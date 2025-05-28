Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 181

Vladimir Karputov:
Техническая поддержка на данном сайте называется СервисДеск и он занимается только финансовыми вопросами. 
Если вопрос по программированию, то необходимо спрашивать на форуме.

Дык, может,- это финансовая поддержка? )

 
Taras Slobodyanik:

тут спрашивайте (или создайте новую тему)

Я понял!, это действительно ПРОБЛЕМА на которую нет (и не может быть) ответа у целого форума MQ5... Всё очень печально!

[Удален]  

у меня, после создания шести обратных синтетических инструментов,

начил глючить комп, и не переставал глючить,

пока в диспетчере задач не исчез terminal.exe


впечатление, что цены их расчитываются в реальном времени и грузят память (прикрепил).

плюс, я не обнаружил котировок синтетики в папке bases.

нельзя ли другой механизм придумать? чтобы цены синтетики сохранялись на жд.

спасибо

molodets:

у меня, после создания шести обратных синтетических инструментов,

начил глючить комп, и не переставал глючить,

пока в диспетчере задач не исчез terminal.exe

дайте время терминалу синхронизировать исходные инструменты с сервером и рассчитать новые синтетические инструменты или попробуйте уменьшить настройку "Графики - Макс.баров в окне" 


molodets:

впечатление, что цены их расчитываются в реальном времени и грузят память (прикрепил).

плюс, я не обнаружил котировок синтетики в папке bases.

нельзя ли другой механизм придумать? чтобы цены синтетики сохранялись на жд.

спасибо

они хранятся на диске, ищите лучше... папка Custom

 
Недавно вычитал стратегию, в ней упоминался индикатор SMA_C. Как его выставить на окно графика? 
 

Здравствуйте! Подключил индикатор к советнику в качестве ресурса. Сомневаюсь правильно-ли сделал? 

//|                                            www.koles.75@inbox.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#resource "\\Indicators\\KChange.ex4"
#property copyright "Koles"
#property link      "https://www.koles.75@inbox.ru"
#property version   "1.00"
#property strict

int start()

{      
   H=iCustom(NULL,TF,"::Indicators\\KChange.ex4",History,Period_1,Period_2,MA_method,0,1);

Компилятор ошибок не нашел, но тестер намного медленнее работает? Это нормально?

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В справочнике MQL4 указано: ссылка на переменные в функции инициализации?

 //+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- получим значение пользовательского индикатора
   double value=iCustom(_Symbol,_Period,"::Indicators\\SampleIndicator.ex4",0,0);

Ссылка на переменные индикатора в функции инициализации, не в функции start? Опытные люди подскажите пожалуйста!

 
здравствуйте. не подскажите что за индикатор? https://www.mql5.com/ru/charts/10327943/gbpjpy-m30-roboforex-ltd
Помогите!!!! Вдруг перестал включаться терминал со сделками и историей. Кнопка есть а таблицы нет. Я не нуб, торгую уже почти 10 лет, а такое первый раз.

При этом терминал не отключал. Есть идеи как исправить?

Перезагрузка МТ4 и компа не помогла.

 
Aleksey Shevyrov:

Помогите!!!! Вдруг перестал включаться терминал со сделками и историей. Кнопка есть а таблицы нет. Я не нуб, торгую уже почти 10 лет, а такое первый раз.

При этом терминал не отключал. Есть идеи как исправить?

Перезагрузка МТ4 и компа не помогла.


А полоска внутри есть ?внизу ? Или может открепили ? Вроде как таблицу можно откреплять. 
 

Проблема с установкой МТ4 на Linux (Ubuntu). По двойному клику на exeшнике MT4 запускается Engrampa и все.Команда в терминале "wine /home/......./Загрузки/alpari4setup.exe" запускает установку и появляется окно принятия соглашения. Жму "Далее" и получаю окно в котором запрашиваются настройки прокси-сервера. Оставляю поля пустыми, жму "Enter" окно продолжает висеть. Если вместо "Enter" нажать "Отмена" в этом окне прокси-сервера установка прерывается. После запуска команды на установку МТ4 в терминале сначала выскакивает сообщение об ошибке "0009:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution." , а потом появляется окно принятия соглашения. Что предпринять?


