно правильно войти в рынок, но более важно правильно из него выйти
for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
{
if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
continue;
if(OrderMagicNumber()==MAGICNUMBER && // проверка магического номера ордера
OrderSymbol()==Symbol()) // проверка символа ордера
{
//--- длинная позиция открыта
if(OrderType()==OP_BUY)
{
//--- должен быть закрыт?
if(CurrentPSAR>iOpen(NULL,0,1) &&
((MacdCurrent<0 && MacdPrevious1>0) ||
(MacdPrevious1<0 && MacdPrevious2>0) ||
(MacdCurrent<0 && MacdPrevious1<0 && MacdPrevious2>0) ||
(MacdCurrent<0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2==0)))
{
//--- закрытие ордера и выход
if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet))
{
Print("Ордер закрыт");
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,StopLoss-MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,NULL,MAGICNUMBER,0,Red);
if(ticket>0)//проверка открытия позиции
{
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
Print("SELL ордер открыт : ",OrderOpenPrice());
else Print("Ошибка открытия ордера SELL : ",GetLastError());
return;
}
}
else Print("Ошибка закрытия ордера ",GetLastError());
}
//------------------Модификация ордера по СтопЛоссу
else if(StopLoss>Previous_StopLoss && StopLoss<iOpen(NULL,0,0))
{
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss+MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,0,Blue))
Print("Цена Stop Loss ордера успешно модифицирована.");
else Print("Ошибка модификации ордера. Код ошибки=",GetLastError());
return;
}
return;
}
// идём на короткую позицию
else if(OrderType()==OP_SELL)
{
//--- должен быть закрыт?
if(CurrentPSAR<iOpen(NULL,0,1) &&
((MacdPrevious1>0 && MacdPrevious2<0) ||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1<0) ||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2<0)||
(MacdCurrent>0 && MacdPrevious1==0 && MacdPrevious2==0)))
{
//--- закрытие ордера и выход
if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet))
{
Print("Ордер закрыт");
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,StopLoss+MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,NULL,MAGICNUMBER,0,Green);
if(ticket>0)//проверка отрытия позиции
{
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
Print("BUY ордер открыт : ",OrderOpenPrice());
else Print("Ошибка открытия ордера BUY : ",GetLastError());
return;
}
}
else Print("Ошибка закрытия ордера ",GetLastError());
}
//-----------------Модификация ордера по СтопЛоссу
else if(StopLoss<Previous_StopLoss && StopLoss>iOpen(NULL,0,0))
{
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss-MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point,0,0,Blue))
Print("Цена Stop Loss ордера успешно модифицирована.");
else Print("Ошибка модификации ордера. Код ошибки=",GetLastError());
return;
}
}
}
}
//------
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Люди! Подскажите. Тестер выдаёт ошибку: 2017.02.08 18:24:43.751 TestGenerator: unmatched data error (low value 1.09860 at 2016.07.27 19:30 is not reached from the least timeframe, low price 1.09880 mismatches)