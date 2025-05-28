Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 210
Здраствуйте! Подскажите как включать Alert по закрытию свечи? Тоесть смысл в чем: срабатывает сигнал пересечении МА к примеру на ТФ 5, но срабатывает он где то на 2ой минуте, а Alert должен сработать на закрытии текущей свечи....
На открытии новой нельзя проверку делать, как закрылась предыдущая?
Салют!
В мт5 есть опция "Торговая история", когда рисует уровни закрытых сделок (соединяя линией открытие и закрытие... на скрине показано, что имею в виду). Есть ли в мт4 возможность программно сделать это, что-то типа вкл/выкл? Или это нужно самостоятельно перебирать и строить?
На открытии новой нельзя проверку делать, как закрылась предыдущая?
не понял! переформулируйте вопрос!
не понял! переформулируйте вопрос!
Приветствую. Подскажите, пожалста.
Делаю советники "арбитраж", которые работают на двух терминалах от разных брокеров и передают друг другу Ask и Bid. Передачу сделал через запись структуры в бинарный файл, и чтение файла другим советником.
Скорость передачи, соответственно пропорциональна частоте записи/чтения.
Насколько "вредны" для диска такие вещи, если частота будет, допустим, 10 раз в секунду?
Как сделать передачу данных не через диск?
Андрей, уменьшите количество чтений и записей файла. Если цена не изменилась более, чем на N пунктов, то ничего не передаём. Так значительно упадёт количество записей. А для чтения, используйте файл-флаг. Если этот файл существует, то читаем бинарный и удаляем файл-флаг. Если нет, то нет. Из 10 раз в секунду получится 1 раз в минуту
Aleksei Stepanenko, Vladimir Simakov спасиб.