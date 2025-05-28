Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 210

ponochka:
Здраствуйте! Подскажите как включать Alert по закрытию свечи? Тоесть смысл в чем: срабатывает сигнал пересечении МА к примеру на ТФ 5, но срабатывает он где то на 2ой минуте, а Alert должен сработать на закрытии текущей свечи....

На открытии новой нельзя проверку делать, как закрылась предыдущая?

 

Салют!

В мт5 есть опция "Торговая история", когда рисует уровни закрытых сделок (соединяя линией открытие и закрытие... на скрине показано, что имею в виду). Есть ли в мт4 возможность программно сделать это, что-то типа вкл/выкл? Или это нужно самостоятельно перебирать и строить?


 
не понял! переформулируйте вопрос!

 
Закрытие свечи- это одновременно открытие новой. Делайте проверку на появление новых свеч и по этому сигналу проверяется условие
 
Как можно получить скриптом mql4 количество купленных мною акций допустим bac (банк оф америка) и так же скриптом получить его текущую цену 26.09$. Т.е. меня интересут получение скриптом того, то что я что визуально могу наблюдать в самом метатрейдере.
int i, eTotal=OrdersTotal();
for(i=0; i<eTotal; i++)
   {
   if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
   printf(OrderSymbol()+" : "+IntegerToString(OrderType())+" : "+DoubleToString(OrderOpenPrice(),
Digits)+" : "+DoubleToString(OrderLots(),2));
   }
 

Приветствую. Подскажите, пожалста.

Делаю советники "арбитраж", которые работают на двух терминалах от разных брокеров и передают друг другу Ask и Bid. Передачу сделал через запись структуры в бинарный файл, и чтение файла другим советником. 

Скорость передачи, соответственно пропорциональна частоте записи/чтения. 

Насколько "вредны" для диска такие вещи, если частота будет, допустим, 10 раз в секунду?   

Как сделать передачу данных не через диск?

 

Андрей, уменьшите количество чтений и записей файла. Если цена не изменилась более, чем на N пунктов, то ничего не передаём. Так значительно упадёт количество записей. А для чтения, используйте файл-флаг. Если этот файл существует, то читаем бинарный и удаляем файл-флаг. Если нет, то нет. Из 10 раз в секунду получится 1 раз в минуту

 
Через общую память. Правда, религия dll должна для этого позволять)
 

Aleksei StepanenkoVladimir Simakov спасиб.

