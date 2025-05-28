Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 227
Привет, скорее всего проблема не в переходе через ноль, а в переходе из одного буфера в другой. На одном баре сигнал заканчивается, а на следующем баре сигнал уже в другом буфере, какой цвет Вы бы хотели видеть между двумя соседними барами? Непонятно.
Если хотите сделайте третий буфер с желтой линией и подложите под эти два, будет красиво!
Алексей, спасибо за помощь.
Три цвета мне не нужно, двух вполне достаточно. Я бы хотел чтобы пустые места отрисовывались линией предыдущего цвета. Не понял что Вы имели ввиду под " На одном баре сигнал заканчивается, а на следующем баре сигнал уже в другом буфере". На каждом баре в одном из буферов есть значение, значит должно быть и отображение на графике или я что-то не понимаю?
Ну смотрите, время дискретное на графике, минимальная единица 1 бар. То есть, частичного времени между барами как бы не существует. Если Вы замените отрисовку на гистограмму, то у вас будет два бара - два столбика разных цветов. Но между ними ничего нет. А линия так рисуется (такое свойство сделано), что соединяет значения одного буфера, но не разных. Поэтому дырки.
Если Вам для красоты, тогда можно попробовать давать конечные значения в перехлёст на оба буфера. Подаёте сигнал на новый буфер, но продолжаете ещё давать сигнал на старый, на один бар.
Но если потом брать сигнал с такого индикатора в советник, то будут неточности.
Или гистограмма - хороший вариант без дополнительных хлопот. Я голосую за гистограмму.
Алексей, спасибо за помощь.
один буфер оставляйте без условий, а второй с условиями наложите на первый
Покорнейше благодарю, Алексей.
Теперь даже в моей голове все разложилось по полочкам. Смог бы сделать сам, но не так коротко и изящно как в последующем совете Юрия.
Кланяюсь в пояс, Юрий.
Такого изящного и лаконичного решения даже представить себе не мог.
это не я придумал, здесь на форуме, так же как и вы узнал
в код базе масса решений, и не только таких
Спасибо за спасибо!
