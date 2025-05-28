Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 285
Привет. Подскажите, пожалста.
Может ли робот читать текст Алертов (от индикатора, если это важно) ?
А зачем? Робот может читать текстовые документы, а индикатор туда записывать.
Только экзешник индюка. Как прочитать комменты и принты.
Все алерты дублируются в журнал. Туда же пишутся и принты. Их можно легко считать оттуда. Смотрите, у меня на скриншоте сработал алерт. Я через правую кнопку мыши могу получить доступ к файлам журнала.
Как из своего эксперта считать комменты чужого индюке в одном окне на том же тике, упростим задачу, на следующем тике. Или в другом окне. Или в другом терминале.)
Через текстовый документ. Именно так делается копировщик сделок. Запускается 2 терминала. В одном открыт доступ к инвестсчёту. В другом - наш торговый счёт. На инвестсчёте советник считывает изменения и пишет лог. На торговом счёте советник считывает изменения из этого лога и принимает решение об управлении ордерами. Я лет 15 назад делал такого - задача решаема.
Интересная тема.
Я не профпрограммист.
Подскажите, а как получить программный доступ к журналу сообщений?
Есть в языке функции операций с файлами. Вам туда. Если не программите, то быстрого результата не получите. Понадобится учёба
Спасибо за быстрый ответ.
если не делать админских усилий и не строить сим-линки то к журналу непосредственного доступа средствами MQL ... НЕТ
даже когда журнал оказывается в песочнице Files/ и можно читать журнал как обычный файл,
то все строки/алерты там появляются со значительной задержкой. Не прямо вот сразу как возникло, а когда внутренний планировщик терминала сочтёт подходящим.