Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 208
Подскажите я зарегистрировалась мета трейдер 4 раньше мне звонили специализировали меня теперь кому мне обратится чтобы мне помогли установить программу на ком или можно вести с вебтерминала ***
я новенькая будьте добры помогите мне кто нибудь?
или подскажите кому обратиться?
Не знаю сюда ли пишут, вот ситуация в целом. В программировании я не в зуб ногой.
Знакомый купил советника мт4, для торговли на олимпе, в авто режиме. Включается он с виртуальной машины, на яндекс облаке, или где-то там, к которой как я понял привязан советник. Когда например одновременно с одного аккаунта на котором есть несколько машин, идёт торговля то всегда аккаунт требует верификацию, если он торгует один, то как правило все выводится без проблем, но если я пытаюсь зайти по его адресу, который он мне скидывает, с паролем и логином, то у меня ситуация иная, всегда просит верификацию. С чем это связанно ? Нужно ли как тщательнее следить за куки, настройки может какие-то в роутере поменять, или это нужен лично мне новый купленный советник, с виртуальной машиной ?
Юлия, по-моему, вас просто раньше пытались "развести"... Никто не звонит и не разъясняет как установить торговую платформу - она сама очень запросто устанавливается.
Чудеса какие-то. Наверное, вопрос вообще не для этого ресурса.
Доброго дня!
Уважаемые программисты, подскажите, как реализовать подсчёт свечей в определённом канале?. Вот код:
Вобщем нужно: чтобы внутри канала был подсчёт свечей. И как только цена выходит за границы, счётчик сбрасывается в ноль.
А решается, очень просто:
Так что вопрос не актуален теперь.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой -
Тестер МТ5, мультивалютный советник. Когда в тестере выбираешь основную пару с 5 -ти значной котировкой (EURUSD,AUDUSD и т.д.) то пара которая вшита в мультивалютный советник USDJPY, GBPJPY т.е. с 3-х значной котировкой начинает работать не правильно т.е. по 3-х значной паре криво открываются сделки не так как если выбрать 3-х значную пару основной в тестере. При таком раскладе все нормально.
Вот код (выложил только одну функцию на покупку Buy2() на продажу аналогичные)
Добрый день!
Ваш код не должен работать впринципе.
Читайте мануал: OrderSelect - Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты" клиентского терминала.
То есть OrderSelect - функция для работы с ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ, а не с ПОЗИЦИЯМИ.
Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?
Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?
В таком случае пишите в разделе для старого терминала. Использую сторонние библиотеки Вы никогда не перестроите свой мозг и будете вечно в плену старых терминов и понятий.
А здесь форум чистого MQL5.
Мультисимвольные MQL5 советники отлично работают. Нет никакой разницы: два , три или пять знаков. Но Вы продолжайте верить в теорию заговора и продолжайте сидеть на обочине технического прогресса.