Ага, вижу. И ответ на вопрос вижу постом ниже https://www.mql5.com/ru/forum/160587/page115#comment_6521492. Другими словами, проблема в том, что функционал не разделен на логические подзадачи. Вы свалили в кучу: перебор ордеров, принятие решения о торговом действии и совершение торговой операции.
Такая задача решается именно в три этапа:
Ну вот, спасибо. По крайней мере стало ясно, что делать. Попробую сам разобраться "как". Правда с массивами я ещё не знакомился. Во всяком случае, ещё раз спасибо.
Подскажите как выкрутится !!!
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_SELL)
break;
Предупреждение такое: return value of 'OrderSelect' should be checked
Как эту величину 'OrderSelect' ещё надо проверить?
если сделаю так: j=OrderSelect(); Это правильно?
Не помогло!(
string s=FileReadString(F1); // Чтение очередной строки текстового файла
StringSplit(s, "," , a); // Выделение разделенных запятой элементов строки в массив
datetime T1=StrToTime(a[4]); // Дальше у меня идут преобразования ...
int ord=StrToInteger(a[8]);
double Цена=StrToDouble(a[12]);
Ну вот, спасибо. По крайней мере стало ясно, что делать. Попробую сам разобраться "как". Правда с массивами я ещё не знакомился. Во всяком случае, ещё раз спасибо.
Напишите хотя бы один блок и покажите. Дальше тут подскажут в таком случае.
Не помогло!(
Читайте внимательней, еще раз
весь код будет выглядеть так
Не помогло!(
Так Вы ведь и не сделали ничего. Написали же выше:
А у Вас без проверки написано. Хотя читабельнее будет так выглядеть:
@Ihor Herasko @Alekseu Fedotov
БЛАГОДАРЮ!! ПОМОГЛО ИМЕННО ТАК!