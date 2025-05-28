Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 280
Приветствую!
Существуют форекс-брокеры, которые позволяют на МТ5 выставлять лимитные ордера по ближайшей цене как в цену Ask, так и в цену Bid, а закрывать ордера с помощью тейк-профита как в цену Ask, в цену Bid, так и внутрь спреда.
Позволяет ли делать тоже самое МТ4?..
Вряд ли сам терминал может накладывать какие-либо ограничения. Возможность близкой установки отложенных ордеров зависит от стоп-левелов.
Про возможность закрытия покупок по Ask и продаж по Bid слышу впервые.
Я же спрашиваю не про брокеров, а про терминал МТ4!
Описанные Вами условия касаются брокера. А терминал тот который дает брокер.
Описанные Вами условия касаются брокера. А терминал тот который дает брокер.
Я писал, что если брокер позволяет на МТ5, то возможно ли тоже самое на МТ4?..
И я Вам ответил - эти условия касаются брокера, если он предоставляет МТ4, то значит возможно.
Можно сразу было написать, что на МТ4 тоже возможно как и на МТ5.
Зачем было писать про то, какие условия у Робо, про то, какой терминал даёт брокер, предоставляет брокер МТ4 или нет?
У вас про это кто-то спрашивал? Или вам просто скучно!? В таком случае займитесь чем-нибудь полезным и не отвлекайте умных дядек...
Это даже возможно в Web-терминале
HI Great people, Please, i would like to ask direction on writing this final snippet to complete my bot, these are my achievements so far :
1. i have included a helper function that calculates the exact lot that risk a specific amount (in this case its 1% per trade), for a $10,000 account that should be $100 per trade
2. i place a trade using a breakout strategy and obviously only risk 1% each time thanks to the above function , but there is one small dilemma;
sometimes the price breaks through but can't quite hit the TP which is set by me arbitrarily, I was wondering if there is a way to close as much of the running trade as possible,
so for example;
since we are only risking $100 per trade,
if we have a BUY trade with a TP set at 100pts,
and my function above accurately calculated we need to place 1lots to make $100 at 100pts,
and SL set at the same 100pts so 1:1 RR,
how can one close out 10$ partially after every 10 point increase in price towards my TP,
figuring out exactly how much out of the 1lot to partially close out each time is extremely tricky because remember the distance from the point the trade was taken increases as price gets closer to the TP in this example
e.g
at 10 points from the BUY price we need to close out x amount of lots ,
at 20 points from the BUY price we need to close out y amount of lots ,
at 30 points from the BUY price we need to close out z amount of lots ,
...and so on until we reach 90points
at which point if we add all the lot we closed it should still equal 1lot which is what we placed the trade with
MANY THANKS!
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, есть ли индикатор для МТ4 с функциями (возможностями) масштабирования, навигации, как они реализованы, например в известной платформе TradingView (не реклама)? Если более точно, то конкретно интересует такие функции, как: 1. Отсутствие лимита (или почти отсутствие) по кратности масштабирования графиков; 2. Возможность свободного перемещения по графической области без постоянного изменения (скачков) уровня масштабирования графиков. Реализация именно этих основных двух моментов интересует. Может кто-нибудь знает или уже применяет (применял) похожие индикаторы или есть соответствующая информация по этому вопросу, подскажите, пожалуйста.
Подскажите пож.
Как проверить есть ли суффикс или префикс в названии инструмента?
И как его можно определить. Туплю что то.
