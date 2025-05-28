Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 119
Посмотрите, что в других буферах...
так их на экране всего 8Пытаюсь вытащить данные из буферов потому что не получается из файлов
Буферов может быть больше -часть в окне данных может быть запрещен функцией: SetIndexLabel(1, NULL); Посмотрите содержимое буферов с нулевого по десятый. Посмотрите, соответствуют ли получаемые Вами значения и видимы. Мышиный курсор подводите к тому бару, номер которого стоит в функции iCustom. Проверьте, кок зависит результат функции от количества параметров (параметры по умолчанию). Для ускорения процесса на время отладки используйте скрипт и функцию Alert вместо записи в файл. В начале скрипта поставьте Alert("---------------------") отчеркнет последние выведенные на экран значения. В общем, это очень увлекательно и интересно и есть в чем покопаться
Так и есть, весь вопрос в том как взять данные из нужного поля способами MQL4. Например из алерта?
Они то все на виду.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Помогите или дайте наводку! Есть две горизонтальные линии с значениями цены! Хотелось бы: Записывать в файл - Символ, значения линий. Считывать из файла - Символ, значения линий. Идея в том, что уровни строю на Демо терминале, а затем переношу параметры на Лайф терминал установленный на сервере!
На водку никто не даст, здесь все жадные :)
Правильно, усе по правилам
Вечером деньги - утром стулья.
Утром деньги - вечером стулья
Поэтому и спустили мой вопрос на тормозах...
Так а где вопрос то? Прослистал пару страниц назад - нет.
В посте 1149 код закрытия позиций. Решение наполовину: только если открываются однотипные позиции. Если же например, сначала открылась СЕЛЛ и ещё не закрылась, а в это время открывается и закрывается БАЙ то СЕЛЛ уже не видит условий для своего закрытия до того момента, как откроется и закроется (по своим условиям) другая СЕЛЛ. И если вдруг опять откроются и закроются БАЙ, то она опять пропускает свои условия закрытия. И как быть?
Ага, вижу. И ответ на вопрос вижу постом ниже https://www.mql5.com/ru/forum/160587/page115#comment_6521492. Другими словами, проблема в том, что функционал не разделен на логические подзадачи. Вы свалили в кучу: перебор ордеров, принятие решения о торговом действии и совершение торговой операции.
Такая задача решается именно в три этапа: