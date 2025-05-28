Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 241
Здравствуйте, программисты!
Как решить сравнение двух чисел в цикле for ?
Что бы найти А==В без регистра цикла i ?
В цикле сравнение двух чисел идет только по i , к примеру он сравнивает их если i == 1 , то он перебирает только числа А и Б с числом которые равны по i .
Я хочу чтобы он перебирал все заданные числа между собой без регистра цикла i. Как это реализовать в коде, если можно пример кода показать.
Спасибо.
Сделайте цикл в цикле. Сначала первое А сравнивайте с каждым из десяти В, затем второе А, и т.д.
Спасибо за ответ.
9 раз? в этом цикле 9 А, и 9 В .
У меня цикл из 100 А и 100 В, а это уже перебирать каждую А и Б.... 100 раз. Это же кошмар..
Другого способа нет?
Всё зависит от поставленной задачи. Возможно, вообще перебирать ничего не нужно. Например, если какие-то значения заблаговременно сохранять в массиве.
Пока не понятно из Вашего примера, что требуется. Для чего эти сравнения, что хотите получить?
Я думал над этим только с массивами у меня проблема старый слишком для их понимания. Но если пример был бы показан возможно я бы смог понять как его применить. Я думал о двухмерном массиве, но так и не смог это реализовать. Данные выводятся те же в одномерном массиве что и в цикле....
Я думал может кто сталкивался с этим, и у него есть решение какое то, которым он бы смог поделится.
Пока не понятно из Вашего примера, что требуется. Для чего эти сравнения, что хотите получить?
Спасибо, Aleksei воспользуюсь первым вашим советом,я его реализовал уже. Просто хотел уменьшить код, партянка вышла огромная. Думал есть простое решение, в личке мне уже объяснили что другого пути нет.
Я тут подумал, а вот так можно сделать загнав в массив данные double? На сколько я знаю туда загнать можно только int?
по моему что то можно сделать с этим.......
В программировании редко бывает возможность только одного решения. Всегда есть варианты. Вы ничего не говорите про смысл, поэтому не знаю, что сказать.
Массив может содержать данные различных типов: