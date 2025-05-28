Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 281
Спасибо, Максим.
Maxim Kuznetsov #:
Это наверное только для форекса справедливо, а не для любого инструмента.
У меня давно возник вопрос. Можно ли как то программно извлекать вот эту цифру объёма лота с экрана ?
а там не зря комментарий :-)
вне пределов MT подобную проверку можно регуляркой про стандартные имена валют в паре. Но там и префиксы/суффиксы не в моде
это только в наших весях встречал одновременно EURGBP и m_EURGBP, причём для второго мажоры нужны были с префиксом m_ , чего по базе SymbolInfoXXX() не выяснить никак. Приходилось париться и выдирать префиксы и уже от них искать
PS/ а вообще, если в инструментах есть хоть что-то с префиксами_суффиксами, то с той кухни надо сразу валить.
а там не зря комментарий :-)
Точно!
Дурная привычка читать комментарии только если что-то непонятно. )))
Имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал в визуальном режиме с другими (моими) настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы стартовал с моей настройкой окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...Тыкните носом, если уже обсуждался этот вопрос.
В папке "Шаблоны" можно создать Default и Tester. И будет вам счастье.
Поделитесь кто нибудь функцией, Трал по пунктам с учётом разнонаправленных позиций.
Нужно чтобы тралил всю сетку. Неудачно почистил компьютер :)
Спасибо!
Что значит с учётом разнонаправленных позиций? И что значит тралить всю сетку? У меня есть разные тралы, ток не пойму что именно нужно. Смотри что есть: