Техническая поддержка на данном сайте называется СервисДеск и он занимается только финансовыми вопросами.
Дык, может,- это финансовая поддержка? )
тут спрашивайте (или создайте новую тему)
Я понял!, это действительно ПРОБЛЕМА на которую нет (и не может быть) ответа у целого форума MQ5... Всё очень печально!
у меня, после создания шести обратных синтетических инструментов,
начил глючить комп, и не переставал глючить,
пока в диспетчере задач не исчез terminal.exe
впечатление, что цены их расчитываются в реальном времени и грузят память (прикрепил).
плюс, я не обнаружил котировок синтетики в папке bases.
нельзя ли другой механизм придумать? чтобы цены синтетики сохранялись на жд.
спасибо
дайте время терминалу синхронизировать исходные инструменты с сервером и рассчитать новые синтетические инструменты или попробуйте уменьшить настройку "Графики - Макс.баров в окне"
они хранятся на диске, ищите лучше... папка Custom
Здравствуйте! Подключил индикатор к советнику в качестве ресурса. Сомневаюсь правильно-ли сделал?
//| www.koles.75@inbox.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#resource "\\Indicators\\KChange.ex4"
#property copyright "Koles"
#property link "https://www.koles.75@inbox.ru"
#property version "1.00"
#property strict
int start()
{
H=iCustom(NULL,TF,"::Indicators\\KChange.ex4",History,Period_1,Period_2,MA_method,0,1);
Компилятор ошибок не нашел, но тестер намного медленнее работает? Это нормально?
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В справочнике MQL4 указано: ссылка на переменные в функции инициализации?
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- получим значение пользовательского индикатора
double value=iCustom(_Symbol,_Period,"::Indicators\\SampleIndicator.ex4",0,0);
Ссылка на переменные индикатора в функции инициализации, не в функции start? Опытные люди подскажите пожалуйста!
Помогите!!!! Вдруг перестал включаться терминал со сделками и историей. Кнопка есть а таблицы нет. Я не нуб, торгую уже почти 10 лет, а такое первый раз.
При этом терминал не отключал. Есть идеи как исправить?
Перезагрузка МТ4 и компа не помогла.
Проблема с установкой МТ4 на Linux (Ubuntu). По двойному клику на exeшнике MT4 запускается Engrampa и все.Команда в терминале "wine /home/......./Загрузки/alpari4setup.exe" запускает установку и появляется окно принятия соглашения. Жму "Далее" и получаю окно в котором запрашиваются настройки прокси-сервера. Оставляю поля пустыми, жму "Enter" окно продолжает висеть. Если вместо "Enter" нажать "Отмена" в этом окне прокси-сервера установка прерывается. После запуска команды на установку МТ4 в терминале сначала выскакивает сообщение об ошибке "0009:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution." , а потом появляется окно принятия соглашения. Что предпринять?