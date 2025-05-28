Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 281

Maxim Kuznetsov #:

Спасибо, Максим.

 

Maxim Kuznetsov #:

// only for currency pairs:

if (name!=SymbolInfoString(name,SYMBOL_CURRENCY_BASE) + SymbolInfoString(name,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)) {
    Print("Имя символа %s содержит префикс, суффикс или разделитель",name);
}

Это наверное только для форекса справедливо, а не для любого инструмента.

 

У меня давно возник вопрос. Можно ли как то программно извлекать вот эту цифру объёма лота с экрана ?

Grigori.S.B #:

Это наверное только для форекса справедливо, а не для любого инструмента.

а там не зря комментарий :-)

вне пределов MT подобную проверку можно регуляркой про стандартные имена валют в паре. Но там и префиксы/суффиксы не в моде

это только в наших весях встречал одновременно EURGBP и m_EURGBP, причём для второго мажоры нужны были с префиксом m_ , чего по базе SymbolInfoXXX() не выяснить никак. Приходилось париться и выдирать префиксы и уже от них искать

PS/ а вообще, если в инструментах есть хоть что-то с префиксами_суффиксами, то с той кухни надо сразу валить. 

 
Maxim Kuznetsov #:

а там не зря комментарий :-)


Точно!
Дурная привычка читать комментарии только если что-то непонятно. )))

 

Имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал в визуальном режиме с другими (моими) настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы стартовал с моей настройкой окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...Тыкните носом, если уже обсуждался этот вопрос.

 
alextron5 #:

Имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал в визуальном режиме с другими (моими) настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы стартовал с моей настройкой окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...Тыкните носом, если уже обсуждался этот вопрос.


В папке "Шаблоны" можно создать Default  и  Tester. И будет вам счастье.

 

Поделитесь кто нибудь функцией, Трал по пунктам с учётом разнонаправленных позиций.

Нужно чтобы тралил всю сетку. Неудачно почистил компьютер :)

Vitaly Muzichenko #:

Поделитесь кто нибудь функцией, Трал по пунктам с учётом разнонаправленных позиций.

Нужно чтобы тралил всю сетку. Неудачно почистил компьютер :)

Спасибо!

Возможно у меня был твой. Но тока во вторник вечером до компа доберусь.)
 
Vitaly Muzichenko #:

Поделитесь кто нибудь функцией, Трал по пунктам с учётом разнонаправленных позиций.

Нужно чтобы тралил всю сетку. Неудачно почистил компьютер :)

Спасибо!

Что значит с учётом разнонаправленных позиций? И что значит тралить всю сетку? У меня есть разные тралы, ток не пойму что именно нужно. Смотри что есть:


