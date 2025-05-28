Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 158
Называют "Пирамидинг", а усреднение - это против тренда)
усреднение - это усреднение сделок, неважно, против тренда или по тренду.
просто усредняют цену.
Называют по разному. Я называю дополнительное открытие по тренду.
Зачем так сложно код вставлять? Есть стандартные средства:
ChaApplyTemplate, В MT4, пожалуйста, как открыть файл шаблона с помощью coding.in MT4. Как сравнить текущий шаблон с EA или Indicator файла.example,
example.tpl, example.mq4. Пожалуйста, мне нужна дополнительная информация, которая поможет вам это сделать правильно. Спасибо
Как можно програмно определить публикуются ли со счета сделки в сервис сигналов mql5?
Всё что можно узнать, смотрите здесьА вот здесь пример, как это использовать
Я уже давненько ковыряюсь с MQL4 и вот сегодня дождавшись окончания парсинга, неожиданно заметил, что время записываемое в журнале повело себя явно странно
Время выделенной строки меньше, чем время под этой выделенной строкой. Была утеряна целая минута.
Что это? И куда с этим идти?
Подскажите, почему выдаёт ошибки при компиляции? Как исправить? (скрипт скопирован)
Еще замечание разработчикам.
Документация на языковую конструкцию typedef (как, собственно, и сама работа typedef) вызывает недоумение.
typedef char My_Char; - не компилируется.
Из документации: "Ключевое слово typedef в языке C++ позволяет создавать пользовательские типы данных .....". Простите, но ЗАЧЕМ делать в документации на MQL отсылку к C++, если фактически в MQL реализовано только объявление указателей на функцию?