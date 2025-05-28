Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 231
Ну если точнее, то похоже не можете. И по поводу SLEEP. Вы что хотите заморозить работу эксперта полностью на какое-то время? Или все-же только определенную функцию, после ее отработки. Но в любом случае даже для перерыва работы эксперта лучше пользоваться флагом на длительные задержки, и при его проверке, если нет разрешения, то просто выходить в OnTick/OnTimer. На короткие, да можно и SLEEP использовать.
Кстати в индикаторах SLEEP не работает.
Так что разбирайтесь с использованием флагов, Оно вам пригодиться в будущем.
нет, я хотела перед тем как закрыться советник задержался бы на 10 сек, но почему то когда слип идет до функции CloseAllOrder, то функция толком не работает, то после него слип не работает и т.д. Щас думаю включить как то эту задержку в саму функцию CloseAllOrder. MQL4 программирование изучаю всего месяц, плюс раньше никогда не программировала.
Проверяйте Слип принтуя миллисекунды до и после Слипа. Если что-то не работает может используете старые данные? RefreshRates() используете? или кол-во ордеров не учитываете что уменьшается
Принимая всю ответственность на себя с учётом того, что:
ushort
Беззнаковым типом short является тип ushort, который также имеет размер 2 байта. Минимальное значение равно 0, максимальное значение 65 535.
int
Целый тип int имеет размер 4 байта (32 бита). Минимальное значение -2 147 483 648, максимальное значение 2 147 483 647.
всё получилось по нулям по компиляции
Рад, что помогло
*** это ***? или вполне реальные брокеры которые помогут?
Обсуждение брокеров запрещено.
Товарищи, нужна ваша помощь по webrequest.
Метод get или post?
Делайте post-запросом, на сервере попробуйте снять ограничение на длину
Метод get или post?
