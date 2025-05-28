Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 283
Но если тики есть, нет гарантии, что торги открыты. Снятие заявок при остановленных торгах тоже может генерить тики.
Так на открытии сессии или после ролловера тики идут, а торговать нельзя.
универсального средства нету, увы..можно проверять флаги тиков, но это из области костылей и крайне ненадёжно.
расписания массово не заполняются и/или не исполняются, события регламента не транслируются, тики от сервера могут придти и просто так (форекс, в вск днём, по EURUSD)
кстати это не только в MT.
никому нельзя доверять, поэтому "если в банковский день и типично торговое время долго нет тиков - бери паузу и кушай твикс".
PS/ краем уха слышал ,что в виде эксперимента начали торговать акции по выходным кое-где..разработчики торгового софта поди на ушах стоят и эхом раздаются маты..
А придется как обычно ставить отложку далеко от цены, если не поставилась, значит рынок закрыт.
Это как на магазине, нет что бы написать закрыто, а закрыты просто двери и что бы каждый стучал.
Да, о том и речь, что кроме бомбардировки сервера ордерами, надёжного способа нет.
может поможет ограничение по времени +-2 часа по дню, плюс учет дней недели есть
https://www.mql5.com/ru/code/14335
сам я бы привязался к таймеру windows GetMicrosecondCount, создавал бы точки до которых робот стоит (можно к retcode ставить timeout, меньше долбить будет)
готового решения нет, т.к. у меня через spy_indicator все работает, если на выходных и есть какие-то проскоки котировок, вообще не понимаю как на такие может тс реагировать, по таймеру только если работа с ордерами идет
Здравствуйте Подскажите, почему общая сумма меньше отдельных сложенных?
колонка свопов не отображается.
Подскажите, пж. Это что за настройка в роботе? Про какие это сигналы и каким образом изменять?
Доброго времени суток! Нужна помощь.
Как определяется местоположение линии?