JRandomTrader #:

Но если тики есть, нет гарантии, что торги открыты. Снятие заявок при остановленных торгах тоже может генерить тики.

Так на открытии сессии или после ролловера тики идут, а торговать нельзя.

 
JRandomTrader #:

расписания массово не заполняются и/или не исполняются, события регламента не транслируются, тики от сервера могут придти и просто так (форекс, в вск днём, по EURUSD)

кстати это не только в MT. 

никому нельзя доверять, поэтому "если в банковский день и типично торговое время долго нет тиков - бери паузу и кушай твикс". 

PS/ краем уха слышал ,что в виде эксперимента начали торговать акции по выходным кое-где..разработчики торгового софта поди на ушах стоят и эхом раздаются маты..

 
Maxim Kuznetsov #:

универсального средства нету, увы..можно проверять флаги тиков, но это из области костылей и крайне ненадёжно. 

расписания массово не заполняются и/или не исполняются, события регламента не транслируются, тики от сервера могут придти и просто так (форекс, в вск днём, по EURUSD)

кстати это не только в MT. 

никому нельзя доверять, поэтому "если в банковский день и типично торговое время долго нет тиков - бери паузу и кушай твикс". 

А придется как обычно ставить отложку далеко от цены, если не поставилась, значит рынок закрыт.

Это как на магазине, нет что бы написать закрыто, а закрыты просто двери и что бы каждый стучал.

 

Да, о том и речь, что кроме бомбардировки сервера ордерами, надёжного способа нет.

 

может поможет ограничение по времени +-2 часа по дню, плюс учет дней недели есть

https://www.mql5.com/ru/code/14335 


сам я бы привязался к таймеру windows GetMicrosecondCount, создавал бы точки до которых робот стоит (можно к retcode ставить timeout, меньше долбить будет)

готового решения нет, т.к. у меня через spy_indicator все работает, если на выходных и есть какие-то проскоки котировок, вообще не понимаю как на такие может тс реагировать, по таймеру только если работа с ордерами идет

Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.
 

Здравствуйте Подскажите, почему общая сумма меньше отдельных сложенных?

 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте Подскажите, почему общая сумма меньше отдельных сложенных?

колонка свопов не отображается. 

 

Подскажите, пж. Это что за настройка в роботе? Про какие это сигналы и каким образом изменять?

 

Доброго времени суток! Нужна помощь.

 
Vitaly Murlenko #:

Доброго времени суток! Нужна помощь.

Как определяется местоположение линии?

