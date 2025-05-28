Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 208

Подскажите я зарегистрировалась мета трейдер 4 раньше мне звонили специализировали меня теперь кому мне обратится чтобы мне помогли установить программу на ком или можно вести с вебтерминала ***

я новенькая будьте добры помогите мне кто нибудь?

или подскажите кому обратиться?

Вебтерминал для MetaTrader 5
Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера
 

Не знаю сюда ли пишут, вот ситуация в целом. В программировании я не в зуб ногой.


Знакомый купил советника мт4, для торговли на олимпе, в авто режиме. Включается он с виртуальной машины, на яндекс облаке, или где-то там,  к которой как я понял привязан советник. Когда например одновременно с одного аккаунта на котором есть несколько машин, идёт торговля то всегда аккаунт требует верификацию, если он торгует один, то как правило все выводится без проблем, но если я пытаюсь зайти по его адресу, который он мне скидывает, с паролем и логином, то у меня ситуация иная, всегда просит верификацию. С чем это связанно ? Нужно ли как тщательнее следить за куки, настройки может какие-то в роутере поменять, или это нужен лично мне новый купленный советник, с виртуальной машиной ?

 
Юлия Кузубова:

Юлия, по-моему, вас просто раньше пытались "развести"... Никто не звонит и не разъясняет как установить торговую платформу - она сама очень запросто устанавливается.

 
Microslonik:

Не знаю сюда ли пишут, вот ситуация в целом. В программировании я не в зуб ногой.


Знакомый купил советника мт4, для торговли на олимпе, в авто режиме. Включается он с виртуальной машины, на яндекс облаке, или где-то там,  к которой как я понял привязан советник. Когда например одновременно с одного аккаунта на котором есть несколько машин, идёт торговля то всегда аккаунт требует верификацию, если он торгует один, то как правило все выводится без проблем, но если я пытаюсь зайти по его адресу, который он мне скидывает, с паролем и логином, то у меня ситуация иная, всегда просит верификацию. С чем это связанно ? Нужно ли как тщательнее следить за куки, настройки может какие-то в роутере поменять, или это нужен лично мне новый купленный советник, с виртуальной машиной ?

Чудеса какие-то. Наверное, вопрос вообще не для этого ресурса.

 

Доброго дня!

Уважаемые программисты, подскажите, как реализовать подсчёт свечей в определённом канале?. Вот код:

extern string Symbol3 = ""; //Инструмент (""текущий по умолчанию)
extern int P=5;          //Таймфрейм


#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>


CChartObjectHLine hLine, lowLine;

double   PRH=0;
double   PRL=0;

int OnInit() 
{
lowLine.Create(0, "lowLine", 0, 0);
lowLine.Color(clrDarkViolet); 
hLine.Create(0, "hLine", 0, 0);
hLine.Color(clrDodgerBlue);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason) {
}

int start()
{

double ATR1=MathAbs(iATR(NULL,P,1,1))/Point;


if (ATR1>=100)
{
double   h1 = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);  // условие образования уровней
double   l1 = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
}


if (ATR1>=100) // установление уровней
{
PRH = h1; // то это будет уровень max
hLine.Price(0, PRH);

PRL = l1; // то это будет уровень min
lowLine.Price(0, PRL);
}




if ((Close[1]<=PRH)&&(Close[1]>=PRL)) // ??? Условие отсчёта свечей
{
datetime some_time=TimeCurrent();
int k=iBarShift("",PERIOD_CURRENT,some_time);
}


Comment ("КОЛЛИЧЕСТВО СВЕЧЕЙ В КАНАЛЕ =================: ",k,"\n");

return(0);
}

Вобщем нужно: чтобы внутри канала был подсчёт свечей. И как только цена выходит за границы, счётчик сбрасывается в ноль.

 

А решается, очень просто:


if ((Close[1]<=PRH)&&(Close[1]>=PRL))
{
int k=iBarShift("",P,some_time); 
}
else
{
PRH=0;
PRL=0;
}

Comment ("КОЛЛИЧЕСТВО СВЕЧЕЙ В КАНАЛЕ =================: ",k,"\n");
Так что вопрос не актуален теперь.
 

Добрый день!


Подскажите, пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой - 

Тестер МТ5, мультивалютный советник. Когда в тестере выбираешь основную пару с 5 -ти значной котировкой (EURUSD,AUDUSD и т.д.) то пара которая вшита в мультивалютный советник USDJPY, GBPJPY т.е. с 3-х значной котировкой начинает работать не правильно т.е. по 3-х значной паре криво открываются сделки не так как если выбрать 3-х значную пару основной в тестере. При таком раскладе все нормально.



Вот код (выложил только одну функцию на покупку Buy2() на продажу аналогичные)


void  OnInit()
  {
    hig4= iCustom("USDJPY",CP,"Examples\\1",Length);
   hig5= iMA("USDJPY",CP,1,SHIFT,MODE_SMA,PRICE_HIGH);
   hig6= iMA("USDJPY",CP,1,SHIFT,MODE_SMA,PRICE_LOW);
}

void OnTick()
  {
CopyBuffer(hig6,0,0,2,ss211);
        CopyBuffer(hig5,0,0,2,ss111);
        CopyBuffer(hig4,0,0,3,ss11);

  if(OrderSelect(Bticket100,SELECT_BY_TICKET==true)&&OrderCloseTime()==0)
        {
         if(ss211[0]<ss11[0]&&(ss111[0]+L*_Point)<ss11[0]&&b1==1)
           {
            Sell0();
            c1=1;
            b1=0;
           }
         if((ss211[0]-n*_Point)>ss11[0]&&ss111[0]>ss11[0]&&c1==1)
           {
            trade.PositionClose(Bticket1002);
            Buy1();
            OrderSelect(Bticket1002,SELECT_BY_TICKET,MODE_HISTORY);
            n11=(OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission())+n11;
            b1=1;
            c1=0;
           }
        }
      else
        {
         if(ss211[0]<ss11[0]&&(ss111[0]+L*_Point)<ss11[0])
           {
            a1=1;
           }
         if((ss211[0]-n*_Point)>ss11[0]&&ss111[0]>ss11[0]&&a1==1)
           {
            Buy2();
            b1=1;
            a1=0;
           }
        }

void Buy2()
  {
   int MagicNumber=3;
   trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
   double volume=LOTLOT;         
   string symbol="USDJPY";     
   int    digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);  
   double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);       
   double bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);             
   double SL=0;                                
   SL=NormalizeDouble(SL,digits);                              
   double TP=0;                                  
   TP=NormalizeDouble(TP,digits);                               
   double open_price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);
   if(!trade.Buy(volume,symbol,open_price,SL,TP,comment))
     {
          Print("Метод Buy() выполнен успешно. DIGITS=",digits);
     }
   else
     {  
     }
   Bticket100 = trade.ResultOrder();
  }
 
Xopb:

Добрый день!


Подскажите, пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой - 

Тестер МТ5, мультивалютный советник. Когда в тестере выбираешь основную пару с 5 -ти значной котировкой (EURUSD,AUDUSD и т.д.) то пара которая вшита в мультивалютный советник USDJPY, GBPJPY т.е. с 3-х значной котировкой начинает работать не правильно т.е. по 3-х значной паре криво открываются сделки не так как если выбрать 3-х значную пару основной в тестере. При таком раскладе все нормально.



Вот код (выложил только одну функцию на покупку Buy2() на продажу аналогичные)

Ваш код не должен работать впринципе.

Читайте мануал:  OrderSelect -  Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты" клиентского терминала. 

То есть OrderSelect - функция для работы с ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ, а не с ПОЗИЦИЯМИ.

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSelect
  • www.mql5.com
Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним. Возвращает true при успешном завершении функции. Возвращает false при неудачном завершении функции. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в...
 
Vladimir Karputov:

Ваш код не должен работать впринципе.

Читайте мануал:  OrderSelect -  Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты" клиентского терминала. 

То есть OrderSelect - функция для работы с ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ, а не с ПОЗИЦИЯМИ.

Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?

 
Xopb:

Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?

В таком случае пишите в разделе для старого терминала. Использую сторонние библиотеки Вы никогда не перестроите свой мозг и будете вечно в плену старых терминов и понятий.

А здесь форум чистого MQL5. 


Мультисимвольные MQL5 советники отлично работают. Нет никакой разницы: два , три или пять знаков. Но Вы продолжайте верить в теорию заговора и продолжайте сидеть на обочине технического прогресса.

