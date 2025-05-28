Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 158

Vitaly Muzichenko:

Называют "Пирамидинг", а усреднение - это против тренда)

усреднение - это усреднение сделок, неважно, против тренда или по тренду. 

просто усредняют цену. 

Называют по разному. Я называю дополнительное открытие по тренду. 

 
Здраствуйте! Использую стратегию торговли по тренду... вот допустим я использую Moving Average с периодом 21... и если свеча закрылась выше или ниже линии, то открывается ордер.... Подскажите как ограничить открытие ордеров на каждой свече... Я хочу что бы если свеча была выше или ниже линии МА, то отрывалось только 2 ордера на первых свечах после пересечения и больше не открывалось на остальных.... ???

PHP код:
Ma=iMA(NULL,0,21,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); 

if(Open[1] > Ma && Close[1] > Ma)

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Ask-StopLoss*Point ,Ask+TakeProfit*Point,0,Magic,0,Green); 
}  

 
ponochka:
...

PHP код:
Ma=iMA(NULL,0,21,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); 

if(Open[1] > Ma && Close[1] > Ma)

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Ask-StopLoss*Point ,Ask+TakeProfit*Point,0,Magic,0,Green); 
}  

ChaApplyTemplate, В MT4, пожалуйста, как открыть файл шаблона с помощью coding.in MT4. Как сравнить текущий шаблон с EA или Indicator файла.example,

example.tpl, example.mq4. Пожалуйста, мне нужна дополнительная информация, которая поможет вам это сделать правильно. Спасибо

 
Как можно програмно определить публикуются ли со счета сделки в сервис сигналов mql5?
 
Sergey Likho:
Как можно програмно определить публикуются ли со счета сделки в сервис сигналов mql5?

Я уже давненько ковыряюсь с MQL4 и вот сегодня дождавшись окончания парсинга, неожиданно заметил, что время записываемое в журнале повело себя явно странно

Время выделенной строки меньше, чем время под этой выделенной строкой. Была утеряна целая минута.

Потерялась минута времени


Что это? И куда с этим идти?

 
Здравствуйте! Подскажите плз как исправить ошибку с ценами в мт4 на андройде? кккк
 

Подскажите, почему выдаёт ошибки при компиляции? Как исправить? (скрипт скопирован)

Файлы:
Bollinger0RSI.mq4  4 kb
 

Еще замечание разработчикам.

Документация на языковую конструкцию typedef (как, собственно, и сама работа typedef) вызывает недоумение.

typedef char My_Char; - не компилируется.

Из документации: "Ключевое слово typedef в языке C++ позволяет создавать пользовательские типы данных .....".  Простите, но ЗАЧЕМ делать в документации на MQL отсылку к C++, если фактически в MQL реализовано только объявление указателей на функцию?

