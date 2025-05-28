Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 139
Гоняю советник в тестере. При модификации ордера BUYSTOP выдаёт ошибку:
Отчего не пойму. Цена на которую предлагается передвинуться ордеру на 40 больше цены Ask, StopLevel =30. Цена нормализована, что ещё надо???
подскажите пожалуйста как сделать функцию задания нужного количества ордеров ! например что б открывалось в заданное нами кол-во ордеров не более . в mql4
if(OrdersTotal() < OrdersMax) OrderSend(...); else Alert("Открыто нужное количество ордеров"); если это использовать то открывается несколько подряд идущих ордеров ! а не ордеров если есть следующий сигнал на сделку вот как сделать так что бы открывал нужное количество ордеров если есть следующие сигналы на сделку после первого открытого ордера ! ?
а чего не кто не помогает ! пожалуйста .
ебята подскажите где найти или погомогите исправить трэйлинг стоп который работает по такой логике:
открылся например ордер на BUY с ТР = 100 и SL = 200, и когда цена прошла на BUY и прошла 50 пунктов, то SL стал по цене открытия, а ТР отодвинулся на 50 пунктов и так постоянно????
int cnt = OrdersTotal();
int lMinProfit = 0; // Мин. кол-во пунктов
int lTrailingStop = 40; // Уровень выставления трала (сколько пунктов скакнет от предыдущего расстояния SL)
int lTrailingStep = 20; // Уровень трала (пункты через которые он сработает)
Можно короче строк на 5, но лень думать...
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста с установкой объекта "кнопка", мне нужно разместить код в советник, так что бы непосредственно на графике кнопка в нажатом или не нажатом состоянии возвращала значение bool. Заранее благодарю!
вот